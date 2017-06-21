世界五百强高管加盟赛麟 全球布局启动

【2017年6月21日】江苏赛麟汽车科技有限公司今日宣布，Amy Boylan女士将出任赛麟汽车全球业务总裁职位，负责赛麟汽车的全球战略布局和市场渠道。

Amy Boylan女士在出任赛麟全球业务总裁之前的30余年职业生涯里，曾任职世界500强企业的美泰公司(Mattel)，以及美国Intracorp、Micro Prose Corporation、谢尔比汽车公司(Shelby)和顶级汽车定制公司“西卡斯特”(West Coast Customs)等全球化企业之品牌首席运营官、总裁、副总裁、产品研发总监一系列职位。她的职业履历横跨汽车、媒介与IT等各个领域，既能顺应成熟环境也能在困境之下带领团队异军突起。AmyBoylan女士在担任世界顶级汽车定制公司“西卡斯特”(West Coast Customs)的首席运营官和总裁期间，始终致力于为汽车用户提供高品质的个性化服务，她帮助公司建立起良好的媒体关系用以传播汽车定制文化，并依靠技术团队的专业品质赢得了客户的信赖、尊重以及卓越的口碑。Amy Boylan女士凭借自身多年的跨界经验，成功的将“西卡斯特”带入顶级汽车定制品牌之列。在美国谢尔比汽车公司(Shelby American)担任总裁期间，Amy Boylan女士在谢尔比公司负债累累的情况下将其扭亏为盈，缩短70%的产品生产周期，通过科学有效的管理，减少材料消耗，建立线上线下联动的销售模式等，她在四年中创造了提高100倍利润的神话，让负债累累的谢尔比汽车公司起死回生。在其主导下，谢尔比成为福特旗下的高性能品牌。在美国顶级玩具公司美泰(Mattel)担任高级副总裁时期，她提高美泰的创新生产能力和生产效率，开发覆盖各个年龄段的新产品，于全球建立有效“线上线下”创新营销模式，使“芭比娃娃”成为全球玩具的概念性产品。

对于此次加盟赛麟汽车，Amy Boylan女士表示：“我之所以加入到赛麟是因为现今不断变化、创新的汽车市场让我看到无穷的潜力与挑战，作为世界顶级汽车品牌，赛麟的布局早已突破传统，而向全球化挺进。现在有机会能够加入到赛麟这个世界顶级品牌的团队，着眼全球汽车市场，我感到很荣幸也很期待。”

赛麟董事长兼首席执行官王晓麟先生也表示：“此次新人事任命是基于未来赛麟汽车全球战略需要，在全球化项目及资源整合的背景下，赛麟汽车对国际化人才提出更多需求。Amy Boylan女士是不可多得的多元跨界汽车管理人才，她的加入必然会为赛麟注入更具国际化视野、更具创新性的新鲜血液，在全球化战略上再添动能。”

江苏赛麟汽车科技有限公司是一家注册在江苏如皋的汽车公司，注册资金为96亿元人民币。赛麟汽车项目总投资规模为178亿元，是江苏省引进的省级重大外商投资项目，也是迄今为止南通单体总投资最大的制造业项目。第一期投资60亿元，占地面积958亩，建成后将实现15万套汽车核心零部件和总成的能力。

该项目由美国赛麟国际汽车公司及威蒙汽车工业集团联合国内多家企业和机构共同投资。赛麟是一家有着30多年历史的世界顶级汽车品牌，曾八次获得世界超跑制造商大赛冠军，拥有一系列包括轻量化、动力总成、电动总成、电池管理等高端核心技术;威蒙集团是一家开发生产实用型电动汽车的美国公司。

赛麟汽车项目具有其显著的产业发展特点，一方面不再是以市场换技术，而是从国外直接引进全部核心技术，并全部掌握在自己手中;另一方面在如皋生产的零部件总成和未来将生产的汽车整车可直接销往欧美，这将开创中国汽车在欧美市场批量销售的先河。江苏赛麟汽车科技有限公司将采取“高端化、品牌化、差异化”以及“中国智造、全球销售”战略，在如皋建设运营国内最先进的核心零部件工厂并在时机成熟时建设主机工厂。

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