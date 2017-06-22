“80万蓝V总教头”海尔竟然拍这样的广告！

最近又火了一个网红，火到什么程度?

6月18号购物节，他们给海尔一口气拍摄了五、支、广、告、视、频!!

五支视频分别推广的是海尔的空调、冰箱、洗衣机、热水器、冰吧，几乎涵盖了海尔所有主流产品!

坐拥80万粉丝的蓝V总教头海尔，为什么会邀请这个只有40多万粉丝的网红来制作购物节如此重要的广告呢???

我们先来聊聊这个“80万蓝V总教头”海尔。

故事还要从2010年开始说起，海尔官微在这一年正式开始运营，但在2015年之前都是交由第三方运营，粉丝已有150万。由于存在大量僵尸粉，海尔集团官方一番“血洗”，将粉丝数从150多万砍到了6万。

在2016年1月之前，海尔和大部分企业账号更新的内容一样，企业动态、产品信息、鸡汤美图。虽然也尝试人格化运营，微博粉丝数从6万增长到14万，但显然不如现在“活跃”。

海尔粉丝真正暴涨到现在的80万，是通过五次热门事件的积累。有血有肉的海尔逐渐出现在网友面前，并圈粉无数。

从微博粉丝数量上看，海尔的80万并不算多，小米公司、杜蕾斯等都比海尔高出一大截。然而，海尔的“网红形象”有其鲜明的独特性。

杜蕾斯等仅为本企业消费者或潜在消费者服务，属于“单用户”模式，而海尔不满足于此，它还为其他品牌提供服务，形成独特的“双用户”模式，即消费者或潜在消费者+其他企业。

可以说海尔新媒体成为了真正的媒体平台，早已告别海尔品宣传部门的单一角色，演进成为一个能创造传播价值的优质平台。

从2016年1月开始，海尔集团新媒体部门就整体持资创业，变成了在海尔集团文化产业平台里面的一个创业公司，可以承接其他企业的传播工作。

2016年5月，海尔发布广告位招租，至少有100多家公司主动联系海尔邀约广告位。海尔微博的广告报价是100万人民币一条!!!

我们再来了解下这个叫“本末测评”的网红，他是一个做服装测评视频的博主，内容风格比较偏二次元，因为经常揭露网红卖假货以及接地气的恶搞而深受95-00后的年轻人喜爱和崇拜。最早是从B站火起来的，目前为止B站有28.5万粉丝，视频累计播放量近700万，最高一期视频弹幕有2.8万、硬币13.9万、留言6000多条，最重要的是全!部!好!评!

早前因为测评某网红的衣服被对方连续封杀2次，虽然只有不多的28万粉丝，但活跃度异常高，每条视频评论/转发/点赞都几千上万，活跃度甚至高过于很多上千万粉丝的大v网红，最重要的是粉丝的留言评论全部支持和拥护的话语，完全是一个零差评的网红，这在当前网红圈中实属少见!

时代在快速变化，消费者也变得越来越年轻。二次元消费者集中的90后成为主流消费人群之一。未来的二次元95后更是波涛汹涌袭来。这群近2亿的90.95后遍布整个学校，二次元被认为是未来最具商业价值的群体，正所谓得二次元者得天下，由此可见海尔是看上了这个“本末测评”的二次元粉丝属性及粘性，所以才会选择与其合作。

再来说说“本末测评”制作的五支广告视频，每支视频分别对应一款海尔的产品，都是有本末测评一人饰演，风格也都是以恶搞、二次元鬼畜的形式展现，这种鬼畜的搞笑风格起源于B站深受二次元群体喜爱，该视频在B站的弹幕+评论高达8000多条，这样的互动量一般在微博上得是百万级粉丝的大号才能达到的，可见其粉丝粘性的程度，而且大部分留言竟然是感、谢、广、告、商……!真是活见久，第一次见到粉丝不但不讨厌网红发广告还这么支持鼓励的!!!!真是可怕的二次元文化。。。

从这些评论当中可以发现一个问题，当你的内容足够优质足够吸引人时，哪怕你光明正大的接广告，粉丝都愿意心甘情愿的去接受去包容，这就是内容的魅力，或者说这就是二次元内容的魅力。

现在是内容为王的时代，不管你做的是什么内容，只要是有人喜欢的那就是好内容，从海尔这次广告片也能看出像海尔这种以往都是拍摄那种高高在上的大片广告，现在也开始去接纳一些比较接地气的东西了，相信未来会有更多知名的大企业去尝试转变。

如今做内容的人是越来越多，大到传媒公司小到婚纱影楼做什么的都有，而太多内容创作者都只是在自娱自乐，并没有真正考虑过用户的需求!!!

用户需要什么?你能帮用户解决什么?我想等大家搞懂了这些问题后就明白如何去做内容了。

来源：时代营销网