巧克互动推出VR英语课程

随着VR应用领域的拓展，已有一些VR创业团队将目光看向教育领域。由于教育行业自身复杂的特性，VR教育不仅需要技术支持，也需要教育行业经验积累，因此VR教育内容体系往往积累周期较长，其相关环节也更为复杂，即使目前有不少团队考虑转型VR教育，但想要真正实现行业成熟和规模扩大还有一定难度。

目前就B端来说，VR教育市场主要有K12以及成人教育市场，其中巧克互动从2014年开始VR教育领域的探索，主演研究如何把VR技术应用于英语教学以及国外英语教材本土化。从英语教学切入，巧克互动主要为培训机构及公立小学提供英语教学的VR沉浸式教学的成套解决方案，配合成套自主编写的辅助教材，为少儿英语学习提供新方式。

VR的应用增加了教育的趣味性和对学生的吸引力。在使用VR进行辅助教学时，多名学生头戴头显，手握手柄，在虚拟世界中进行互动学习，教师可操作设备进行场景的转换。不同于以往的VR教育中老师和学生均需佩戴头显的方式，巧克互动在教学形式和产品形态上进行创新，通过制作教师管理工具，让教师无需佩戴头显，直接在电脑上进行操作即可完成教学，更加符合教学习惯。

在画面中，学生可以看到完全模拟现实的VR场景以及教师的VR化身，并在整个过程中与教师用英语进行问答等互动。通过这样沉浸式的学习体验，很大程度上增加了学习过程中的趣味性和参与度，让学生注意力更加集中。课程结束之后，也有相应的测试题来验证教学效果。

市场方面，巧克互动创始人吴依松表示，在前期阶段主要以培训机构为主。有数据显示，国内有3亿人的庞大英语消费群体，有5万所英语培训机构，中国的英语培训市场高达5000亿元的规模。目前大规模的英语培训教育市场加上中小学等学生家长对课外教育的高度重视，都为VR教育在培训机构的发展提供了机会。反过来对培训机构来说，这样新鲜的教学模式也可以在一定程度上帮助他们在激烈竞争中赚取市场。

另一方面，公司也在尝试在学校的试点推广。目前公司与一些中学签订协议，在学校中安装少量VR设备，进行相关教学的试点。由于VR设备安装所需的场地和设施等条件的限制，目前VR教育在学校中大面积铺开还有一定难度。而吴依松认为，当市场发展到一定阶段之后，学校会是比培训机构需求更大的应用场景，道理等同于之前的电子白板。

巧克互动也在和北师大教育部虚拟现实研究中心、上海外国语大学和北大教育学院等高校有关部门共同进行VR在教育中应用等相关课题的研究。由于VR教育除了内容的高要求之外，另一大挑战则是教学方法的更新，面对新的教学形式，老师必定需要一套新的经过设计优化的教学方案来与之适应，以起到更好的课堂效果。针对此，巧克互动参与的相关研究也是处于为这方面打下基础的考虑。

至于VR教育在C端市场的发展，吴依松表示，由于普通父母对设备操作和维修上会存在一定问题，另外再加上使用率的问题，VR教育直接进入家庭还有一定困难。

在VR教育中，内容的制作是关键。吴依松表示公司一直坚持对内容的把控，花时间来进行教学内容的优化。至于接下来的发展，巧克互动表示，经过前期的产品研发和优化阶段，接下来会进一步在市场的拓展做出努力。吴依松也坦言，虽然在前期可能会遇到一些困难，但很看好市场打开后的发展前景。

来源：36氪