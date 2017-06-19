广西医保支持微信支付 开创互联网+新模式

随着腾讯互联网+与广西人力资源和社会保障厅合作的进一步开展，越来越多的广西南宁市民在全市35家康全药业分店进行医保购药时，不再携带社保卡。因为只需“四步、花15秒完成绑卡”就可以实现医保无卡购药体验。微信医保支付最早在深圳落地，按照当地使用数据推算，微信医保支付平均节省43.6分钟的就医排队缴费时间。与深圳不同，本次广西上线微信医保支付开创了无卡购药模式，为日后其他城市开通微信医保支付提供了新案例。

长期以来，南宁市民在使用医保卡进行购药时，只能通过刷卡结算，模式十分单一。微信医保支付的上线增加了南宁市医保卡的应用渠道，而依托微信支付长期建立起来的安全优势，也能够实时保障用户在使用微信医保支付时的财产安全，杜绝个人医疗信息泄露、社保卡盗刷等情况的发生。

通过微信医保支付购药十分便利，市民只要在微信钱包的城市服务中进行绑定，并开通微信支付功能，用手机扫描系统生成的二维码，只需四步，15秒就可以完成整个流程。

据悉，除了在南宁全市35家康全药业分店外，微信医保支付无卡购药还将上线全市300多家药店，最终在整个广西进行推广普及。除广西外，目前微信医保支付已经在深圳、成都、汕头、铜川、郑州等多地上线，使用场景涉及医院门诊、药店消费。在深圳、汕头、成都等地的多家医院，通过微信医保支付就可以完成预约挂号、门诊缴费、检查结果查看等多项内容。

后期，微信医保支付将逐步打通住院缴费，覆盖市民就医全流程，微信将发展为患者的“就诊小助手”。在线挂号后，预约信息自动发送到微信，市民只需要按照约定时间到指定诊室报到即可；医生开具检验单据，也可以通过微信医保支付缴费，检验结果出来后，微信还能第一时间接收到电子报告；医生开具的电子药方也会推送到微信上，这为市民院外取药带来了极大方便。

来源：中华网投资