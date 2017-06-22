如果你是老板，你会怎样帮员工确立目标？

目标管理是现代企业管理模式中比较流行、比较实用的管理方式之一。它的最大特征就是方向明确，非常有利于把整个团队的思想、行动统一到同一个目标、同一个理想上来，是企业提高工作效率、实现快速发展的有效手段之一。

搞好目标管理并非一般人想象的那么简单，必须遵循以下四个原则：

1.目标制定必须科学合理。目标管理能不能产生理想的效果、取得预期的成效，首先就取决于目标的制定，科学合理的目标是目标管理的前提和基础，脱离了实际的工作目标，轻则影响工作进程和成效，重则使目标管理失去实际意义，影响企业发展大局。

2.督促检查必须贯串始终。目标管理，关键在管理。在目标管理的过程中，丝毫的懈怠和放任自流都可能贻害巨大。作为管理者，必须随时跟踪每一个目标的进展，发现问题及时协商、及时处理、及时采取正确的补救措施，确保目标运行方向正确、进展顺利。

3.成本控制必须严肃认真。目标管理以目标的达成为最终目的，考核评估也是重结果轻过程。这很容易让目标责任人重视目标的实现，轻视成本的核算，特别是当目标运行遇到困难可能影响目标的适时实现时，责任人往往会采取一些应急的手段或方法，这必然导致实现目标的成本不断上升。作为管理者，在督促检查的过程当中，必须对运行成本作严格控制，既要保证目标的顺利实现，又要把成本控制在合理的范围内。因为，任何目标的实现都不是不计成本的。

4.考核评估必须执行到位。任何一个目标的达成、项目的完成，都必须有一个严格的考核评估。考核、评估、验收工作必须选择执行力很强的人员进行，必须严格按照目标管理方案或项目管理目标，逐项进行考核并作出结论，对目标完成度高、成效显著、成绩突出的团队或个人按章奖励，对失误多、成本高、影响整体工作的团队或个人按章处罚，真正达到表彰先进、鞭策落后的目的。

目标制定应该坚持把握的五大要点是：

1、有挑战性的。不要设一些轻而易举就能达到的目标，要给自己压力，必须要跳一跳才能够到的那种。

2、有时间期限的。一定要有时间期限来管理它。 比如：在3月31日之前完成第一季度的生产任务指标。

3、具体的。比如：赚到了人生的第一桶金，为二十万元。

4、可衡量的。到底完成了什么，应该有一个明确的界限。只有这样，我们的坚持才变得更有力量。

5、现实的。制定目标要基于现状，面对现实。不要说我希望飞起来，这样只能叫白日做梦。

来源：价值中国网