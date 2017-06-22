蒋和平、李胜利：蔡文胜选择性失忆 后续还会曝证据

北京时间6月22日凌晨消息，上海鼎麟股权投资基金两名股东蒋和平与李胜利在20日实名举报蔡文胜，称其涉嫌偷逃税款数亿元。蔡文胜方面回应称，“不认识举报人、不参与4399公司管理、不存在任何偷逃国家税款行为”，并附上了相关的纳税证明。

针对对蔡文胜的声明函，举报方的当事人今日再次发声称，蔡文胜选择性失忆，玩弄这种文字游戏毫无意义！而所谓的缴纳个人所得税的凭证也无法证明是按股权转让协议的金额缴纳了相应税款，蔡文胜避实就虚，上海鼎麟公司及蒋和平、李胜利等人会在合适的时机将相关证据提交给各有关部门。（科峰）

以下为举报方的公开信：

就蔡文胜《声明函》的复函

针对蔡文胜2017年6月20日的《声明函》中种种不实言辞，上海鼎麟公司股东蒋和平、李胜利特作出如下复函，以下视听：

1、蔡文胜选择性失忆，其是否记得蒋和平、李胜利并不重要， 但不可否认的是：2012年6月上海鼎麟公司投资游家网络（后改名4399），彼时蔡文胜是游家网络的第一大股东，而蒋和平、李胜利正是上海鼎麟的股东，并非不明人士；蒋和平、李胜利持股的上海鼎麟公司投资蔡文胜持股的游家网络（4399），各方之间当然会有交集；蔡文胜玩弄这种文字游戏毫无意义！

2、游家网络（4399）在几个关键时点上的估值（入股估值40亿、游族公告30亿、退出估值14亿）存在巨大差额，此等差额不符合常理，且4399公司及蔡文胜均无法自圆其说，蔡文胜仅在声明中含糊描述“于 2013 年将四三九九网络股份有限公司的大部分股权转让给骆海坚和西藏晨麒投资中心（有限合伙）”，但至今仍未完整披露诸如转让价格等股权转让信息，所谓的缴纳个人所得税的凭证也无法证明是按股权转让协议的金额缴纳了相应税款，蔡文胜避实就虚，想隐瞒什么？！

3、蔡文胜曾在公安部门为邵晓舒挪用上海鼎麟资金提供证词，陈述其在2013年-2014间，从邵晓舒拿到近亿元，为上海鼎麟代持4399股份2.4%的股权，《声明函》中蔡文胜又确认已于2013年转让大部分股权，自己只剩下1.36%，请问1.36%的股权如何代持上海鼎麟2.4%的股权？不知是蔡文胜先生数学没学好还是太过健忘，抑或另有原因？如果没有代持，蔡文胜在公安部门的陈述是否涉嫌伪证罪？如果确有代持，请问如何代持？是否已按照主管部门的要求披露代持行为？

4、诸多迹象表明，蔡文胜不是如个别媒体所言“躺着中枪”，而是涉事甚深！后续不断会有证据爆出，可以拭目以待。

5、上海鼎麟公司股东蒋和平、李胜利通过媒体发布会所发布的所有信息均是真实的，且都有相应证据予以证明，上海鼎麟公司及蒋和平、李胜利等人会在合适的时机将相关证据提交给各有关部门。届时，谁应该停止侵害，谁该道歉，自会有公论。

特此公开复函！

上海鼎麟公司股东蒋和平、李胜利

2017年6月21日

来源：新浪科技