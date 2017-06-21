陈江和：17岁从无名小贩开始创业 26岁就成亿万富豪

同样是白手起家，也同样有一段神奇的创富故事，虽然他出生和创业都在海外，但他心中却永远装着一颗中国心，历年来为祖国一共捐了超过3亿人民币做慈善公益事业，在华人华侨当中算是捐的最多的一个。

说到除了大陆以外的华人富豪，我们可能就会想到李嘉诚、何鸿燊、李兆基、郑裕彤、霍英东这些具有神奇创业故事的人，但说到为祖国捐的最多的华人富豪，你可能不知道。

同样是白手起家，也同样有一段神奇的创富故事，虽然他出生和创业都在海外，但他心中却永远装着一颗中国心，历年来为祖国一共捐了超过3亿人民币做慈善公益事业，在华人华侨当中算是捐的最多的一个。

他是新加坡金鹰国际集团主席：陈江和，他17岁挑起重担去创业，经过7、8年的打拼，26岁就赚到了最大的第一桶金——超亿元人民币。

如今，他已经建立起了一个庞大的商业帝国，拥有世界最大的纸浆厂和世界级造纸厂，经过多年的布局业务涵盖到了石油、木材、地产、物流、棕榈油、造纸、清洁能源等领域。

他17岁挑起重担打工养家

1949年，陈江和出生在印尼的棉兰市，父亲是从福建莆田下南洋来到了棉兰市谋生，开了一家卖机车零配件和汽油的小店。

陈江和在家中排行老大，在他下面还有8个弟弟妹妹，所以一家人的日子也是过得紧巴巴的，当时17岁的陈江和还在当地的华侨中学读书，没想到父亲突然病倒卧床，一家人的生活重担就压在老大陈江和身上。

于是，他从父亲那里接手下了这家小店铺，经营店铺很辛苦，每天要工作十几个小时，而且也没有什么节假日。

陈江和很努力也很好学，在他的经营下，小店的业务很快扩展到了经销发电机、炼油厂设备、维修机电、机械等等，有时候还承包一些石油公司的项目做，他的商业才华展现得淋漓尽致！

在创业的过程中，他也吃过了一些亏，有一次在承包铺设天然气管道的工程时，因为工程师的设计出现了误差，差点就把过程搞砸了，最终他花了大价钱到新加坡请了专家才把问题解决了，虽然亏了不少钱，但赢得客户的信任。

到1967年，陈江和成立了金鹰公司，主要经营的业务转向承包石油工程。

26岁就成为亿万富豪，震惊了整个东南亚！

1972年，二战后的最大世界经济危机到来了，全球开始陷入石油危机，造成了石油涨价，从石油售价从每桶2美元上涨至12美元。

是危机也是机遇，石油公司迫切地增大产量和扩大规模，陈江和的石油设备和工程生意也开始越做越好。

他知道这是一个来之不易的时刻，所以每天都很拼，很少有休息，经过7、8年的努力，就赚到了人生最大的第一桶金——超亿元人民币，这年他只有26岁。

但陈江和并没有因为自己的成绩而沾沾自喜，反而是思考这间公司的未来发展，假如有一天石油不好做了，企业该怎么走，毕竟石油资源是有限的，迟早开采完。

居安思危，转型做夹板生意

70年代中期，陈江和进入了原木加工行业，建立了自己第一家做三夹板的工厂，做原木不像石油，原木是一种可再生的自然资源。

当时还没有多少人做原木加工的生意，因为建工厂、做工业是一个长期的过程，能不能赚回本钱还不知道，同行听说陈江和建三夹板工厂 ，就嘲笑他太傻。

陈江和不但没有在意别人怎么说，反而加大加快投资建设，仅用了10个月的时间就建好了一个投资千万美元，员工近2000人的厂子。

在厂子建好的那天，印尼总统带领7位部长前来为陈江和的新厂剪彩，这对一个印尼企业来说是一个多么的荣幸。

总统说：“印尼应多制造夹板，应禁止原木出口，这样可增加就业机会，多赚外汇。”后来，印尼政府逐步改变了森林行业的政策，不再出口原木。

建立起了一个庞大的商业帝国，拥有世界最大的纸浆厂和世界级造纸厂

后来陈江和的生意也越做越大，1979年进入棕油业，棕榈种植面积从开始不到300公顷，短短几年就扩展到了几十万亩。

目前陈江和的棕榈种植面积已经增加到了16万公顷，有半个新加坡的国土那么大。

1985年，陈江和又投资了1亿美元进入纸浆行业，后来在不断加大投资下，把纸浆的年产量从70万吨增加到200万吨。

陈江和把一家无名小店，打造成一家综合性跨国工业集团，资产达80亿美元，全球员工超过5万名，业务已经扩大到了林浆纸、粘胶纤维制品、棕榈油加工、能源开发、工程设计、物流、服务业等领域。

2006年，陈江和以28亿美元首次成为了印尼首富，同年的黄光裕以23亿美元成为了中国内地首富。

陈江和的成功，除了机遇以外，最重要的是行动，他说：创业不能等到万事具备才行动，有机会就要争取，在适当时不妨冒点风险，否则往往会坐失良机！

拥有一颗中国心 ，热心于祖国的公益事业

2002年，福建省莆田学院金荣综合楼的建设，他捐了300万人民币。

2003年，中国非典时期，他捐了3000万人民币。

2004年，他捐了1000万人民币，用来改善中西部地区的教育条件。

2006年，他捐了3000万人民币，用于厦门小白鹭艺术中心项目工程建设

2008年初，南方遭遇雨雪冰冻灾害，他捐了1000万人民币，同年5月汶川大地震，他又三次捐了1500万人民币。

2008年，北京奥运会场馆建设，陈江和总计捐款500万美元。

2010年，玉树大地震，陈江和捐赠2000万元人民币；同年5月又捐了3000万元人民币用于建设日照市图书馆。

2013年，雅安大地震，陈江和再次捐赠2000万元人民币。

到2016年，他捐赠一亿元人民币，用于中国“一带一路”的人才培养。

。。。。。。。。。

历年来他一共为祖国捐了超过3亿人民币，他虽然出生在印尼，但根在中国，他曾经这样说：“中国是我的‘生父’，血脉相连，源远流长；居住的印尼是我的‘养父’，帮助自己成长，没齿难忘。”

来源：东方财富网