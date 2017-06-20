酷划想租下手机锁屏放广告，下一个分众传媒吗？

Android 应用 Locket做了项调查， 统计了15万个用户一天中查看手机的频率：普通人每天平均要查看手机（激活屏幕或解锁）110 次，平均每小时查看 9 次。

租下用户的手机屏幕作为广告位，做手机端的分众传媒，听起来似乎是个不错的生意。

事实上，上文所提的Locket就是一个美国的锁屏广告App。

而早在2012年，已经有公司尝试截取用户划开手机瞬间的注意力——Cashslide是手机锁屏广告的开山鼻祖，目前韩国下载量最大的锁屏应用，占据韩国手机锁屏媒体和应用分发70%以上的市场份额，截止到2015年已经有超过1500万注册会员。

下载安装Cashslide后，用户再点亮手机屏幕，就可以看到锁屏广告，左右滑动可以获得积分，积分可用于提现现金，也可以用于商品换购。

Cashslide在推向市场时经历了如垂直线般的爆发式增长，并且长期居于高位

在中国，叠加人口红利，这个流量池显得更加诱人。

这个赛道看似门槛不高、流量可观、而且商业模式已经被验证，因此2014~2015年也吸引了不少创业者入局。

酷划就是中国版的Cashslide。酷划成立于2014年，是Cashslide在中国的独家授权商。Cashslide同时也是酷划的天使投资者。

酷划在中国市场的推广并没有如韩国市场一般迎来指数增长的爆发，其他在2014年~2015年间出现的类似产品时至今日也几乎都偃旗息鼓。

经历了三年的发展，酷划锁屏拥有1亿的注册用户和3亿日PV，日均点击量5千万，日活用户过千万。

数字不差，但比起韩国的市场反响仍然有些差钱人意。

复盘酷划的推广和启动过程，酷划的商务拓展负责人侯雪微Vivian在接受36氪采访时总结了水土不服的4条原因：

首先，在中国和韩国面临的网络基础环境不同，韩国是全世界网速最快、流量最便宜的国家之一，而2014年的中国，才是被称为4G网络发展的元年，手机锁屏屏幕需要一直开启后台并传输流量，这对中国用户有限的流量包产生威胁；

其次，韩国的手机市场份额相对简单，搞定三星机型等于搞定大部分市场，而中国的安卓手机长尾非常多，各家手机厂商又往往怀揣着做生态的野心，对App研发的操作系统适配和手机机型适配提出了非常多的要求；

第三，用户分布密度不同，韩国智能手机活跃用户集中度非常高，广告投放集中在首尔地区即可覆盖大部分目标用户，单个用户的获客成本被密集的用户摊薄，而中国的智能手机用户非常分散，这就导致广告投放转化率远不如韩国；

第四，国民心态不同，中国一线城市年轻人的忙碌度要比首尔用户更高，积分激励效果不如韩国市场明显。

Vivian认为，酷划的核心竞争力是经过3年的摸索，逐步形成的积分系统。

酷划经营着一个典型的双边市场，一边是补贴拉新、留存，另一边是争取广告主的投入。用户越多意味着补贴的资金需求越大，因此必须时刻保持用户与广告主双边增长的平衡，否则可能被拉新补贴侵蚀。

酷划采用基础设施（用户画像&精准投放）+积分分配策略驱动的系统。这套系统是维持双边市场能够正常运转的关键。

在用户画像方面，酷划逐渐描绘出最适用激励性广告的用户画像：二三四线城市；小镇青年、宝妈；生活节奏比一线城市用户稍慢。不过当前广告业内所谓精准营销，只能做到定向女性、城市等大标签，算法难以进一步提升推送的精确性。

对此，酷划又增加了积分分配体系，对用户进行再次分层：前10%对广告内容表现出强兴趣的用户，采用弱激励，鼓励自然点击，提高即使转化率；往后40%兴趣模糊的用户，采用个性化差异激励，提升转化技术，增强曝光和转化；剩下50%对广告表现无兴趣的用户不急于激励，过滤无效用户，降低无效点击。

安装酷划锁屏后，点亮屏幕即看到广告页面，左滑和右滑分别为进入酷划App以及跳过广告

用户可获得不同金额的返现

在酷划锁屏的App中，内置了激励任务制的方式，通过任务激励用户通过社交关系拉新、转化。

酷划的广告形式包括Banner，App分发以及商品导购等。与积分系统适配，酷划锁屏中还有酷划商城，用户可调用账户内的现金（积分）购买商品。

据介绍，酷划的盈利点主要来自CPC收费的广告，目前服务超过500家客户，2016年酷划的收入近2亿人民币。

对于酷划来说，如何提高转化率以吸引广告主、如何提升用户留存是开源节流的两个关键。

广告效果方面，酷划方面表示仍在不断优化自身的积分算法，提升广告效果和用户转化，另外，酷划今年还将通过手机预装、地推等方式拉新。

团队方面，酷划CEO张耀亮曾任人人公司战略投资部高级经理、百度高级算法工程师以及IBM咨询顾问，具有中科院硕士学位。商务团队负责人侯雪微曾供职于SAP、Informatica、IBM、Oracle等机构。产品负责人具有中科院硕士学位，曾供职于百度、搜狐畅游以及宜搜等。目前酷划有近百位员工，产品研发人员超过50%。

酷划介绍，公司此前曾获得Cashslide1000万人民币天使轮投资，启明创投领投的3000万人民币A轮融资，以及SIG领投的2000万美元B轮融资。

来源：36氪