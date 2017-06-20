万达之夜发布IP战略及27部片单，显示电影生态野心

“IP是激活整个电影生态系统的原力”，万达电影股份有限公总裁曾茂军说。

在6月19日晚举行的万达之夜上，曾茂军也提到了电影圈这两年的一个热词、IP。当其他电影公司在讲IP时仅停留在影漫游互动上时，行业的“巨无霸”万达可能志不在此，“一个有生命力的IP是360度的，可以转化成如游戏、电影、衍生品、主题公园等多种产品形态”，显然，万达想要的更多。

两天前的“电影领袖峰会”上，曾茂军在解释收购传奇影业时就解释了IP运营的想法。他认为传奇影业的更多价值在于进行IP的转换，将其经典电影延伸至更丰富的领域，这是万达目前正在做的。

事实上，这几年万达一直提的概念就是“打造全球电影生态圈”。对于这家有着全球第一大院线资源的大公司，在相继收购传奇影业，同博纳达成战略合作后，内容成为万达当下的重中之重，它成为“盘活”整个生态圈的一个基础部分。

而在今晚举行的万达之夜上，内容恰好也是最大的亮点。活动当晚，万达影业公布了含有27部作品的豪华片单，同腾讯影业合作的《斗破苍穹》，续集作品《寻龙诀2》，韩寒参与的《解忧杂货铺》也在片单之中，类型多样，更重要的是每一个类型下的影片都很强。

万达的“内容生态圈”可能并不复杂，在持续提供强劲作品内容的基础上，无论是院线、衍生品、游戏还是产业规模更重的主题乐园上，最终让内容IP在这些方向上不断进行转化。

这同时释放出一个强烈的信号，当万达在补强内容片单后，属于它的“全球电影生态圈”才真正连接起来。

大IP战略：成为中国的超级IP供应厂

IP不是新兴的名词，但对于万达来讲，其IP的运作从一开始就是“高举高打”的。

万达之夜上，万达影视传媒、腾讯互娱和阅文集团三方成立合资公司，“强强联合”要对IP进行可持续的商业价值开发。在曾茂军看来，单个公司对IP的开发很难产生矩阵效应，万达、腾讯和阅文集团的联合，目的就是要探索IP的全产业链开发。

新成立的合资公司将第一个大项目放在了《斗破苍穹》上，现场大家表示，要将这个顶级IP在这个时期赋予新的活力，目前《斗破苍穹》的电影由万达影视负责开发，电视剧方面将有万达影视和新丽电影共同打造，第一季正在拍摄中。

《斗破苍穹》只是三方强力合作的第一个作品。“将所有的优势资源集中到优势的IP上，一起打造属于中国的最强的爆款和经典，所以我想，《斗破苍穹》只是一个开始，未来会有更多的更优秀的作品进入到平台，成为中国的超级IP供应厂”。阅文集团梁总现场说到。

除了《斗破苍穹》，另外一个大IP项目《西域列王纪》也出现在片单计划中，这部作品将由鲍德熹执导。

在鲍德熹的计划中，《西域列王纪》将是一部娱乐大片。“《西域列王纪》是非常大的作品，经过一年零四个月的前期创作，第二版剧本马上要出台，我自己很激动，这个电影我会把从影以来33年的经验总结好，力求做到雅俗共赏，做到一个魔幻的、玄幻的、动作的、爱情的、娱乐大片。”

电视剧《择天记》在刚刚这段时间内实现了“霸屏”，这部“出产”自阅文的小说，经由腾讯影业制作电视剧，目前同名的大电影计划已经启动，由万达影视和腾讯影业共同参与制作，顶级监制黄建新担任电影监制。

事实上，IP产业链运作的第一步，是将故事变成电影的创作人。现场，万达电影也提供了这样的一条思路，曾茂军现场说，“说了很多的IP，其实我们今天讲的IP，不仅仅是知识产权的IP，我们更需要的是人的IP”。

为了能找到做IP的创作人，万达电影在今晚启动了“菁英+”的人才孵化计划。事实上，这几年各大电影公司们都推出了自己的人才扶持计划，但一点可以确定的是，万达的扶持计划给予电影新人的成长空间可能也是最大的。这个计划从一开始就直指向最后的大IP战略。

黄建新和李少红共同开启了这项计划，并且表达了对于计划的信心。“今天我来这儿的时候，少红跟我讲，她接了这个活，我觉得我们是有这个责任，我们是帮助导演解决一些琐碎的事，让他们全心全意，不受干扰的创作”，黄建新说。

续集战略和更加年轻的内容方向

从片单来看，除了占据更头部的IP作品外，续集战略和“年轻”形式的内容也是此次万达布局内容的额重要方向。

事实上，无论是为年轻导演，还是做出更受年轻人喜爱的作品，万达之前在这方面都拥有相当多的经验。

“万达影视成立的时间不长，在电影行业还是一个新兵，但是几年来在所有万达人的努力下，所有万达电影人的努力下，我们制造了一些爆款，《滚蛋吧肿瘤君》曾代表中国冲击奥斯卡，遗憾最终没有获奖。”曾茂军在现场说。另外，2015大鹏导演的《煎饼侠》和陈思诚的《唐人街探案》都成为年度爆款作品。

此次万达之夜上，多部具有爆款品相的电影也一并发布了。大鹏再度带来了他的新作《父子雄兵》，《唐人街探案2》此次也将背景地设置在了纽约城。

同样值得一提的还有项目《十万个冷笑话》，这部影片在2014年的成功或许更应该得益于二、三线城市年轻人需求的激活。今晚万达之夜上，《十万个冷笑话2》启动宣布定档8月18日。

在对年轻作品的把控上，除了续集作品，万达也正在开发具有年轻特征的作品。

陆川导演监制的《钢铁镇：龙族之战》，在一众片单中就特别吸引人，该片讲述了一个小镇将举办钢铁恐龙大赛的故事，将由徐峥和关晓彤共同主演。

爱情片是这个市场最经典和受市场欢迎的品类，此次万达之夜带来了两部爱情作品。王丽坤和高以翔主演的纽约爱情故事《情遇曼哈顿》，以及吴莫愁、刘帅良主演的《毕业进行时》。

近年来，日本作品的翻牌成为一大潮流，四月末上映的《嫌疑人x的献身》是成功案例，此次韩寒也开始了翻牌东野圭吾的作品。事实上，《解忧杂货铺》的经典程度并不亚于前者，内地版《解忧杂货铺》如何，值得期待一下。

全球化步伐未停，同派拉蒙战略签约

并购传奇影业并未完全满足万达对于好莱坞内容的需求，随着这次万达同派拉蒙的战略结盟，可以看到，万达的国际战略一直在“稳扎稳打”的进行当中。

事实上，在正式签约之前，万达同这两大好莱坞公司的合作就开始了。这个月初，电影《神奇女侠》在内地上映，影片同时也有万达电影的投资，在万达的宣传资源以及院线资源的加持下，影片成功收获了5亿左右的票房，这让DC在内地打了一个翻身仗。

此次同派拉蒙的签约，标志着万达电影成为《变形金刚5》中国区首席营销合作伙伴。在曾茂军看来，这也代表着派拉蒙对万达电影整合营销实力的认可，未来双方将由更深入的合作。

事实上，对于“电影全球生态圈”的建构，并不仅仅局限在单独的影片合作上。对于万达来讲，其大集团下的各家公司都可以参与进来。

2012年，万达收购美国第二大院线AMC；前年，万达购入慕威时尚股权，去年，万达并购时光网，这意味着万达在影视业务方面，已形成包括上下游在内的资本矩阵。另外一方面，万达集团在青岛建设的东方影都，也正在积极开展与海内外的电影进行拍摄合作，这是万达全产业链体系下不可或缺的一环。

对于万达来讲，“全球电影生态圈”意味着电影产业链条上的各个节点都有万达角色的参与，从场景地的拍摄，宣发、衍生品，再到院线资源的加持，最后到主题乐园的开发等等。

而回归到本质起源上，这条“电影生态圈”的开始需要从内容开始，而今晚万达之夜的片单发布，已经意味着万达离全球电影生态圈的真正建构，越来越近了。

来源：北京财经网