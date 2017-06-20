金石东方并购浙江康宁插曲 浙江康宁GMP证书被回收

因上市前业绩疲软被质疑“带病上市”的金石东方（300434.SZ），正以医药转型“自救”。

日前，其公告称，2016年10月拟以21.6亿元收购海南亚洲制药100%股权之事已经完成第一次资产过户手续。目前，金石东方及全资子公司成都金石合计持有亚洲制药86.5938%的股权。

不过，就在上述收购几近尘埃落定时，5月23日，一则浙江省食药监总局的公告生出涟漪：因“严重违反《药品生产质量管理规范》第一百零三条、第一百零四条以及计算机化系统第十七条的规定”，浙江康宁医药有限公司（以下简称“浙江康宁”）中药饮片加工厂在5月19日被收回药品GMP证书。

事实上，浙江康宁正是亚洲制药的全资子公司，后者拥有90个药品生产批准文号，两个保健食品生产批准文号，其一手打造 “快克”和“小快克”等系列感冒药深入人心。

是什么导致浙江康宁医药被冠以 “严重违反药品生产质量管理规范”的字眼？这个“小插曲”是否会对金石东方的上述收购事项造成影响？是否涉及相关信息披露？

被收回的GMP证书

“那天省药监局的工作人员来检查的时候下大雨，正好我们的一些药品，没有及时从生产车间搬到销售公司。”6月19日下午，浙江康宁生产车间的一位工作人员这样解释上述GMP证书被收回一事。

21世纪经济报道记者根据《药品生产质量管理规范》了解到，上述条款分别涉及“企业应当严格按照外包装标示的要求搬运、装卸药品”、“在运输过程中采取必要的保温或者冷藏、冷冻措施”，以及“计算机化系统的变更”。

“还有一个问题是我们在2015年购入的机器设备，因为一些操作不规范，把第一批做实验的图纸都删掉了，导致采集的数据日期和现在要求的有些出入。”上述工作人员同时称。

成立于1998年5月18日的浙江康宁，注册资本1000万元，是亚洲制药旗下全资子公司，其中亚洲制药持股90%，亚峰药厂持股10%。此外，亚洲制药还有快克药业、亚峰药厂、亚克药业等7家全资子公司，以“快克”和“小快克”等系列感冒药为主。

“5月27日公司已经递交整改材料，预计6月下旬浙江省药监局的工作人员会再来核查，如果没有问题，到时候应该就能拿回GMP证书。”浙江康宁工作人员表示。

一家新三板医药企业高层告诉21世纪经济报道记者，“GMP证书为国内制药企业从事药品生产必须具备的基本资质，一般而言，一个生产车间对应一张GMP证书。随着食药监局监管的日趋严格，抽查和制药企业的GMP证书被收回具有一定的普遍性，如果企业经过整改符合GMP规范，快则10-20天，慢则2-3个月，企业可以重新拿回GMP证书，恢复生产。”

不过，另一位北京医药行业资深从业者持有保留态度，“虽然全国和各省对制药企业的药品GMP的飞行检查比较普遍，但是从结果来看，这些GMP证书大多是被收回后再重新发放，很少有因为产品质量问题而吊销GMP证书的例子”，在他看来，“这反映出国内对药品质量问题的相对较轻的处罚力度”。

值得一提的是，浙江康宁有违规“前科”，其在2015年9月29日因销售假药被行政处罚，除了没收37.1千克的药品，还被处以累计5.2万元的罚金。

巨额收购的“小插曲”？

2015年4月24日登陆创业板的金石东方，主要产品为钢增强塑料复合管道等，不过，上市前夕，其就被指出业绩连年承压：2013年其营收和净利润分别同比下滑约9.69%和14%，2014年，金石东方的营收和净利润又分别同比下滑约27.56%和34.34%。

因此，2016年收购亚洲制药100%股权，被视为其转型医药的一场“自救”。

2016年10月，收购方案最终敲定，金石东方及其全资子公司成都金石拟以21.6亿元向亚洲制药全体49名股东购买亚洲制药100%股权，此外，金石东方拟通过锁价的方式向杨晓东、王玉连、谢世煌和天堂硅谷等4名特定对象非公开发行股份募资8亿元。

那么，在上述收购事宜即将完成的关键节点，生出浙江康宁这样的“插曲”，金石东方如何看待呢？

“目前来看，对收购事宜没有较大的影响，”6月19日下午，金石东方证券事务部一位工作人员表示。“亚洲制药还是以快克和小快克产品为主，浙江康宁的中药饮片占营收比例较小”，其强调，“有需要公开的情况我们会及时公告。”

“此类药品GMP证书被收回，属于行政审批事项，如果不是上市公司的重大事项等强制性披露事项，可以选择性不披露。”上海金钻律师事务所林立明律师告诉21世纪经济报道记者。

收购方案显示，2014-2015年，浙江康宁主要从事快克、小快克在浙江地区的经销业务，以及部分中药饮片的生产和销售。除了2014年营收1.24亿元，净利润736.66万元之外，2015年营收7556.67万元，净利润为亏损的1158万元。

对此，上述方案解释为“当期快客收入减少以及受主要客户物流配送中心升级改造的影响，客户2013年四季度采购的产品，在2014年才能正常交付客户确认收入”。

到了2016年， 浙江康宁业务调整，专注快克系列新品（包括快克泰、快克啉等）的经销业务和中药饮片业务。2016年1-11月，其未经审计的净利润为73.29万元。

这一数字，与2016年1-11月亚洲制药未经审计净利润1.28亿元相比，占比仅为0.57%。

此外，亚洲制药2014年、2015年及2016年1-3月营收分别为6.1亿元、6.29亿元和1.44亿元，净利润分别为1.11亿元、9597.68万元和929.89万元。

根据收购的《盈利补偿协议》，其在2016-2018年业绩承诺分别为1.27亿元、2.8亿元、4.44亿元。

对此，一位负责并购重组项目的上海券商人士评价，“如果上述事项没有触发业绩补偿承诺，那就是收购双方协商约定的事。”

“公司还有10%余的股份收购还在进行中，主要是因为亚洲制药董监高持有股份的6个月的锁定期。”上述金石东方证券事务部人士还提到。

来源：21世纪经济报道