安徽投资者服务周启动仪式：近400名投资者报名

日前，深交所联合安徽证监局、中证中小投资者服务中心、安徽上市公司协会、安徽证券期货业协会在合肥举办“安徽地区投资者服务周”启动仪式暨走进上市公司活动。本次投资者服务周活动共吸引了近400名投资者报名参与。

据介绍，本次投资者服务周活动是深交所首次联合证监会派出机构举办的区域性投资者服务主题活动，也是落实深交所与安徽证监局监管协作备忘录的重要举措。

在启动仪式上，深交所相关负责人表示，活动通过交易所与派出机构的有机协作，集合市场各方力量，按照资源共享、功能互补、互相支持的原则，在安徽地区有针对性地开展走进上市公司、走进券商营业部及适当性培训等活动，有助于激活安徽地区投资者维护自身权益、树立理性投资理念的自觉性，带动更多市场主体参与投资者教育保护工作，开启安徽地区投资者教育保护工作的新篇章。

安徽证监局相关负责人表示，“安徽地区投资者服务周”有助于唤醒安徽地区中小投资者的“股东意识”，推动改善市场良性投资文化，帮助投资者树立理性投资和价值投资理念。安徽局将持续督促辖区机构切实做好投资者保护教育工作，重视中小投资者话语权，为中小投资者行权、参与决策提供便利，大力推进证券期货纠纷多元化解，切实维护投资者合法权益。

继首日启动仪式后，活动还将在合肥、安庆、芜湖多地开展多场走进上市公司、走进券商营业部活动，为投资者讲解投资者适当性、投资者知权行权维权、投资者行为分析和深港通市场近况等内容。

深交所相关负责人表示，下一步，深交所将加强与各地证监局的对接协作，持续完善协作机制，形成合力，拓展投资者教育服务的深度与广度，以点带面推动市场主体的投资者服务意识，培育理性、成熟的投资者群体，推进投资者保护工作不断前行。

来源： 上海证券报