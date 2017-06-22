甲醛超标、雾霾施虐，室内空气净化的路在何方？

日前，“匠心独具.逸静环保项目品鉴会”在京举行，在环保忧患日渐严峻的今天，此届品鉴会更显得意义非凡。在会上，北京逸静环保设备有限公司的负责人与分别来自化工大学、国家空气分析测试中心、北京环保卫生研究所等机构的相关专业人士一起探讨了“空气污染现状及解决方案”的深度话题，其中，室内空气净化问题被着重提及。

一、室内空气净化已刻不容缓

近年来，我们看到，室内净化产品愈发畅销，这也从侧面反映出，室内空气净化已刻不容缓。并且，这背后隐藏着三大关键成因。

·大环境所致

雾霾、PM2.5，这些由大环境带来的污染因素曾让不少人陷入恐慌。特别是在大中城市，环境污染所带来的空气污染也正在侵袭室内，让室内的空气质量急剧下降。

·过度装修

这是一个极度讲究情怀格调的时代，反映在家居上就是装修的繁复设计与材料的过度使用，直接导致甲醛、苯、氨，以及挥发性有害物质的增加，长期生活这样的环境中，会对身体产生极大的危害。

·密闭环境

不管是出于节能需求还是防止外界有害气体入侵的考虑，如今的人们越来越习惯于门窗紧闭，这意味着，将有大量有害气体会在室内堆积，造成有害气体浓度严重超标。

在这些成因的作用下，室内空气的有效净化已经成为一个全民话题，无论是家居空间，还是工业办公场所，空气净化的重要性已经愈发突出。

二、建立空气污染“避风港”依然需要依靠科技进步

在会议中，逸静环保负责人在现场向大家分享了逸静环保项目的产品介绍，其在空气净化技术上取得的突破获得了业内人士的高度肯定，其中，三大核心技术更是代表了当下国内室内空气净化技术领域的领先水平。

·净化：纳米光催化技术全面“扫光”有害物质

众所周知，室内空气污染的主要来源是甲醛、苯、细菌等有害物质。针对这些主要污染物，逸静环保研发了纳米光催化技术来“对症下药”。比如，在这种技术下，纳米二氧化钛在紫外线光的照射下受激生成一种“电子-空穴对”的高能粒子，它能够在和周围的水、氧气发生反应后，将甲醛和苯等污染物直接分解成二氧化碳和水。与此同时，再通过破坏细菌的细胞壁的形式来杀灭细菌并分解其丝网菌体。

纳米光催化技术事实上可以被认为是逸静空气净化的第一步，它率先全面展开净化工作，让室内空气里的有害物质无处可逃。

·新生：生态级负离子输送“高质量”新空气

生态级负离子是一种等同于大自然的空气负离子，从医学养生角度来说，它具有活化细胞、净化血液、消除失眠、调整自律神经、预防血管硬化、增强免疫力等功能。并且，研究也表明，众多长寿村就是因为小粒径的负离子比例比较高。而逸静的生态级负离子就是帮助室内空气形成纯净生态级负离子环境的一项技术，它的意义在于能够让逸静空气化产品在净化空气的同时，为空间输送媲美大自然的“高质量”空气。双管齐下，为用户缔造更美好的室内环境。

·体验：空气品质管理系统实现智能“管理”空气

为了让室内空气污染治理变成一件“看得见”的事情，逸静引进了物联网技术，建立了空气质量监测体系。通过此项技术，用户既可以通过手机界面、大屏幕或是监测系统自身界面获取环境的实时监测数据，还可以通过服务中心软件访问系统的各类数据，完成一些应急处理、运维管理、数据维护等日常工作。也就是说，逸静空气净化产品用更加智能化的操作体验让空气净化这件变得“可见”与“可控”。

三、提高公众的环保健康意识

目前，公众已经普遍认为国内的空气污染问题已经非常紧迫，甚至已经有专家提出，即使影响经济发展也要经予空气治理优先权。因此，全面提高公民的空气环保意识，让健康空气成为每一位公众的自觉行动已经迫在眉睫。

“匠心独具.逸静环保项目品鉴会”已经圆满结束，在会上，逸静环保也为室内空气的净化提出了先进的解决方案。然而，与此同时，逸静环保方面还是希望通过会议议题，通过专业人士的参与和建议来进一步提高公众的环保健康意识。只有当空气净化企业的技术升级与公众的环保健康意识的提高同步时，才能让净化空气这件事真正地达到事半功倍。

来源：中国网