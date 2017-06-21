广州农商银行港股上市 挂牌首日有惊无险

随着6月20日上午9点30分锣声响起，广州农商银行（01551.HK）正式成为继重庆农商银行、吉林九台农商行之后，国内第三家赴港上市的农商行。

广州农商银行竞价时段报5.12港元，比发售价5.1港元微增0.02港元，上涨幅度为0.39%。上午交易时段最高涨至5.14港元，全天收报5.11港元，险守发行价。

广州农商银行董事长王继康致辞及接受记者采访时表示，“目前，广州农商行的总资产已近7000亿元，是广州第一的农商行。在香港上市之后，广州农商行就要重新启程。”

此前，广州农商银行在发售过程中，获得海航系、百年人寿等力挺，融资近72亿港元，成为今年第二大港股IPO。

根据发售结果，国际发售获得适度超额认购，同时获得基石投资者认可。公告显示，根据基石投资协议，Aerial Wonder已认购2.95亿股，百年人寿已认购2.95亿股，及International Merchants HoldinGS已认购6111.6万股，合共6.51亿股。相当于全球发售完成后已发行股本总额6.79%及发售股份数目41.16%（假设超额配售权未获行使）。

其中，Aerial Wonder为海航系旗下孙公司。此前，邮储银行港股上市时，海航系通过海航资本参与了邮储银行H股IPO。

王继康称，有几家比较大的基石投资者，都是进行了顶格认购。同时，至少有五家以上的基石投资者想要认购5%以上的份额，但是在目前的监管规则之下，都是不能够操作的。

对于融资款项，广州农商银行表示，将用于补充资本金，支持业务持续增长。

“随着广州农商行在香港立足，未来将会有更多的财务表现和产品创新，香港投资者就会对广州农商行认识更加深刻。”王继康表示。

此前有多家内地银行在香港上市，但股价表现不太理想。王继康认为，一只股票一段时间的上下波动是不足为奇的。同时市场中价格的波动，取决于当时的供需关系，以及国际市场中的因素，与上市主体的节拍不太一致。

“作为上市银行，我们要做好自己，练好内功，将业务做扎实，利润做到极致。像中间业务收入，经过近几年的业务机构调整，中间业务收入一直保持持续增长，今年也将会有很好的表现。在市场中的表现始终是优异的，那么有眼光的投资人，一定会找到我们。”王继康称。

广州农商银行于2009年底由原来的广州市农村信用合作联社改制而来。因此在公司发展中，广州省联社不可或缺。眼下省联社与农村金融机构之间的关系也是热点话题。王继康表示，在农商行银行主体发展和改革过程中，省联社与农村金融机构出现了与市场逻辑不太契合的地方，当下，这个问题也是省联社、农商行以及监管机构正在思考的问题，相信很快能够解决。

数据显示，截至2016年12月末，广州农商银行总资产达到了6610亿元。2016年营业收入为151.69亿元，净利润为51.06亿元。同时，受到市场环境影响，广州农商银行在2016年末的不良贷款率为1.81%。拨备覆盖率为178.58%。核心一级资本充足率为9.90%，均达到了监管要求。

来源：界面新闻