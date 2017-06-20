oTMS：中小物流企业融资难题怎么解？

近年来，物流业受到社会的普遍关注，随着我国互联网迅猛发展，给物流业带来了全新的机遇和挑战，但中国物流企业融资难的问题一直阻碍物流业的正常发展。据中国物流与采购联合会物流金融专业委员会估算，我国物流企业的贷款融资需求在每年3万亿元以上，目前被传统金融机构满足的需求不足10%，而且这10%大多是给了大型国有企业，小物流企业基本无法拿到正常融资；仅物流运费垫资一项，每年约有6000亿元的融资需求，但这部分需求只有不到5% 是通过银行贷款的方式得到。所以物流企业特别是中小企业的融资难度可以用“困难重重”四个字形容。

中小物流企业的融资困境既有其自身的原因，也有行业的局限，具体来看可分为以下几点：

自身的经营问题：

由于中小物流企业的管理制度、经营不规范，导致市场竞争力不足，抗风险能力低，容易遭到市场的淘汰。数据显示，中小企业的平均寿命只有2.9年。银行对于中小企业缺乏信心，为了规避坏账风险，往往不愿意向他们发放贷款，即使发放贷款，也会严格控制贷款金额和期限。

自身财务不规范：

很多中小物流企业缺乏规范的财务制度，财务报表难以体现企业运营状况。有些企业主更是将公司资产和个人资产混为一谈。导致金融机构也很难准确评估企业的资信状况，这就给发放贷款带来了困难。如果通过资产抵押来贷款，物流企业又缺乏固定资产，企业主只能通过抵押个人资产来为公司筹集资金，一旦公司运营发生问题，还会牵连自己的家庭。

行业信息不透明：

物流行业的管理存在着严重的信息不透明，一单货物从货主发出到收货人手中要经过3PL，专线，司机的层层分包。在运输途中，货物到哪了，出了什么问题，甚至这单货物是否真实存在都难以查证。这就给运费保理业务的开展埋下了隐患。一单多贷等情况的发生大大提高了金融机构的风控成本和坏账率。

融资特点：

金额小、需求急、频率高。物流企业的融资需求主要来源于运费结算周期带来的运费垫付，所以具有金额小、需求急、频率高的特点。目前市场上常见的企业贷款程序繁琐，审批时间长，很难契合这种资金需求特点。尽管有些金融机构已经开始尝试推出面向物流行业的贷款，但是由于对物流行业缺乏认知，加之物流行业信息不透明的问题，这些贷款难以真正落地。

融资渠道缺乏，恶性循环。由于信用和风险识别成本较高，而且通常信用等级低，抵押担保难以实施，中小物流企业很难从正规金融机构获取足够的资金支持。为了解决资金周转困难，企业主们只能转向同乡贷等非正规渠道进行贷款，并承担极高的贷款利率，从而埋下更多安全隐患

因此，必须对当前中小型物流企业融资难面临的问题和风险有正确的判断和认识，采取行之有效的策略，方能使物流企业步入健康良性的发展轨迹，更好地发挥物流企业在社会服务中的重要作用。

oTMS作为市场领先的物流互联网平台，一直秉承市场化发展与创新技术为己任，利用现代的互联网、大数据、区块链和智能计算等技术的发展将为物流企业的融资提供发展机遇。同时以“开放、平等、协同、分享、共赢”的思路，为市场创造无穷活力与空间。oTMS无缝对接了金融机构（银行、信贷公司、支付企业），打通了企业与金融机构的隔断，建起了信息、数据、流通的桥梁。真正实现商流、物流，资金流和信息流大统一。

oTMS 推出了物流金融产品—运费宝，通过对于大数据的分析和整合，做到信息透明，全程管控，通过提供物流评估信息，大大提高金融机构的审贷效率，降低物流金融信贷风险。真正解决物流企业融资难，融资慢，利率高的痛点，能够实现贷款无壁垒，2天批复、当天收款、利率更低于市场30%！为物流企业及承运商的资金流转保驾护航。oTMS金融产品的推出，昭示着DI（datas intelligence）时代来临，它将是金融变革的一缕清风，加快金融转型步伐，引领行业的变革与发展。

关于oTMS

oTMS致力于缔造运输新生态，让运输变得更轻松。2013年，oTMS在国内首创了SaaS TMS＋交易平台的模式。如今，oTMS不仅提供国内最领先、市场份额最大的全渠道运输管理系统（One-TMS），更通过o速配、电子招投标平台、全程保、运费宝和运输控制塔五大产品，建立起互联、数字化、大数据驱动的全新运输生态。oTMS相信链接起产业链中的每个环节和公司，在推动行业进步变革的同时，为我们打造一个更便捷、高效、绿色环保的世界。