51快影：网络时代 人人都可以成为电影投资人

【导语】如今，电影已经成为普通民众业余文化生活的一个重要组成部分，看电影已经不单单是一种娱乐消遣，而是正在成为一种文化精神层面的需要。不管是在一线影院里观看让人震撼的美国大片，还是窝在温暖的家里欣赏小清新式的浪漫，有一个不争的事实，那就是电影早已成为我们不可或缺的一道精神大餐。

【正文】如今，电影已经成为普通民众业余文化生活的一个重要组成部分，看电影已经不单单是一种娱乐消遣，而是正在成为一种文化精神层面的需要。不管是在一线影院里观看让人震撼的美国大片，还是窝在温暖的家里欣赏小清新式的浪漫，有一个不争的事实，那就是电影早已成为我们不可或缺的一道精神大餐。

最近一段时期以来，一些电影界的大事引起了电影爱好者的关注。如邓建国出品、以抗战为背景的影片《爱国岛》日前在浙江大陈岛拍摄完最后一个镜头，顺利杀青;由著名影星郑佩佩主演的暖心励志电影《爱在生死间》也已在宁波影院率先点映，预计7月25日可在全国进行公映;清新脱俗爱情电影《十七岁的雨季》6月19日正式登陆各大影院……

对于这些电影，大多数的人都会认为自己只是一个单纯的观众，和电影的关系也仅限于观看和被观看。也许你无法想象，有一天你很有可能会成为这些影片的投资者之一。这不是天方夜谭，这是网络带给我们的便利。51快影(https://www.51kuaiying.com)就是这样一个平台，它把影视、金融和网络三大元素有机融合到一起，开创了互联网金融与网络大电影相结合的新颖金融模式。平台为投资者打造了一个娱乐性的投资平台，投资人通过51快影将手中富余的闲置资金出借给电影投资项目，从而获得丰厚的收益。

日前，这种新型的电影投资模式正在逐步得到社会各界的认可，上述提到的抗战影片《爱国岛》、暖心情感励志片《爱在生死间》等都得到了51快影的大力支持，也凝聚了投资人的电影和财富梦。

从某种程度上来说，中国有多少人口就有多少影迷，想拍自己的影片，做电影梦的人不计其数。诚然，与西方国家相比，我国的电影行业起步较晚、底子较薄，拍摄的影片与美国大片等影片在客观上存在差距，这是毋庸置疑的。但是我们也要看到我国电影行业发展的速度是惊人的，从起步到慢慢发展，再到进入网络电影时代，我们在步伐上是先进的，并没有落伍。51快影创造性地把电影、娱乐和金融有机融合在一起，为广大电影逐梦人创造了有利的条件，也许你名不见经传，但却通过这个平台实现自己的电影梦，这一点是最难能可贵的。

在院线电影地位依旧坚挺，网络电影引领着时代新风尚的今天，电影行业面临着前所未有的良好发展机遇，再加上像51快影这种创新平台的加入，中国电影即将进入一个新时代，势必会创造出更多、更好的作品来。而这些作品的背后，将不再是单一的电影制作人的努力，而将会是一批人在努力，电影制作人、演员、制片、导演以及我们每一个背后的投资人。网络的力量是惊人的，网络时代也给了我们更多的创新机会。网络时代，人人都可以成为电影投资人。我可，你亦可!