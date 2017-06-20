德奥通航董事长朱家钢辞任了 跨界收购珍爱网还未完成

“相亲快，找珍爱”——现在，这家搞航空器的公司，在跨界收购珍爱网的当口，董事长宣布辞职了。这是怎么回事？

6月19日，正在停牌拟跨界收购珍爱网的德奥通航（002260，SZ）发布公告称，因个人原因，朱家钢请辞所担任的公司董事长，但辞任后仍担任公司董事和全资子公司伊立浦国际投资控股有限公司执行董事和总经理等职务，继续主导通航产业攻坚任务，搞好产品研发、技术队伍培养建设和产业基地建设工作。

2016年获报酬289.98万

朱家钢辞职此前早有征兆。在今年6月2日召开的有关此次并购重组的投资者说明会上，除了财务总监、董秘、机构券商人员等出席外，当时作为董事长的朱家钢并未出现，反而是实控人宋亮出席，这也引起不少投资者关注。

根据此前媒体公开报道显示，朱家钢为原德隆欧洲地区主要“操盘手”。

资料显示，朱家钢为德籍华人，1992年～2013年，先后任职德国ABB工业自动化集团中国业务经理、德国联合铝业集团发动机有限公司亚洲项目经理、德国罗兰贝格管理咨询公司驻华首席代表、欧洲德隆有限责任公司总裁。2014年5月，朱家钢在德奥通航第三届董事会担任董事，并在去年2月召开的第四届董事会再次连任董事。

《每日经济新闻》记者查阅德奥通航多份年报发现，朱家钢2014年在德奥通航处领取的薪酬为338.58万元，因为其在2014年6月4日开始上任，7个月薪酬338.58万元，平均每月48.37万元。

此后的2015年，德奥通航净利润为亏损2165万元，这也是公司2010年以来首亏，不过，朱家钢在2015年领取的薪酬为643.26万元，平均53万元/月，这令不少投资者感到不解。

到了2016年，朱家钢领取的薪酬降为289.98万元，虽然已比2015年的薪酬下降54.92%，但对比德奥通航2016年净利润514.2万元，董事长薪酬占到公司一年净利润一半之多，依旧遭到不少投资者质疑。

记者梳理发现，在朱家钢辞职之前，去年一年内，德奥通航20名董监高管中，离任的就有8名，包括了3名董事、4名监事、1名独立董事，其中4人为辞职，另外4人为任期届满离任。

记者19日多次致电德奥通航董秘办，但截至发稿时未能接通。德奥通航在公告中表示，朱家钢辞职不会影响公司的正常经营运作。

重组计划屡遭质疑

《每日经济新闻》记者注意到，德奥通航一直在不断拓展新业务，谋求改善业绩状况，最近一些年头更是经历多次更名和实控人易主：2006年7月更名为广东伊立浦电器股份有限公司；2013年6月被梧桐翔宇控股，张佳运成为公司实际控制人；2015年6月公司更名为“德奥通航”，并拟新增通用航空业务。

在最近的两次重大资产重组计划中，德奥通航也屡遭质疑。

2015年10月，德奥通航发布定增预案，拟募集资金总额不超过48.96亿元，拟用于共轴双旋翼直升机优化研发项目、航空转子发动机优化研发项目、无人机运营服务项目、现代化产业基地建设项目和偿还银行贷款。此后，德奥通航多次修改定增预案，募资额一度下调额度达11.7亿元。

2016年11月，德奥通航公告称，向证监会申请撤回公司非公开发行股票申请文件并将再次修订。但仅过去不到一个月，2016年12月，德奥通航公告称，华亚博纳和北京瀚盈企业管理有限公司通过间接收购的方式控股德奥通航，德奥通航迎来新实控人宋亮。

随后，德奥通航宣布停牌筹划重大事项，拟“迎娶”互联网婚恋市场的知名“红娘”珍爱网，预计金额不低于2亿元，珍爱网也迅速成为市场讨论的焦点。

在6月2日的投资者说明会上，德奥通航方面表示，公司关注到相关信息，目前对珍爱网的审计工作正在紧密有序进行当中。同时表示，由于属跨行业并购重组，且重组标的资产涉及VIE架构拆除，正在抓紧进行VIE架构拆除事宜的磋商、谈判。

对于有投资者质疑的“产品畅销，但业绩亏损”的情况，德奥通航解释称，公司经营呈现明显的季节性特征，上半年为公司家电业务的传统销售淡季，而通用航空业务各产品开发尚处于不同的开发阶段，尚未进入批量化生产环节，因经营的季节性变化而引起的季度性表现差异是合理的。

来源：每日经济新闻