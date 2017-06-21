全是日本正品！日本乐天没白逛

今天还没睡醒就被女朋友拉出去逛街，对于我这种赖床份子来说，睡觉才是人生的头等大事，在我应该睡觉的时候，让我干什么事我都觉得不值，吃了大亏!可是女朋友也是不好惹的，我只能哑巴吃黄连的跟着她走了。

外面的阳光不错，让人心情顿时美好了起来，加上我女朋友在前面蹦蹦跳跳的像个小傻子，我脸上不不自觉地露出了笑容。我女朋友拉着我进了乐天玛特，一进了店里她就像巴拉拉小魔仙一样，画风突变，瞬间由乖巧可爱的小萝莉变成了一个好多天没吃饭的饿狼，推了一个最大的购物车，还不忘在我身上加一个购物篮，一买他就停不下来，我不仅脚疼，我的心也在发疼，看这个阵势，今天又要大出血了……

那小傻子把购物车堆的比自己还高，乐天玛特里的人都惊讶的盯着我们，可能是觉得我俩今天一天把一年的东西全买了，我恨不得找个地缝钻进去。付完钱后，由于买的东西太多了，我和女友不得不打车回去。到了公寓，我还没搬完东西，就看女友在那拿着手机扫来扫去。“别扫了，乐天玛特是大商场，肯定都是正品。”我不耐烦的人说，“那不行我还是不放心，必须都要验明正身一下.。”女友敷衍的回答了一下就继续扫了起来，我实在不忍心，就加入了验明正身的大军，验了老半天，果然都是正品，乐天玛特没白逛。

关于日本乐天与韩国乐天玛特

韩国乐天玛特的乐天在日语里写作(罗马拼音写作lotto)，而日本乐天的乐天在日语里写作楽天(罗马拼音写作rakuten)，在中文里刚好都译作乐天。国际上则用lotto指韩国乐天玛特，用rakuten指日本乐天。日本乐天与韩国乐天玛特并无任何关系。

来源：新尧网