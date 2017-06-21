马云回答查理罗斯：阿里巴巴不是亚马逊

北京时间6月21日上午，由阿里巴巴主办、美国密歇根州政府协办的“连接世界”美国中小企业论坛于底特律开幕，马云与著名电视访谈主持人查理罗斯进行对谈。

在对谈中马云向台下介绍说：亚马逊是一个好公司，但他们是电子商务公司，阿里巴巴不是。阿里巴巴帮助别人成为电商公司。

马云说：“阿里巴巴的目标是帮助每个中小企业与亚马逊、IBM这样的行业巨头竞争。我们相信每个商家都能成为亚马逊。”

这是中国企业第一次在美国举办如此规模的经贸论坛，也是美国小企业主、农场主们首次有机会在家门口参加由中国公司举办的经贸论坛。美国农业部长桑尼·珀杜特意发来贺信，“感谢阿里巴巴让美国企业了解中国”。

此次论坛也是中美宣布“经济合作百日计划”后两国经贸合作正在加速进行的重要表征。阿里巴巴代表中国企业，正在主动向美国企业界尤其是具有极大中美经贸合作潜力的中小企业伸出橄榄枝，将“会”聚美国小企业助推全球新贸易。

查理罗斯开场问及为什么要来美国举办论坛，马云说，是因为希望美国的小企业不要错过现在的新机遇：“在过去30年，美国经济是全球经济增长引擎。如果你错失了欧美，你可能错过机会。今天如果错失中国，你就错失机会。”

查理罗斯问及阿里巴巴与亚马逊的不同，马云向美国的小企业主们介绍说：亚马逊是一家电商公司，但阿里巴巴要做的是搭建商业基础设施，帮助全球中小企业，并使中小企业更好的参与全球化。

马云说：“我们有来自全球的员工。我们不是让阿里巴巴全球化，而是让中小企业全球化，让大家可以和亚马逊、IBM、微软竞争”；“我们旨在赋能中小企业，我们相信每一个公司都可以是亚马逊”。

查理罗斯尤其对“来好莱坞”和云计算感兴趣。马云介绍，阿里巴巴有支付、物流和云。如果没有支付和物流，中小企业完成不了交易；没有云，中小企业成本很高。为什么来好莱坞？因为不管你成不成功，健康和快乐是最重要的。阿里巴巴的零售平台、支付、物流和云计算业务一直发展，就是思考如何帮助中小企业健康和快乐发展。

阿里的未来在哪里以及竞争对手是谁。马云说：“我们只是跑了前一万步，但还有300万步没跑。不要以为你总是最好的，要保持警惕。”

论坛吸引了超过3000名美国中小企业和合作伙伴，马云在现场与企业主交流

中小企业的未来是马云一直思考所在。他说：未来AI（人工智能）可能拿走很多工作。如果我们不研发让中小企发展的应用，他们就可能生存不了。在今后5-10年，如果中小企不通过互联网全球化就会失去机遇。马云认为，通过搭建商业基础设施，让中小企业更好的融入全球化是解决方案。他对台下的美国小企业主们说：“想想如何做跨境生意？比如你好吃的巧克力中国消费者还不知道。”

马云说他还在学习，学习从CEO位置上下来以后，如何做一个主席。他本来以为可以去沙滩了，但为了推动中小企业融入全球化，“去年飞了870个小时，今年可能要飞1000个小时”。

马云认为他必须保证阿里巴巴始终是一家愿景和价值驱动的公司。而阿里的愿景和价值观就是赋能每个人，包括年轻人和女人，都可以做全球的生意。

查理罗斯说他觉得马云分享经验的作法就像是一位老师。马云认同这一点，他说作为一个老师，他永远希望学生更成功，“我的职责不是让大家喜欢我，而是让大家思考。”

最后马云再一次谈及他想去而老是去不成的沙滩，他说自从2012年就在计划退休，“我不能死在办公室里，而要死在沙滩上”，当马云说出他的心愿，全场一片掌声和大笑。

来源：界面新闻