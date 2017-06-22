工商银行与京东金融签署协议 启动全面业务合作

中国工商银行董事长易会满和京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东见证了双方合作协议的签署。

中国网财经6月21日讯 据工商银行官方微信号消息，6月16日，工商银行与京东金融集团在北京签署了金融业务合作框架协议。根据协议，双方将正式启动全面业务合作，在金融科技、零售银行、消费金融、企业信贷、校园生态、资产管理、个人联名账户等领域展开全面深入的合作。

工商银行董事长易会满指出，科技创新正加速重构银行业经营发展模式和市场竞争格局，将工商银行与京东集团的金融和互联网能力结合，有利于实现各自业务成长，为用户创造更好的服务与体验。他希望双方以协议签署为契机，建立更加紧密的合作关系，未来加强账户体系、零售银行、消费金融、企业信贷、资产投资、贵金属等领域合作的拓展和探讨。

京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东表示，京东集团、京东金融集团将利用大数据、人工智能、云计算等科技优势，与工商银行在联合获客、用户运营、智能风控、服务创新、流程优化等方面开展多个层次合作，推动双方合作更上一个台阶。

刘强东表示，京东金融与工商银行的全面合作，未来将会不断产生化学反应，开发新的服务模式或创新产品，对整个中国金融行业创新起到推动作用。

除金融业务领域合作外，双方还就工商银行与京东集团层面的整体合作进行了探讨，未来双方将在物流及电商领域积极展开合作。

来源：中国网财经