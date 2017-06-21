月赚8万美元的App 其中是套路满满

在今年的WWDC上，苹果宣布App Store推出以来，开发者累计收入已经突破700亿美元，仅去年一年，开发者分成便达到了210亿元。这样的数据引起了一些开发者的怀疑，最近几年他们在应用上花的精力相对较少，按照常理，不会产生如此高的收益，但是为何App Store上的收入却节节攀高呢？

一名开发者决定去App Store一探究竟，在深入体验后他写下了这篇博客。

以下是本篇文章的原文编译：

我是一名软件开发者，在今年的WWDC上，苹果宣布2016年的开发者分成已经高达210亿美元，我感到非常惊讶。据我了解，在去年，许多开发者在应用上的花的精力已经非常有限，按照常理，整个行业的收入不应该如此之高。

为何会如此呢？在我体验完App Store排名靠前的应用后，我发现了这个赚钱的“好办法”。原来无需运气也无需毅力，你一样能在App Store月入8万美元，前提是你愿意做个无良的大骗子。那么具体是怎么操作的呢？

第一步：依靠bug，冲进排行榜Top 10！

打开“生产力”应用分类，我发现类似Dropbox、印象笔迹和微软OneDrive等知名应用毫无悬念的排在前列。不过，在Top 10榜单中，却出现了一个名为“Mobile protection :Clean &Security VPN”的应用。

细心的读者应该已经发现，这应用名不但语法错误，还出现了大小写不一致与标点符号使用混乱的问题，如果是一款人见人爱的好应用，这些问题根本不可能出现。

为何它能排进前十呢，我觉得是排序算法出了Bug。

随后，我在Sensor Tower上查了下该应用的营收，结果发现这个错漏百出的野鸡应用居然月入8万美元。

为了搞清楚原因，我决定对这款应用进行深入研究，在研究的过程中，我发现了几个疑点：

1、背景可疑，语法错误多

根据应用详情显示，这款应用开发者名字为“Ngan Vo Thi Thuy”，应该是一个独立开发者的名称。作为一个VPN服务商，连公司都舍不得成立，同时连语法也搞不定，他是如何取得用户信任的呢？

2、这款应用的描述十分可笑

该应用称自己功能强大，但第一项功能却是扫描联系人并合并重复项，其中，“重复”一词的英文还出现了非常明显的拼写错误。不过，这不是个网络安全应用吗？能找出通讯录里的重复项跟网络安全有什么关系？

3、非常多的虚假五星评论

对许多用户来说，应用评分和评论是下载前很重要的参考意见。点开评论之后我发现，这款野鸡应用的虚假五星评论可真不少。

4、在榜单中的时间非常久

我去查了一下这么假的应用在排行榜里待了多久，查询的结果出乎我的意料，Sensor Tower显示这款应用居然4月20日后一直都在Top 20的榜单中。

为了进一步挖掘这款应用的秘密，我专门把它下载了下来，结果第一次打开应用就把我惊着了。

第二步：利用Touch ID骗取订购费

首先，这款应用居然上来就要关联你的通讯录并对其进行扫描。而且它根本不给你否定的选项，屏幕上只出现了“同意”的按钮。随后，iOS自动弹出了该应用想关联通讯录的选项，我毫不犹豫选择了“否”。

不过，套路还在继续，跳过了关联通讯录后，这款应用又提醒我手机处在危险状态（这样的流氓应用装上当然危险）。然后，下面还给出了“设备分析”、“快速扫描”和“全盘扫描”等选项。最后一项更是这款应用该有的最重要功能“保护互联网”。

既然都下载了，我还是决定好好试一下他的功能，于是我点击了“设备分析”，结果它也没分析出来什么，只告诉我手机还有多少存储容量，完全是个废物功能。

点击两个扫描功能，接下来，该应用则告诉我通讯录里没有重复项。而在这则消息中，单词的拼写依然一如既往的错误。

随后，我点击了最重要的“保护互联网”功能吧，那么接下来会有什么“惊喜”呢？

果然挺“惊喜”，点击之后直接弹出了“不用安装即可畅玩”的小广告。

点了左上角的关闭按钮后，画面又跳转到了下图的样子：

然后又让我免费尝试，点了“免费试用”后，更惊人的来了，这款应用居然还要我的Touch ID。此外，它们还宣称能全面扫描我手机里的病毒和恶意软件。作为一名开发者，我当然知道它是骗人的，毕竟第三方软件都被控制在沙盒中，它们根本接触不到其他数据。

不过这还不够，后面还跟了一句“七天订购费99.99美元”。果然骗钱的手段一套一套的，一不小心你肯定就会习惯性的用Touch ID点了确定。笔者是一早就识破了这款应用的骗局，要是普通用户，肯定钱就被骗走了。

第三步：借App Store搜索广告上位骗钱

通过以上的体验，毫无疑问，这款应用月入8万是靠骗的，一周收取100美元，一个月订购费400美元，它们只要骗200个人就能拿到8万美元。如果骗局能持续下去，一年它们的收入就能达到96万美元，苹果抽成30%的话，也能轻松赚走28.8万美元。

看到这一点，恐怕许多人还是不愿相信，App Store不是最正规吗，怎么会出现这种问题？而且所有人都会认为，这种应用怎么会有人下载，即使下载了肯定也不会轻易付钱的。

当然，能看到这篇文章的老司机们恐怕都不会下载，我也不会，但这只是我们一厢情愿罢了。

我从来没点过谷歌的广告呢，但这也挡不住搜索巨人一年从广告上赚走700多亿美元。从数据来看，这款野鸡应用在免费应用中下载量排在第144名，仅4月份就有超过5万人下载。

有了5万下载量垫底，想骗200个人上钩简直易如反掌。更恐怖的是，这个7天100美元的订购是自动续期的，因此简直让人防不胜防。对年轻人来说，这样的骗术很容易识破，但科技盲呢？他们非常希望得找到一个免费应用来保护自己的iPad。

那么，这款野鸡应用是如何包装自己，并获得5万次下载的呢？

我记得在搞应用开发时，曾经阅读过相关介绍，App Store上大量应用都是通过搜索被发现的，因此我猜想这款应用可能得到了搜索结果优化的照顾。于是我尝试着在搜索栏输入了“病毒扫描”这个关键词。

第一个出现的应用虽然不是我们刚刚提到的那款野鸡应用，但它的名字也包含了“保护”、“VPN”和“安全”等关键词。细看后我发现，它也有套路不断的骗钱方式，这款应用在商业分类中排名第33位。

通过以上的情况分析，我猜测这些骗子们是利用了苹果不够成熟的搜索广告服务，这些广告看起来就像真的搜索结果，于是普通用户便被轻易欺骗。

为了证明自己的猜测，我在搜索栏中又输入了几个关键词，结果发现这并非偶然。同时我发现，这样问题不仅仅存在于安全类应用中，搜索关键词“wifi”一样会出现这样的骗子应用。

搜索“wifi”后，先跳出来的是一款名为“WEP Password Generator”的应用，这家伙每个月也要收费50美元，其月收入已经高达1万美元，而且它四月份才正式登陆App Store。有趣的是，这款应用看起来就像另一款野鸡应用的山寨版，原来骗子已经开始山寨骗子了。

App Store个人防骗手册

如果你是个比较无良的开发者，那么恭喜你，你如果学会了上面的一系列套路也能赚大钱，至少在苹果发觉这个问题之前。

如果只是普通用户，那么下面几点一定要做到：

1. 先问问身边不懂科技的朋友和上了年纪的亲戚，看他们是否已经上了骗子的当，如果有订阅，赶紧退掉。

2. 动动手在iTunes Connect界面点击“联系我们”，然后依次选择“反馈”和“举报欺诈”向苹果公司投诉骗子。

3.如果你个人在社交网络上有较大影响力，请将骗子晒上网。

给苹果的忠告

苹果到现在还没发现这个问题也是够奇怪的，毕竟这些诈骗应用可不是小打小闹，它们在多个分类榜单中都排在前列。也许苹果觉得这个问题不值一提，也许它们也想靠搜索广告和分成来挣钱。不过无论是什么原因，我还是要给苹果提点建议。

1. 请移除这些诈骗应用并补偿用损失：这点并不难做到，苹果只要定期派人过滤一下App Store就能发现这些应用。同时，为了保证用户的利益，苹果在发现这些应用后应该自动退还被骗的钱财。

2. 调整Touch ID订购的UI设计：应用中的价格应该更显眼，而不是让“免费试用”这样的字眼随意欺骗消费者。同时，即使选择订购，苹果也应该给个缓冲时间，这样用户就不会受“一锤子买卖”的侵害了。

3. 严格审查应用内购买项目：如果苹果要做负责任的公司，上面那些诈骗应用中的内购项目就不应该出现，苹果应该提前帮用户识别这些骗子的套路。

4. 删除应用时提示用户退订相关服务：我留意到这些诈骗应用下方有许多一星评论，受害用户表示即使卸载了应用每个月还是会被扣款。因此，苹果应该担起这个责任，当用户卸载应用时，即使提醒他们退订服务。

5. 让退订服务变得更容易：订购服务简单，但退订可不容易，我甚至觉得苹果是故意为之。在iOS 10上，退订一项服务至少要9步，这比安装第三方键盘还费事（只需6步）。此外，苹果应该把举报按钮给做大些。

6. 整治App Store搜索广告：从上面我们就可看出，骗子的嚣张与不合理的搜索广告关系很大，许多用户根本不知道自己点了广告。因此，苹果在接订单前至少审查下广告的发布方吧。

7. 拿起法律武器惩罚诈骗应用：将这点建议放在最后就是因为苹果估计不会这样做，毕竟这与钱挂钩呢。至于惩罚，苹果最多会删掉骗子的账号，但他们依然可以重新注册卷土重来。

作为一名应用开发者，App Store糜烂至此确实令人心痛，正直的开发者们花费心思搞设计、加功能，但却比不过骗子的套路，这让人非常寒心。

因此，如果苹果能看到这篇文章，请切实行动起来，还App Store一片净土。

来源：界面网