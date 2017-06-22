“80万蓝V总教头”海尔竟然拍这样的广告！

最近又火了一个网红，火到什么程度?
6月18号购物节，他们给海尔一口气拍摄了五、支、广、告、视、频!!
五支视频分别推广的是海尔的空调、冰箱、洗衣机、热水器、冰吧，几乎涵盖了海尔所有主流产品!
坐拥80万粉丝的蓝V总教头海尔，为什么会邀请这个只有40多万粉丝的网红来制作购物节如此重要的广告呢???
故事还要从2010年开始说起，海尔官微在这一年正式开始运营，但在2015年之前都是交由第三方运营，粉丝已有150万。由于存在大量僵尸粉，海尔集团官方一番“血洗”，将粉丝数从150多万砍到了6万。
在2016年1月之前，海尔和大部分企业账号更新的内容一样，企业动态、产品信息、鸡汤美图。虽然也尝试人格化运营，微博粉丝数从6万增长到14万，但显然不如现在“活跃”。
海尔粉丝真正暴涨到现在的80万，是通过五次热门事件的积累。有血有肉的海尔逐渐出现在网友面前，并圈粉无数。
从微博粉丝数量上看，海尔的80万并不算多，小米公司、杜蕾斯等都比海尔高出一大截。然而，海尔的“网红形象”有其鲜明的独特性。
杜蕾斯等仅为本企业消费者或潜在消费者服务，属于“单用户”模式，而海尔不满足于此，它还为其他品牌提供服务，形成独特的“双用户”模式，即消费者或潜在消费者+其他企业。
可以说海尔新媒体成为了真正的媒体平台，早已告别海尔品宣传部门的单一角色，演进成为一个能创造传播价值的优质平台。
从2016年1月开始，海尔集团新媒体部门就整体持资创业，变成了在海尔集团文化产业平台里面的一个创业公司，可以承接其他企业的传播工作。
2016年5月，海尔发布广告位招租，至少有100多家公司主动联系海尔邀约广告位。海尔微博的广告报价是100万人民币一条!!!
早前因为测评某网红的衣服被对方连续封杀2次，虽然只有不多的28万粉丝，但活跃度异常高，每条视频评论/转发/点赞都几千上万，活跃度甚至高过于很多上千万粉丝的大v网红，最重要的是粉丝的留言评论全部支持和拥护的话语，完全是一个零差评的网红，这在当前网红圈中实属少见!
时代在快速变化，消费者也变得越来越年轻。二次元消费者集中的90后成为主流消费人群之一。未来的二次元95后更是波涛汹涌袭来。这群近2亿的90.95后遍布整个学校，二次元被认为是未来最具商业价值的群体，正所谓得二次元者得天下，由此可见海尔是看上了这个“本末测评”的二次元粉丝属性及粘性，所以才会选择与其合作。
从这些评论当中可以发现一个问题，当你的内容足够优质足够吸引人时，哪怕你光明正大的接广告，粉丝都愿意心甘情愿的去接受去包容，这就是内容的魅力，或者说这就是二次元内容的魅力。
如今做内容的人是越来越多，大到传媒公司小到婚纱影楼做什么的都有，而太多内容创作者都只是在自娱自乐，并没有真正考虑过用户的需求!!!
用户需要什么?你能帮用户解决什么?我想等大家搞懂了这些问题后就明白如何去做内容了。
来源：时代营销网