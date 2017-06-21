美国牛肉月底上市天猫 中美经贸百日计划成果

阿里巴巴(138.38, -1.09, -0.78%)主办的“中小企业论坛”期间独家获悉，首批美国牛肉将通过天猫进入中国市场，最快月底就能端上中国消费者的餐桌。

“美国牛肉获准输华”在今年5月中美两国“百日经贸计划”十项早期成果中，位列第一，因此备受中美两国政府和民众关注，这是美国牛肉时隔14年后首度进入中国市场，有望倒逼本土牛肉提质降价。阿里巴巴“中小企业论坛”也是中美宣布“经济合作百日计划”后两国经贸合作正在加速进行的重要表征。

据悉，获准进入中国市场的美国企业只有Tyson和GOP（Greater Omaha packing）两家。阿里巴巴集团总裁Michael Evans在会议期间接受记者时透露，阿里巴巴和Tyson的合作由来已久，目前Tyson鸡肉等生鲜产品在天猫上深受中国消费者欢迎。双方在大会召开前达成共识，首批美国牛肉将通过天猫平台进入中国销售。同时借助阿里巴巴的生态，Tyson将向5亿消费者介绍自己的品牌。双方非常期待建立长期的合作关系，推荐更多的Tyson产品。近期双方将举行会晤并商讨相关事宜。

北京时间6月20日，国家质检总局发布《质检总局关于进口美国牛肉检验检疫要求的公告》，根据《中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和美利坚合众国农业部关于美国输华供人类食用牛肉的检验检疫和兽医卫生要求议定书》和中国相关法律法规，从6月20日起，允许美国牛肉输华。公告称，美国输华牛肉应符合《进口美国牛肉检验检疫要求》，包括输华牛肉应来自获得国家认证认可监督管理委员会（CNCA）注册的肉类企业等要求。

从国家认证认可监督管理委员会（CNCA）6月15日公布的肉类企业名单看，4家工厂分别来自Tyson和GOP。

据了解，阿里巴巴主办的连接世界为主题的“中小企业论坛”于美国时间20日在底特律召开，超过3000名美国中小企业主和合作伙伴将出席。这是中国企业第一次在美国举办如此规模的经贸论坛。“中小企业论坛”的召开，显示两国在展开实质性经贸合作方面正在进行积极探索，而阿里巴巴代表中国企业，正在主动向美国企业界尤其是具有极大中美经贸合作潜力的中小企业伸出橄榄枝，“会”聚美国小企业助推全球新贸易。

据了解，在天猫618期间，包括Tyson鸡肉在内，美国车厘子、华盛顿苹果(145.01, -1.33, -0.91%)、阿拉斯加帝王蟹、美国黑豚猪、阿拉斯加黑鳕鱼等美国生鲜食品深受国内消费者欢迎，其中主营阿拉斯加海产的商家销售同比去年增长了300%。根据质检总局公告，此次美国进口的牛肉可以追溯到牛的出生地，且均为不超过30个月龄的牛，肉质鲜嫩。此举有望倒逼本土牛肉提质降价。

来源：新浪财经