摩拜单或6亿美元新融资，国际化进程加快

2017年6月22日，日本福冈市。摩拜单车今天宣布进入日本，在日本福冈市成立摩拜单车日本分公司，这是摩拜单车国际化的又一新进展。继新加坡和英国之后，摩拜单车进入了第3个海外市场。福冈市长高島宗一郎、摩拜单车海外拓展总监Chris Martin和福冈市综合事务&规划局 首席长官 Hirohiko Nagaura出席了今天的发布会。

日本是摩拜单车继新加坡和英国之后，进入的第三个海外市场。在此之前，摩拜单车已经进入海内外超过100个城市，今年底将拓展至全球200城。每进入一个城市之前，摩拜单车均会对当地的经济、市场、交通环境展开全面调研，与当地政府及交通管理部门深入沟通、增进互信。

福冈市长高島宗一郎表示：“我们欢迎摩拜单车将简单易用的智能共享单车服务带到福冈市，为福冈这座历史文化悠久的城市增添活力。福冈本地居民和外来游客都将能够骑行摩拜单车，更便捷灵活地在福冈出行、观光游览。此外，我们同样期待摩拜单车作为绿色环保的共享单车出行方式，能够帮助减少小汽车的使用，为城市环境带来积极的影响。”

摩拜单车海外拓展总监Chris Martin表示：“进入日本市场是一项非常激动人心的新成就。福冈市向来以创新和活力闻名，与摩拜单车的合作可谓水到渠成。福冈市政府和福冈地域战略推进协会（FDC) 提供了优越的条件和支持，帮助摩拜以福冈为平台为更多日本城市提供服务。我们也非常期待以尖端互联网科技服务福冈市，让当地市民享受智能共享单车这一便捷、时尚、环保的出行方式，为城市可持续发展积极贡献力量。”

(从左至右：福冈地域战略推进协会会长Shuhei Ishimaru、摩拜单车海外拓展总监克里斯·马丁、福冈市综合事务&规划局 首席长官 Hirohiko Nagaura）

今年6月，摩拜单车获得新一轮超过6亿美元的融资，2017年以来摩拜累计融资超过10亿美元，创下行业最高纪录。摩拜单车联合创始人兼CEO王晓峰表示，融资的主要用途之一是加速国际化进程，计划到2017年底服务全球200个城市，将出行智能解决方案带给全球更多用户。

截至目前，摩拜单车已经在全球超过100个城市投放超过500万辆智能共享单车，注册用户量超过1亿，每天提供超过2000万次出行服务。此外，通过每一辆摩拜单车上搭载的“北斗+GPS+格洛纳斯”三模卫星定位芯片和物联网通信芯片，摩拜单车已建成全球首屈一指的移动物联网系统，每天产生超过5TB的出行大数据。

除此之外，摩拜单车综合运用物联网、云计算和大数据技术，打造了业内唯一的人工智能大数据平台“魔方”。它不仅能够实时精准掌控每一辆智能共享单车的位置和状态，帮助运营团队实现精细化高效运维，还能够深度挖掘和分析时间、位置、天气、交通流量、出行特征等数百项变量，实现供需平衡预测、骑行趋势预测和智能化停放管理，并为城市管理和交通规划部门提供决策参考。

来源：36氪