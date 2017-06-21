美亚商旅梁植文，互联网+商旅，面对企业系统天生就是管理型的

2016年，全球经济疲软，但在中国，企业商旅市场正迎来新的爆发期。庞大的中国市场蕴含着丰富的商机，据全球商务旅行协会(GBTA)预测，中国的商务旅行支出将在 2016 年超越美国，成为全球最大的商旅市场，且在未来几年内，商务旅行支出仍将保持强劲增长。

美亚集团广州美亚尚途国际旅行社有限公司(以下简称美亚商旅)也在此轮热潮中以黑马的姿态崭露头角，开始进入更多企业、投资人的视野。

“全面的差旅资源整合，可观的差旅费用节省，完美的差旅服务体验、专业的差旅管理咨询”、“让商旅管理简单可控“，美亚商旅在官方微博上的简介这样阐释自己的品牌。

人工管家到系统+人工的完美结合

从2006年成立，到成长为中国非外资商旅公司第二。美亚商旅一直专注在“技术+服务+产品“的综合竞争力提升。

差旅管家式服务

2006年，进入商旅市场时为了抢占市场的更多份额，突出竞争力，采用线下的面对面、顾问式的管家服务去面对大中型企业：每一个客户都配有专门的管家式团队，客服人员熟悉掌握企业的差旅制度、成本管控、审批流程等运作具体情况。“一家公司的差旅采购负责人换了三、四波，但我们的商旅顾问没变，时间和用心让我们更熟悉客户的运作，这就是我们的管家式服务。”美亚商旅联合创始人梁植文介绍说。

挖掘差旅需求，实现系统自动化服务

据全球商务旅行协会发布的报告显示,2013年中国商务旅行消费额达2250亿美元,约占全球商务旅行消费总额的四分之一左右，为全球第二大商务旅行市场。

粱植文看到了商机：“我们有机会去选择做点什么。”

2013年，美亚商旅正式成为独立公司。“同时面向互联网+商旅的趋势，整个公司的组织架构更扁平化，将权利资源下放到更底层的部门团队”梁植文表示，美亚商旅在2013年做的最主要的两件事是：对公司战略和新业务模式的重新思考和定位、全力推进差旅管理系统的技术研发，差旅预订的在线化水平。

To B企业需要专家型的人才，“经过数年沉淀，让我们一线同事了解到各种行业，不同规模企业差旅需求，有了提炼系统需求共性的基础。随着人力成本的增长，企业对服务效率的要求不断提高，更有效益的解决方法是，技术解决更多的标准化问题，人力应用于更个性化更增值服务。”由此可见，差旅管理由传统线下服务往技术+服务的转变，十分必要。

一支占公司总人员25%的研发团队已投身到技术研发中，美亚商旅每年投入毛利额的15%以用于商旅管理系统的研发。”通过技术手段，将个性标准化;使标准自动化，系统能越来越适应市场要求，而差旅顾问去挖掘深层次的需求，从而形成良性循环。“

现在企业已经可以借助系统完成主要产品预订、定制差旅预算、进行出差申请审批、实时执行差旅政策待遇标准、规避预订流程中的违规行为、实现自助服务、在线报告和结算、监控旅客的安全等，使服务更高效优质。

实现差旅管理在线化后，多米诺骨牌效应开始作用。带来运营成本的下降，从而释放足够的空间提升价格竞争力;为新产品和新服务带来了更快的普及效率，更好的体验;与更多的企业流程入口展开合作，服务更多的企业市场，企业客户将最终受益。

从线下走向线上，美亚商旅用三年时间把总体在线化率从0升到最新的60%，其中PC端对在线率的占比贡献为40%，移动端为50%，客户OA集成对接为10 %。效果显而易见，在线化率的提高使得美亚商旅实现了与3000家大型企业的合作规模。大规模、高转化率也使得它在国内非外资商旅行业的排名也从第六上升到第二。

企业级市场TMC的综合优势特显

2015年的OTA 市场不太稳定。阿里巴巴停用携程商旅;海航、南航、东航等主要航空公司宣布与“去哪儿”停止合作;“去哪儿”与携程合并;途牛宣布与同程和海航合作……每一个出乎市场意料的重磅新闻都在显示着旅游业OTA这一领域竞争的激烈程度。

产品整合能力决定TMC高度

当各大公司将OTA作为主战场时，但在商旅这一块却是另一番前景。2015年，GBTA的一份报告曾表示，2015年中国商旅市场的增长超过14%，2016年将会在2015年的基础上再增长12%。美亚商旅另辟蹊径把目光重点放到TMC上。在梁植文看来，大企业差旅需求的采购除了机票酒店产品，还要求附有许多相关联的产品，如保险、签证、火车票、用车等，专业商旅公司能实现企业协议产品的在线托管职能，无疑是企业们所看重的。

对象不一致、能力侧重点不同，所以面向散客的OTA在面对企业时自然不会实现“管理”企业协议产品的职能。面向企业，为企业提供一站式的采购解决方案，“这就是TMC的综合优势和专业能力，它一直面对企业，它的系统天生就是管理型的。”

商旅金融形成系统闭环

企业与个人相比，则希望有更多的优质专属协议产品降低成本、提升服务，希望产品和服务费用更透明，与OTA综合报价不同，企业更多选择成本+服务费式的合作方式，账目更透明规范。

为提升企业的差旅消费体验，美亚尚途商旅在完成商旅管理系统构建后，也开始建立商旅金融平台，与第三方支付公司合作，把客户线下对账、支付行为，转到在线化对账、支付和报销，甚至企业可借助商旅金融系统完成更有效的差旅预算、为员工发放差旅钱包、发放奖励旅行计划“，这就是我们一直说的企业差旅综合解决方案。”梁植文说。

与OTA的诉求有了差别，企业端需求的变化也使TMC的优势愈发明显，美亚商旅早早借助差旅预订在线化的趋势挖掘企业端需求，把人力资源用于挖掘深层次的需求，在这个竞争激烈的商旅管理行业占得一席之地。这正是印证了梁植文所说的“大的TMC越来越集中、越来越赢得市场，小的TMC或非TMC的OTA代理商就越来越容易失去企业级市场。”

自营为主，平台为辅

商旅管理行业在欧美发达国家已有30年历史，而中国的商旅管理则是从2000年中国加入“世贸”后伴随外资企才进入发展。

梁植文表示，目前国内行业前四大企业的毛利率只有4%-6%，而市场占有率只有18%，相对于欧美的60%，中国的商旅管理行业只处于起步阶段，行业大而散，企业小而弱。梁植文说，接下来的五年很关键，随着阿里商旅和携程企业商旅两个强有力竞争者的介入，快速集中化、跑马圈地的时代已来临。

美亚商旅要跑马圈地，动作少不了。自营除了口碑的管家式TMC为企业提供深入可靠的服务外，开放的自助商旅平台就像银行的柜员机，自助预订、自助结算、自助服务的便捷性将能在庞大的长尾市场里吸引不少企业，适应客户不同发展阶段不同管理水平的要求。

商旅管理平台化运营

除此以外，品牌的加盟合作、销售代理也在美亚商旅自营的计划中。梁植文提到：“手上拥有资源的企业，可以担当我们的销售代理角色，我们会帮你提供系统、产品、服务和资金解决方案。”

需求端发生明显的需求变化，对供应端的综合实力要求也不断提高。部分企业不愿放弃手中的客户资源，无奈在产品、服务、技术等方面存在短板。为提高竞争力，抱团集中化是小型商旅企业得以发展的一个重要方法。

正是看中这一市场需求而打造一个加盟平台，让有志于发展商旅管理业务的公司，或者需要快速提升对企业差旅管理服务水平的同行，加入其中，互补发展。梁植文强调，“仅在企业商旅管理的层面上考虑平台的空间和定位，是局限的。近年我们看到了新型的竞争者，像钉钉、云之家、纷享逍客等，美亚商旅平台将拥抱更广大的企业级服务市场，我们将是一块有深度有价值的重要拼图。”

不得不说，以美亚商旅为代表的中国商旅管理公司，快速走过了线下发展的阶段;又在“互联网+商旅的发展期，就看到更广大的企业级服务市场。这些商旅耕耘者们，一直在潜行在努力，等待在企业级市场中破茧成蝶的机会。