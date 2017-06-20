中国恒天受让华菱星马 商用车版图再度扩大

大型央企中国恒天集团在商用车板块的布局不遗余力。

华菱星马(600375)6月19日晚间公告，控股股东安徽星马汽车集团及其全资子公司马鞍山华神建材工业有限公司拟以公开征集受让方的方式协议转让所持公司的全部股份，截至当日17时，共征集到一家意向受让方——中国恒天。

中国恒天提交了相关材料，并支付了认购意向金。按照公开征集受让方的有关程序，最终确定中国恒天为正式受让方。

目前，星马汽车集团等正与中国恒天磋商附生效条件的股份转让协议。若本次股份转让完成后，中国恒天将持有华菱星马8468.09万股股份，占公司总股本的15.24%，为该公司控股股东。资料显示，华菱星马实控人为马鞍山国资委。

华菱星马目前主要业务涉及重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产与销售。主要产品涵盖重卡底盘、重卡整车、散装水泥车、混凝土搅拌车、混凝土泵车、半挂牵引车、工程自卸车、发动机、变速箱、车桥等。

2013年以来，随着宏观经济下行，固定资产投资增速放缓，商用车市场需求有所回落，产量有所下降，华菱星马主营业务也受到了影响。2014年、2015年，华菱星马由于连续两年业绩亏损，被实施退市风险警示。

去年，受国家经济形势稳中向好影响，商用车产销形势明显好于上年，全年共销售商用车365.13万辆，同比上涨5.80%。华菱星马2016年实现营业收入40.47亿元，同比上涨14.25%，净利润7554.82万元，实现扭亏为盈，得以摘星脱帽。

今年5月12日，控股股东星马集团及其子公司华神建材公告拟以公开征集受让方的方式协议转让所持华菱星马的全部股份。直到6月19日，最终确认接盘方为中国恒天。

据了解，中国恒天是以纺织机械为主业的唯一中央企业，纺机主业综合实力在国内纺织机械行业位居第一，是全球规模最大、品种最全的纺机企业。目前，中国恒天围绕纺织机械、纺织及贸易、商用车三大主业，构建纺织机械、纺织贸易、新型纤维材料、商用车及重工机械、地产和投资六大业务单元。

近年来，中国恒大在商用车板块持续发力。2008年4月，中国恒天战略重组凯马B。此后，中国恒天在2009年完成组织架构优化调整，构建“纺织装备、载货汽车、纺织、新型纤维材料、地产和投资等六大业务单元”。

自此之后，中国恒天以恒天重工为商用车板块主要平台进行资源整合。2010年3月，恒天重工与郑州宏达汽车工业有限公司合作成立恒天重工郑州宏达汽车工业有限公司。2010年12月，恒天重工收购江西凯马百路佳客车有限公司。2011年3月，恒天重工战略重组河北利达特种车辆有限公司。

此外，2010年6月，经纬纺机战略重组湖北新楚风汽车股份公司，更名为恒天汽车股份有限公司（现为恒天汽车有限公司）。2011年5月，中国恒天重组南昌凯马柴油机有限公司，更名为恒天动力有限公司。2012年10月16日，中国恒天还成立了恒天大迪汽车有限公司。

来源：证劵时报