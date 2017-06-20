Whole Foods股价攀升，一场竞购战或将打响，亚马逊得多掏点钱才行

上周五，亚马逊宣布斥资137亿美元收购美国最大的天然食品和有机食品零售商Whole Foods Market（全食超市），就在大家还沉浸在笔交易带来的震撼时，形势已经发生了微妙的变化。随着Whole Foods股价攀升，这笔交易或将打响竞购战。

Whole Foods周一股价一度攀升至43.22美元，高于亚马逊周五给出的42美元的报价。此外，各大投资机构纷纷上调了Whole Foods的目标股价，决心要收购的亚马逊可能真的要多花点钱了。

亚马逊周五提出每股作价42美元，整体137亿美元收购Whole Foods时，不少人还是被这次的大手笔吃了一惊，毕竟这是亚马逊史上规模最大的并购案。Whole Foods周四（6月15日）收盘价格为33.06美元，亚马逊的收购溢价约27%。

从业绩上来看，Whole Foods在经历的一段时间的辉煌后，其经营陷入了衰退。从2015年第四季度到2017年第二季度，Whole Foods同店销售额连年下降。根据Whole Foods最新的财报，截至2017年4月9日的第二季度，营收为37亿美元，同比微增1.1%，而同店销售额下降了2.8%，备受压力。

由于沃尔玛等商超也推出了价格更便宜的有机食品，抢占Whole Foods的市场份额。Whole Foods的业绩是在倒退的。而此时的华尔街并看不好这家公司，建议其与其他食品巨头合并。截至今年4月9日，Whole Foods的总资产（包括现金、房产等等）为65.13亿美元。

亚马逊一向是以有竞争力的价格而闻名。根据Gabelli Funds共同首席投资官Kevin Dreyer的说法，亚马逊的137亿美元的报价是利息，税收，折旧和摊销前10倍左右的价格。在Whole Foods的内部会议上，其CEO John Mackey表示，很满意这笔收购，能够为股东带来最大的价值。而且亚马逊是为数不多对Whole Foods抱有期待的上市公司。

不过，据发布收购公告仅一个周末的时间，Whole Foods 部分大股东跳了出来对报价表示不满意，占股Whole Foods 2.7％的股东Neuberger Berman认为，亚马逊是在“免费”购买Whole Foods。消息公布后，亚马逊增长的市值，就可以购买下Whole Foods了，根本不需要额外再付钱。

他们认为Whole Foods被亚马逊收购不一定会是最终的结局。对很多大型零售商来说，这笔交易显然带来很大威胁。除了亚马逊以外，其他零售巨头，例如沃尔玛也可能竞购全食超市。

周一Whole Foods股价攀升更是让亚马逊的137亿报价显得有点不够用。此前对Whole Foods不看好的华尔街分析师也改变了态度，表示亚马逊报价低估了Whole Foods的前景。这意味着，一场竞购战可能会打响。

除了Whole Foods的现金和店铺资产外，亚马逊还将获得Whole Foods在美国的有机农产品供应链资源，包括456家店采自1400个小农场，店均35000SKU。此外，还有Whole Foods在中、高端市场的品牌资产。这些都将使亚马逊在杂货业务上获得更大的益处，这些是137亿美元无法体现的。

据彭博报道，巴克莱银行的分析师卡伦·斯尔特表示，沃尔玛、Target和克罗格公司也可能会提出报价，让亚马逊花费更多的资金，或者干脆阻止这笔交易进行，并把Whole Foods目标股价上调至48美元，较亚马逊42美元的收购价高出14.3%。以此计算，亚马逊需要在原来137亿美元的报价基础上，再多花20亿美元。

该分析师认为，相比于亚马逊，沃尔玛等线下零售商，收购Whole Foods会有更高的协同效应，比如沃尔玛如果收购Whole Foods能够压缩6亿美元的成本。在运营成本方面具有优势，那就意味着有空间提出更高的报价。

Oppenheimer的分析师Rupesh Parikh认为，不能排除还会有更高的竞标价格。今年初，Oppenheimer曾在模拟收购情境中对Whole Foods进行评估。模拟收购的结果是Whole Foods每股目标价在45美元左右。

不过从目前的实力上来看，亚马逊依旧还是领先，据The Information报道，亚马逊目前拥有215亿美元的现金和有价证券，而在过去两年中，亚马逊股票的价格翻了一番，有充足的弹药来进行这场战争。

来源：36氪