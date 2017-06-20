报价价格相差太大 乐视万科谈崩世茂工三交易

此前，乐视控股与万科商谈出售位于北京三里屯的世茂工三商业项目，乐视方面希望的对价约40亿元。

接近交易的人士向界面新闻记者确认，乐视挂出这个项目的时间很长，但因为报价“高的离谱”，一直没有找到买家。不确定乐视是否诚心想卖这个项目。万科方面接触过几次，给出的报价几乎是乐视报价的对折，显然交易无法谈下去，随即终止接触。

根据报道，乐视报价40亿元，通过综合评估和尽调后，万科的出价不超过20亿元。

乐视持有的工三项目，建筑面积为5万平方米，租赁面积约2.6万平方米，2016年5月，乐视控股从上海世茂购得项目公司和运营公司100%股权，当时交易对价是29.20亿元及0.52亿元。

万科知情人士称：“世茂工三项目地理位置好，处于商业繁华地区，但该项目也有利空因素，一是北京执行326新政后，商业项目普遍不景气，乐视寻找万科是在326新政后，时机不讨好；二是附近的三里屯太古里以及酒吧街虹吸效应明显，要想盘活世茂工三，难度非常大；三是并没有看到乐视在工三项目的商业改造和升级工作，所以无法理解突然增值10亿元。”

经济观察网从乐视了解到，乐视控股已把工三股权全部质押给中信银行融资约20亿元，若该商业项目卖30亿元，扣除中信银行质押利率成本，乐视控股在该项目上处于亏本，如果接受万科的价格，那么乐视亏损更多。

乐视出售工三项目的目标是为了回笼资金，在此前与债权人的沟通中，乐视CFO张巍曾对此事抱有期待态度，他指出，工三商业项目如成功出让，银行挤兑和供应商欠款会解决，部分银行可继续给乐视续贷，只要乐视业务稳步发展，乐视资金问题是可以解决的。

当万科向乐视报出低于20亿元的心理价位时，乐视方面表示不愿意低价出售，谈判终止。

来源：经济观察报