腾讯投资掌趣科技 实控人姚文彬变相减持

获得腾讯的战略入股，对于“负面缠身”的掌趣科技而言，无疑是一剂良药。

自宣布离任董事长之后，姚文彬距离彻底告别掌趣科技（300315.SZ）又近了一步。

6月20日晚间，掌趣科技宣布获得腾讯全资子公司林芝腾讯科技有限公司（下称林芝腾讯）战略投资，后者将持有5541万股，约占总股本的2%。由此，掌趣科技成为了第一家获得腾讯投资的A股游戏公司。

此次出让2%股份的，正是2016年8月宣布卸任董事长，但仍是掌趣科技实际控制人的姚文彬。公告显示，姚文彬拟通过大宗交易转让5541万股，具体受让方为林芝腾讯。本次交易完成后，林芝腾讯将持有掌趣科技2%的股份。

股价方面，本次大宗交易的交易价格为当次交易申报日前一交易日，掌趣科技股票收盘价的90%。根据公告内容，大宗交易分为两次交易，交易日期分别为首次复牌交易后的第4个交易日以及第8个交易日。掌趣科技于6月21日复牌，按照此推算，交易日将分别为6月26日以及6月30日。但是此次股权交易双方分别与中金公司签署收益互换相关协议，提前放弃了未来大宗交易具体交割时股票价格向上或向下的浮动收益，将交易对价锁定在停牌前的8.84元/股。按此计算，腾讯获得这2%的股份，将付出约4.89亿元的对价。不过这对于腾讯而言，算不上大笔投资。

“接盘”的除了腾讯之外，还有掌趣科技的员工。

同一天掌趣科技还公布了员工持股计划。为了进一步激励核心人员，姚文彬拟通过大宗交易方式向公司拟设立的员工持股计划转让不超过5200万股股票（占公司总股本1.88%），并为员工持股计划提供资金支持，在员工持股计划草案获得股东大会批准后实施，减持价格根据减持时市场价格确定。

事实上，掌趣科技的股份极为分散，截至2017年一季报，除了姚文彬以15.99%的股份握有控制权之外，第二至第五位股东均为自然人，持股比例分别为3.48%、2.71%、2.01%和1.78%。而一旦完成股权转让，林芝腾讯将以2%的股份获得第五大股东的席位。而姚文彬的持股比例在进行两次转让后，将进一步下降至12.12%，但仍具有控制权。

事实上，这不是掌趣科技与腾讯的第一次合作。有券商分析师表示，掌趣科技此前曾与腾讯就《拳皇98终极之战OL》《街头篮球》《奇迹：觉醒》《魔法门之英雄无敌：战争纪元》《初音未来：梦幻歌姬》等游戏进行了合作，此次双方在股权层面再度携手，有利于掌趣科技构建移动游戏全产业链闭环。

不过能获得腾讯的战略入股，对于“负面缠身”的掌趣科技而言，无疑是一剂良药。2016年以来，掌趣科技经历了不少变数。其中最主要的要数包括华谊兄弟（300027.SZ）等老股东在内的股东套现离场，创始人姚文彬减持并卸任公司董事长一职。而随着股东接二连三的减持，2016年掌趣科技的十大股东减持已经合计抛售公司股份约2.01亿股，套现约19.89亿元。

动荡的人事变动还反应在了掌趣科技的业务能力上。2017年一季报显示，掌趣科技实现收入4.57亿元，同比下降10.23%、扣非后归属于母公司净利润1.6亿元，同比下滑27%。公司原实际控制人姚文彬的减持也让二级市场有些不知所措。自2016年8月3日姚文彬宣布离任至2017年1月19日停牌前，股价累计下跌14.5%。

除了腾讯战略入股之外，还有一则重组失败的公告也引发关注。公告内容显示，公司原计划以发行股份的方式，购买南京分布文化发展有限公司和北京豪腾嘉科科技有限公司股权。因为交易各方未能就交易方案的重要条款达成一致意见，公司决定终止筹划本次重组事项。

三份公告中有两份涉及姚文彬的“变相减持”，对象分别是同行业基金以及员工。这发生在减持新规颁布不久之后，背后的含义不言而喻。有分析就指出，这还只是姚文彬面临“史上最严”减持新规的第一步，未来只怕会有更多减持“套路”袭来。

6月21日，复牌的掌趣科技开盘涨停，报9.72元。

来源：界面新闻