投资者评级7月实施 股民炒股也有了准入门槛

“股市有风险，入市需谨慎”，将不再是一句空话。由中国证监会发布的《证券期货投资者适当性管理办法》，自2017年7月1日起施行。这意味着在中国，，或被券商警告，或者被劝退。有券商人士提醒投资者，已经达到投资门槛的投资者最好尽早开通各种权限，以免7月之后遭遇“扎堆”评估的麻烦。

根据中国证监会的政策发布，近日中国证券业协会也向多家券商以及主要基金公司发布了《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（征求意见稿）》（简称《意见稿》），对投资者根据身份标识进行划分。

保守谨慎型 股民不能投资A股？

据悉，《意见稿》中将个人投资者分为专业投资者和普通投资者。金融资产不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元的属于专业投资者，投资不受限制；按照这个条件，大部分散户都属于普通投资者。

而针对普通投资者，券商则应当按其风险承受能力等级，将普通投资者由低至高划分为五类，分别为：保守型、谨慎型、稳健型、积极型和激进型。如果投资者被评为保守型和谨慎型，券商将不可向其销售被评为中等风险的A股和B股。此外普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护。

由于有许多已经交易多年的老股民此前做过的风险评级都属于保守型和谨慎型。因此不少股民担心7月1日之后就无法再投资A股市场。

老股民不受影响 新股民开户先评资格

本报全媒体记者近日走访了多家营业部后了解到，由于目前还有许多细则没有下发，因此各营业部只能按约定俗成的做法来准备。其中对于投资者风险评估和交易品种的限制，主要针对的是新开户的新股民。而老股民并不受影响，此前的风险评估如果未达到要求的也不会影响交易。

本地一家大型券商营业部负责人张经理告诉记者，最近一直在做开户系统的升级更新工作。“现在开户系统已经有所改变，以前是股民先开户，再做评估，评估只是走流程，但现在是必须先做风险评估，等级符合要求，登记公司那边才会允许开户。对已经开户的老股民，目前中登公司那边也并没有明确规定要重新进行评估或者限制交易”。

部分营业部人士表示，即使是后续有细则下发，此前开户的老股民也不太可能被要求全部重新评估或者限制交易。因为这需要太大的人力和物力成本。“就算是老股民要重新评估，他们的交易年限也足够长，风险评估分数远胜于新开户投资者，并不会导致无法交易的情况出现。”某券商人士告诉记者。

目前，券商、基金公司、私募公司、代销渠道等都在努力落实《证券期货投资者适当性管理办法》。但是整个过程需要经历机制升级和系统性升级改造。

本报全媒体记者还了解到，《意见稿》中要求的“双录”，就是投资者开通相关业务，必须先看风险宣传片，再抄写风险揭示书，然后读一遍风险揭示书，最后和工作人员合影，全程录音录像，开通一个业务时间大约就需要半个小时。

股民吐槽：买蓝筹股也不行了？

记者发现，尽管《指引》初衷诚恳，但在股民中还是引起了一些议论。A股股票、B股股票、AA级别信用债、创新层挂牌公司股票等都被划入了“中风险”等级产品，这类投资只适合稳健型、积极型和激进型投资者，这颇有点限制交易的味道。

“就算我是谨慎型投资者，我买蓝筹股，价值投资总可以吧？为什么一定要把这类投资者排除在外呢？”有资深投资者刘小姐吐槽道。

提示：够格股民可及时开通多个权限

据悉，《指引》要求，券商应当加强投资者投资交易行为分析，利用投资者评估数据库，持续跟踪和评估投资者风险承受能力，必要时调整其风险承受能力等级。

本地一家券商人士提出建议，对于融资融券等高风险业务，符合参与门槛的投资者，可以先行一步，尽快去营业部开通业务，以免到7月份之后遭遇“扎堆开通权限”的尴尬状况。

来源：广州日报