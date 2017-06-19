神同步：神华国电再次同日发布公告停牌

6月4日，中国神华(601088.SH)、国电电力(600795.SH)发布了几乎一模一样的重大事项公告，均称2日接到控股股东通知，获悉其拟筹划涉及本公司的重大事项，且该事项存在重大不确定性，尚需获得有关主管部门批准。两家公司均于5日起停牌。

时隔半月，6月18日晚间，两家公司再次在同日发布停牌公告，称将继续停牌至7月4日。中国神华称，控股股东神华集团筹划事项属于重大无先例事项；国电电力则称，本次筹划的重大事项可能构成涉及本公司的依法须经事前审批的重大交易，可能构成重大资产重组。

中国神华在公告中表示，根据神华集团的通知，经与有关各方论证和协商，本次筹划的重大事项可能构成涉及本公司的重大资产交易，须征求有关部委意见，属于重大无先例事项。目前该事项正在筹划过程中，尚存在不确定性。本公司A股股票自2017年6月19日起继续停牌至2017年7月4日。

国电电力公告则称，根据国电集团的通知，经与有关各方协商和论证，本次筹划的重大事项可能构成涉及本公司的依法须经事前审批的重大交易，可能构成重大资产重组。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即公司股票自2017年6月5日起连续停牌不超过一个月，预计继续停牌至2017年7月4日。

两家公司在一个月内两次同日发布内容相关度较高的公告且并未透露所涉及重大事项的具体内容，打开了业内关于两大煤炭、电力企业重组的想象空间。有业内人士对第一财经表示，如若重组成功，将会出现首家专业煤电一体中央企业。

“煤电一体化是煤炭企业抵御风险，延长自身产业链，实现多元发展的重要路径。发展煤电一体化，有利于缓解煤炭和电力之间的矛盾，推进煤电之间优势互补，科学整合煤电资产，合理优化煤电一体企业产业结构，能够最大程度发挥二者的协同效益。”中国煤炭工业协会咨询中心工程师成功对第一财经记者表示。

2017年1月，中央企业、地方国资委负责人会议提出加快推进钢铁、煤炭、电力业务整合，探索海外资产整合，进一步推动实施专业化重组。中央企业煤炭产业整合作为深化国企改革的重要举措，

正处于关键的机遇期。

据成功介绍，煤电联营是指煤炭和电力生产企业以资本为纽带，通过资本融合、兼并重组、相互参股、战略合作、长期稳定协议、资产联营和一体化项目等方式，将煤炭、电力上下游产业有机融合的能源企业发展模式，其中煤电一体化是煤矿和电厂共属同一主体的煤电联营形式。近年来，在国家政策引导下，我国煤电联营取得一定进展。截至2016年底，煤炭企业参股、控股电厂权益装机容量1.8亿千瓦，占全国火电装机的17%左右。

“神华和国电‘强强联合’的态势呼之欲出，可能也与目前两家母公司高管配置相关。此外，一个是最好的煤炭央企，另一个则是资产结构最好业绩抢眼的发电央企，也成为引发两者合并猜想的原因。”有业内人士告诉第一财经记者。

目前，作为国内第五大火力发电企业神华集团煤电总装机约为7291万千瓦。其中，超低排放燃煤机组89台，共计4885万千瓦，占其煤电总装机的67%。此外，根据神华官方披露的最新数据，截至2017年4月底，神华集团总资产达10143亿元，突破万亿元，较1995年神华集团成立之时增加了10032亿元，增长91倍；2016年营业收入2479亿元，实现利润361亿元，分别较1995年增长了354倍和516倍。

而国电集团目前装机量为1.43亿千瓦，是五大发电集团中清洁电能装机占比最大的电力央企。其规模与利润，均位居五大发电集团前列。2016年，累计完成发电量5052亿千瓦时，可控装机容量达到1.42亿千瓦，实现资产总额8031亿元，营业收入1828亿元，利润总额131亿元。清洁可再生能源占比达30.3%，60万千瓦及以上火电机组占比达50.4%。

来源：第一财经网