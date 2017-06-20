塞纳河上的漂流健身房，你能直接手机叫船漂流了

你站在桥上看风景，看风景的人在塞纳河上蹬椭圆仪汗流浃背地看着你……不论是前者还是后者，想到能在塞纳河上有一艘漂浮的健身房，怎么说都是一件无比惬意的事情，只是大家忽略了一个问题。

这个高科技满满的漂流健身房是没有洗浴设施的。

也就是说，即便再浪漫，回到现实中你在大汗淋漓的运动之后没办法立即清洗，而塞纳河又是不允许任何人下河洗澡或游泳的，所以到头来你还是得选乘公共或私人交通工具回家，搞不好还得浑身粘腻着堵在巴黎的街道上。

运动之后谁不想立马干干净净洗个澡？

不过随着巴黎一项全新的手机叫船服务越来越清晰，这一情况可能很快就得以改变。

近日，法国初创公司Sea Bubbles发布了其“水上飞的”出租船服务，就像使用约车软件一样，用户只要拿出手机在Sea Bubbles的APP中输入上船和下船的地点以及用船的时间，就可以呼叫到一辆出租船。

这船的大小和普通出租车相差不大，一次能坐5-6个人。但最特别的地方，在于它并不像大部分船一样浮在水上，而是有一部分船体浮于水面之上。利用了飞机飞行类似原理的这一点让船在行驶时可以借助空气的升力减小与水面的摩擦，达到提高船速同时减小波浪的理想效果。而且由于该船为电力驱动，在零污染零排放的同时还可以极大降低噪音。

为了减小阻力，Sea Bubbles设计的船体比普通船只与水的接触面积少40%

“我们希望提供新的公共交通解决方案，而当今城市的地面交通大多非常拥挤，水上渡轮要么是为游客服务的，要么就是乘客特别多。”Sea Bubbles公司的CEO Anders Bringdal表示，“现在城市人的步伐都很快，希望能随时上下车船，我们的环保电船正满足了他们的需求，运用了很多城市并不繁忙的河道，还是一种有趣的出行方式。”

其实手机叫船并不是什么新闻了。Uber就已经在土耳其的伊斯坦布尔、克罗地亚的水边城市、美国的巴尔的摩等地推行过UberBOAT叫船服务，同时滴滴也在黄浦江上做过“滴滴打船”的乘客体验。但是这些活动要么因为没有获得所在地的官方支持，要么仅是季节性服务，或者只是市场营销的一种手段，所以并没有长期推行或者得到广泛应用，相较而言Sea Bubbles的做法却更加实际也更有计划性。除了自行研发并运营出租船以外，它还设计了船坞、充电装置、电源补给设备、单独的手机APP，甚至还有在服务投放当地造船的计划。此外当实际投放使用后，Sea Bubbles还打算在船上加装声纳和3D摄像头，最终实现无人驾驶的功能。

从Sea Bubbles公布的照片来看，其水上叫船服务的完成度已经比较理想。

Sea Bubbles做是一项亲民的交通服务，它定价并不算高，一次航行的价格预计在12美元以内。该公司计划在2018年把叫船服务带到欧洲、亚洲、中东和美国的12个城市，并希望于2024年把城市覆盖数量扩张到50个。不过说这些其实有些远，毕竟Sea Bubble落地的第一站是在法国巴黎，并于今年6月开始运营。

于是今夏去巴黎旅游的朋友们除了去感受城市沙滩，到运河游泳，就又多了一项好玩的体验项目。

来源：界面新闻