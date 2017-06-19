信和大金融：铜臭味并非可耻，三周岁庆典等你来

你肯定在电视里听说过一句骂人的话：满身的铜臭味！“铜臭味”这个词的意思是什么呢？讥讽那些无知而又多财暴富之人，换句话说就是，这个人，除了钱，什么都没有了。

不过信和大金融认为，有了钱，还愁什么都没有吗？今天就给大家提供了一些投资理财方面的建议，希望大家以后也能满身的“铜臭味”！

钱能决定99%的事情

很多人不知道钱的重要性，可能是没有亲身体会到缺钱的痛苦，只有真正体会到钱的重要性，你才会更加努力的去赚钱。网上有一个段子：你没有穷过，你不知道，你没有富过，你也不知道。

只有穷才能体会到钱的重要性，这太惨了，但是有个很简单的方法可以做到，没事去售楼部、医院走一下，你会看到很多人排队买房，很多人看病交钱。这能让你意识到健康的重要性，还有通货膨胀的情况。

估计你马上就会像打了鸡血一样，努力挣钱，钱虽然不能解决100%的事情，但是可以解决99%的事情，早点意识到投资理财的重要性，结束自己现在混乱的财务状况，积累财富！

可借鉴的投资理财步骤

为大家总结的五年投资步骤：花一年的时间通过存钱来克制消费，再花一年来积累自己的第一桶金，然后再把第一桶金投入投资收益高的理财产品中，等待资产自我成长。

简单概括就是：先改掉不好的消费习惯，再积累第一桶金，再学习投资！过程说起来简单，做起来确实不容易，需要时间，需要克制，需要思考。

先梳理一下自身的消费情况，身处哪个阶段，从眼下开始着手最重要。

理财什么时候开始都不迟

大多人的起点无非就是没钱，没知识，从现在起，规划自己的5年，用1-2年时间存钱，再不断的学习财务知识，存款达到一定的额度，再去想如何提高收益率。

妄想一步登天不可能，稳稳当当步步为营，才是你应该做的。

可触摸的梦想清单

5年的目标很大需要分解，太离谱的话肯定达不到，分解下来才会切实可行。5年后存款达到30万，可以指定第一年存款达到10万，推荐一些书中提到的存款方法：

第一，准备三张银行卡，一张卡用来日常消费，一张卡用来存放应急资金，一张用来存放定期存款；第二，50%的工资强制定存，20%的工资应急，30%的工资消费。

不一定照搬，根据自身情况去调整，这个阶段虽然痛苦，但是能用几年的痛苦，换来一生富裕的话，建议大家还是去坚持。

最后信和大金融想说，投资理财是生活的一部分，是为了让生活变得更好。打江山易守江山难，多思考，多反省，这样才能不断进步，慢慢确认自身最理想的投资组合。

5月18日至6月30日，信和大金融3周岁喽，现金红包、iPhone 7 plus、20518元投资金、收益券等福利等你抱回家，想要给钱包加点“料”的童鞋，快快放下手里的一切，速度来约吧！

来源：中华网投资