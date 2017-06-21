共享充电宝：融资大战后又爆发价格战

“如何把早期对事情的理解转为资本优势，把资本优势转为运营业务的优势，谁愿意首先发动这场战争，谁做主动攻击行为。我可以负责任的告诉大家，如果打这场仗的，开第一枪的一定是小电科技。”在6月19日的“TechCrunch2017国际创新峰会”中，小电科技CEO唐永波谈到共享充电宝未来的发展说道。

6月20日0点开始，共享充电宝小电科技已经在北上广深等全国重点城市发起“微信支付1分钱充电1小时”活动。用户打开“小电扫码充电”微信公众号或微信搜索“小电充电”小程序扫小电共享充电宝二维码，支付1分钱即可充电1个小时，单个用户最多可参与3次1分钱充电活动。

共享充电宝融资大战余温未了，而价格战已经开始了。

小电曾在一个半月的时间内获得三笔融资，其中包括腾讯、红杉资本、金沙江创投、王刚等知名投资方。

对于资本所能带来的价值，唐永波告诉界面记者：“互联网分两个阶段，1.0阶段的竞争是产品的生命周期的竞争，到2.0就是资本的生竞争，自行车、充电宝需要早期你在资本市场的投入，加速扩大规模，资产能够加快你竞争的速度。”

共享充电宝的价格战刚刚打响，而外界对于共享充电宝模式能否成功一直议论纷纷，王思聪曾放言：“共享充电宝这事能成我直播吃翔。”

对共享充电宝的未来，唐永波认为关键在于用户消费习惯的培养。他讲到一个例子：曾经小电在商户铺设了一个月的共享充电宝，后来撤走。前来用餐的客户就会问商户为什么不再提供充电宝服务。共享充电宝赌自己的未来，一赌就赌在用户习惯培养后，会不再自己随身带充电宝，而使用共享充电宝。

共享充电宝的使用有自身场景，像小电这种随充随走的共享充电宝，大多数把核心场景设定在餐厅、咖啡馆等商户的餐桌上，便于用户吃饭或者休息时使用充电宝。

小电一开始预设的使用环境是在桌面位置上让用户随时使用，但是由于许多商户桌面位置有限的原因，会将小电的充电宝摆放到吧台。

对此，唐永波说，小电一开始下定决心不让放吧台，但后来发现商家摆放吧台也有自己的考虑。小电的充电宝会遭遇被偷窃的状况，商家出于自己的责任，将小电充电宝放于吧台便于管理。

不同于共享单车B2B的模式，共享充电宝是“B2B2C”模式，除了对接用户，共享充电宝的公司还需要考虑商户。现阶段共享充电宝入驻商户中，两者是免费的合作关系。但共享充电宝的竞争越发激烈，日后商家是否想分一杯羹也未可知。

同时，数据显示2016年我国的移动电源行业规模达320亿元，手机充电无疑是一件高频刚需的事情，但大量刚需已被满足。餐馆、咖啡厅等室外小场景为了自身的经营需要，也会提供免费充电服务。共享充电宝开始铺设以后，商户的免费充电服务变成共享充电宝的有偿充电，用户能否适应和接受都得打上疑问。

艾媒咨询数据显示，2016年中国移动电源市场达到236亿元，较2015年增长7.3%。2017年中国共享经济的风口从共享单车转移到共享充电宝上。在3月31日到4月28日期间，共享充电宝市场仅一个月的时间共产生了10笔融资，数十家机构入局。

金沙江创投合伙人朱啸虎称，共享充电宝的战争有望在今年内结束——不过，在共享单车大战激烈时，朱啸虎也曾做过“90天内结束”的预测。

“这个行业内资本的集中程度和共享单车不同，巨头都在小电这边，优势比较大，”他说。在小电的投资方名单中，除了有金沙江创投，还有着腾讯和“阿里系”背景的元璟资本。

艾媒咨询数据显示，2016年中国共享充电宝用户规模为0.32亿人。随着各大投资方的入局，中国共享充电器用户规模将呈现大幅度的增长，预计2017年市场用户规模将超过1亿人，爆炸式增长225%。打响第一枪的小电气势汹汹发起价格战，可以预见的是其他的共享充电宝公司也不会错过这场战争。

融资战结束价格战又起，但是，共享充电宝作为应急性的需求能否被市场接受，还要在战争中观望。

来源：界面网