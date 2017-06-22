阿里年报：马云持股减少到7%

6月21日晚间消息，阿里巴巴集团日前向SEC提交了20-F文件。文件显示，阿里巴巴集团董事局主席马云的持股比例为7%。此外，今年4月，阿里联合蚂蚁金服向饿了么投资了4亿美元。

文件披露，截至2017年6月9日，马云持有178,272,449股，持股比例为7%；阿里巴巴集团董事局执行副主席蔡崇信持有65,144,622股，持股比例为2.5%。而阿里管理层一共持有270,369,948股，持股比例为10.6%。

文件还显示，软银目前持有阿里巴巴集团746,998,571股，持股比例为29.2%，为阿里巴巴集团第一大股东；雅虎持有383,565,416股，持股比例为15%，位列第二大股东。

而根据阿里巴巴集团去年提交的20-F文件，截至2016年5月20日，马云和蔡崇信当时持股比例分别为7.8%和3.2%，阿里巴巴集团管理层共持股12.5%；软银和雅虎当时则分别持股32%和15.4%。

此外，文件还披露了今年4月，阿里巴巴集团联合蚂蚁金服向饿了么投资4亿美元，其中阿里巴巴出资2.88亿美元，蚂蚁金服出资1.12亿美元。目前阿里巴巴集团持有饿了么23%股权。

此前，2016年4月，阿里巴巴联合蚂蚁金服向饿了么投资12.5亿美元，其中，阿里巴巴出资9亿美元，蚂蚁金服出资3.5亿美元，交易于当年8月完成。

今年5月，彭博社曾报道称，知情人士消息称，阿里巴巴及蚂蚁金服领投饿了么至少10亿美元新一轮融资。融资结束后，饿了么市值将达55-60亿美元。不过当时饿了么方面向新浪科技表示，对市场传闻不予置评。

来源：新浪科技