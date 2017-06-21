搜房网第一季度财报：营收1.098亿亏损1050万美元

北京时间6月20日晚间消息，搜房网(Nasdaq:SFUN)今日发布了截至3月31日的2017财年第一季度财报。总营收为1.098亿美元，与上年同期的2.046亿美元相比下滑46.3%。归属于搜房网股东的净亏损为1200万美元，而上年同期净亏损为1.137亿美元。基于非美国通用会计准则，归属于搜房网股东的净亏损为1050万美元，而上年同期净亏损1.116亿美元。

第一财季业绩摘要：

总营收为1.098亿美元，与上年同期的2.046亿美元相比下滑46.3%。

运营亏损610万美元。基于非美国通用会计准则，运营亏损460万美元。

归属于搜房网股东的净亏损为1200万美元，每股摊薄亏损0.03美元。

基于非美国通用会计准则，归属于搜房网股东的净亏损为1050万美元，每股摊薄亏损0.02美元。

用于运营活动的净现金为1100万美元，而上年同期为6720万美元。

第一财季业绩分析：

营收

总营收为1.098亿美元，与上年同期的2.046亿美元相比下滑46.3%。

电子商务服务营收为3990美元，与上年同期的1.309亿美元相比下滑69.5%。

营销服务营收为2730万美元，与上年同期的3040万美元相比下滑10.2%。

分类信息服务营收为3400万美元，与上年同期的2410万美元相比增长41.3%。

互联网金融服务营收为220万美元，与上年同期的1060万美元相比下滑78.9%。

其它增值服务营收为630万美元，而上年同期为850万美元，主要是因为对宝安(BaoAn)营收进行重新分类所致。

营收成本

营收成本为6070万美元，与上年同期的2.096亿美元相比下滑71.0%。

运营开支

运营开支为5520万美元， 与上年同期的1.050亿美元相比下滑47.4%。

销售开支为2340万美元，与上年同期的6160万美元相比下滑62.0%。

总务及行政开支为3140万美元，与上年同期的4340万美元相比下滑27.7%。

运营亏损

运营亏损610万美元，而上年同期运营亏损1100万美元。

所得税支出

所得税支出为480万美元，而上年同期所得税支出为520万美元。

净亏损

归属于搜房网股东的净亏损为1200万美元，而上年同期为净亏损1.137亿美元。每股普通股摊薄亏损0.14美元，每股美国存托股摊薄亏损0.03美元，而上年同期分别为每股摊薄亏损0.44美1.20元和0.24美元。

现金

截至2017年3月31日，搜房网拥有现金、现金等价物和短期投资5.426亿美元，而截至2016年12月31日为5.905亿美元。搜房网第四季度来自运营活动的现金流为1100万美元，而上年同期为6720万美元。

业绩展望：

搜房网目前仍在调整中，公司计划回归开放平台战略。在这些调整完成前，搜房网预计公司营收将下滑。

来源：新浪科技