京东苏宁电竞赛场首战 欲学中超模式

2017年6月18日，不知是巧合还是主办方有意为之，英雄联盟职业联赛LPL夏季赛上，两只先后成为LPL第一、第二“企业战队”的SNG(苏宁队)、JDG(京东队)，首战在这一天开启。一时间，这次看似LPL夏季赛很常规的一场强队较量，意义突然不一样起来。战争的结果以相对弱势的一方SNG以2:1战胜JDG结束，在后续的PR宣传上苏宁当然大大的借力一翻。

然而在这场战斗的背后，其影响显然早已超过LPL、狮狗大战、借势营销等范畴。LPL已是当下中国电竞产业最成熟的一个赛事，SNG、JDG的出现为潜力巨大的中国电竞未来增添了许多不确定因素，将中超成功的企业冠名战队的形式引入，对于野心勃勃的中国电竞未来是有利还是有弊？问题似乎并不好回答。

京东苏宁首战：比首次对战更热闹的背后故事

作为一个常年挣扎在青铜段位的LOLer，对LPL的关注已经成为兴趣生活的一部分，我有自己粉的战队，也有最喜欢的几名电竞选手。2017年前后，SNG、JDG先后加入LPL使人非常惊讶，以前的LPL更像是一个用户规模庞大的封闭的独立王国，两家电商冠名战队的加入，让闭关锁国似的LPL打开了一个口子，虽不知引来的是文明还是野蛮，但改变显然已经发生。

如何评价2017年京东、苏宁进入LPL，一个词：意外。最先有意进军LPL的是苏宁，去年11月苏宁文创集团收购龙珠直播，同时收购了LSPL(LPL次级联赛)的TBG战队，更名为SNG。而今年3月20日，京东宣布与七煌正式组建电竞职业战队，招募《英雄联盟》《守望先锋》等电竞赛事选手，算作首次有意向进军LPL.

然而意外的是，SNG在2017年的LSPL春季赛竟然获得冠军(原TBG并非强队)，得以直接晋级LPL。这直接促使想缓慢进军LPL的京东策略大变，在收购LSPL的NON战队后不久，又斥资4500万紧急收购了LPL的QG战队(2017年LPL春季赛有许多亮眼战绩)，并将其改名为JD Gaming.

其实，熟知LPL动态的LOLer都知道，到2018年LPL将学习NBA取消升降级制度，苏宁、京东在这个节点纷纷有加入LPL的动作，显然更多的是长线考虑。只不过SNG(由龙珠直播的掌门人陈琦栋负责)以黑马之姿升级到LPL属于意外事件，加速了双方布局的速度。而618这一天交战，更增添了双方首战的戏剧性。

当然，双方的加入，也把“电商模式”的嘴炮带入LPL，如当天在LPL现场，双方公司的员工也是拉起横幅互飚“垃圾话”，还有专门的啦啦队卖力演出，一下子将气氛推向高潮。JDG是原LPL成绩斐然的QG战队组建，并且有明星韩援doinb坐镇，意外落败让业界较为吃惊。不过，苏宁也趁此机会派发6666666个红包庆祝，大玩了一把电竞借势。

这次意外，可以说同SNG引入有着很丰富电竞经验的龙珠直播的掌门人陈琦栋有关。陈琦栋本人对于LPL的价值十分看好，即使评论起竞争对手京东以4500万购买下JDG战队，也是以“血赚”两字做结尾。根据LPL官网数据显示，2016夏季赛直播观众人数约2.4亿。作为需要随时保持人气的两大电商，这笔买卖怎么算都是只赚不亏。

电商队来袭：LPL学习中超模式短期利益明显

不过，从观看最近几日LPL夏季赛与SNG、JDG有关的比赛时，明显感到一个问题，就是LPL官方至今尚未很明确的对SNG、JDG地位进行确认。从主播嘴里常能听到苏宁、京东、SNG、JDG四个称呼穿插其中，似乎在是平和心对待企业冠名战队，还是弱化商业色彩不以企业名称称呼战队的两个问题上，LPL官方尚未达成一个共识，造成观看战队比赛时，经常被主持人混乱的称呼左右注意力。

这其实是当下体育赛事商业化中一个普遍的矛盾，以NBA、英超、西甲、德甲、意甲和法甲等老牌体育赛事联盟，都有明确或约定俗成的限制企业冠名球队。而中超反而以此为特点，知名的球队如山东鲁能泰山、上海绿地申花、重庆力帆等，名称里都有企业品牌。然而欧洲足球五大联赛里较知名如AC米兰、曼彻斯特城、曼联、皇家马德里、拜仁慕尼黑，多以城市、社区等命名。

国外体育俱乐部之所以拒绝企业冠名球队，主要基于两点，一是各大俱乐部收入来源固定，不需要企业冠名赞助维持。二是这些俱乐部大多成立时间较久，非商业化命名规则已然形成，企业投资俱乐部也大多遵循这一传统。不过也有意外，德国足坛的莱比锡红牛队就是异类，玩文字技巧避开了德甲不许有赞助商直接冠名的规则，虽然成绩很亮眼却非常让球迷和其他传统俱乐部不爽。

但不得不说，中超企业冠名模式对于促进一项新兴体育赛事的快速发展价值非凡，中超能在成绩如此差的情况下，保持着超高的吸金速度，就同背后无数企业愿意花重金参与其中有关，否则一个没有各路资本注入的体育赛事，靠自然成长的速度显然过于缓慢。

而这些企业冠名赞助战队似乎并无碍体育的公平性，反而为了实现自身品牌最大价值，会比单纯的俱乐部更想要打出成绩。如恒大队夺得2015赛季亚冠冠军后，恒大社会知名度瞬间发生逆转。

对于中国电竞短期发展来讲，电商队的加入很有启示意义，此前常听LPL俱乐部相关人士吐槽生存艰难，即使被称为LPL豪门的EDG也仅仅收支持平而已，2017年4月EDG队员因接拍广告被网友喷，官方回应“不吃饭难道吃信仰？”各种心酸也仅有俱乐部自己知道。

俗话说，巧妇难为无米之炊，虽然体育赛事是一项文化，同样也是一种商业，或许在到达胜利的彼岸前，引入资本十分必要。正如SNG、JDG小试牛刀即收获超过投入的商业关注度，也给LPL的战队构成带来了新鲜血液。对于LOLer们来说，能多看几场精彩的比赛，远比战队是不是企业冠名更为重要。

所以说，LPL学习中超模式短期利益明显，相比单纯的竞技俱乐部要考量投入与收益的问题，有时为了缓解资金压力不得不将抢手的队员高价出售。相反，企业冠名战队考虑的更多的是长久的投资，能否借力电竞这个平台，为自己的品牌价值谋求利益最大化，比一时的胜败更重要，反而更容易培养出一支强悍的战队。

对于任何一个行业来讲，有了充足的资金池做后盾，都会比紧巴巴的过日子成长的更健康。

中超魔咒：LPL想要实现长期利益仍需成绩说话

短期来说，中超企业冠名球队的方式，会给LPL从资本、品牌、运营等层面都带来质的飞跃。然而中超备受诟病的成绩问题，也将是LPL即将面临的困局，如果不能在全球范围内拿出过得去的成绩，一时的资本助力或能带来短期繁荣，依旧无法培育出NBA、英超、西甲、德甲、意甲和法甲这些老牌赛事联盟的影响力。

LPL成立于2013年，自此成为英雄联盟S系列世界比赛重要的赛区，S3、S4由LPL皇族战队连续两次拿下亚军。此后，LPL各大战队看到多次夺冠的韩国LCK赛区的强大，开始疯狂的引入韩媛，成绩却反一年不如一年，LPL在S赛事上年年八强已经成为LOLer的心头之痛。今年英雄联盟S7最终决赛将在鸟巢举办，如果没有LPL战队入围，估计将有大部分非铁杆LOLer会放弃观看。

中超虽然依旧是中国体育赛事中最能吸金的一个超级联赛，然而这是凭借着商业化上的开放，及强大的资本在背后助推所造成。从多年前喷中超就已经成为一件政治正确的事情，可见，即使商业化达到极致，如果没有拿出成绩，依旧难以被球迷接受。假如某日中超打进世界杯，并获得前四的成绩，那中超背后的商业价值将会提升到另一种层次。

作为中国当下PC、移动端两大电竞游戏《英雄联盟》、《王者荣耀》背后的运营方，腾讯电竞一直谋求向NBA、英超等成熟的产业体系迈进，运行更为成熟的《英雄联盟》可以说将奠定腾讯电竞未来的相关举措，无论学习NBA取消升降级还是引入中超战队冠名模式，无不是这场野心下的尝试。

体育作为文化消费的一种，满足用户的期待值仍旧是决定最终成败的核心，作为一个“年年八强心里慌”的LOLer，即为LPL的各种商业化探索而高兴，因为只有产业整体繁荣，竞技迷们才会有更多好看的比赛。但更期待的是，LPL战队真正夺得S赛事冠军的那一天，没有成绩的电竞产业，一切都等于0.

来源：东方财富网