南昌首家无人智能便利店对外开放 新零售时代来临

记者冯训太曹琦报道：当阿里巴巴集团董事局主席马云抛出“新零售”概念，不亚于一枚重磅炸弹引爆了国人视觉。“未来的十年、二十年，将不再有电子商务这一说法。线上、线下和物流必须结合在一起，才能诞生真正的‘新零售’”。马云一席话，无疑引发了行业及专家思考。作为二线城市的南昌，零售界(卖场、便利店)一直混战不断，也期待在新零售时代有所突破。

没有店员、没有窗口，琳琅满目的商品可自取……6月20日，在南昌市高新区火炬5路，一家面积仅为25平方米的无人智能便利店引发了业内外关注。据悉，这是南昌首家对外开放的无人智能便利店。

多个商超零售大佬败退洪城

2016年9月下旬，百盛恒茂梦时代店曝出或将关闭的传言，引发了外界高度关注。

同样，与百盛恒茂梦时代店一路之隔的某零售巨头感受更深。如今，公开的店招还换上了家电品牌名字。不过，该零售巨头未向媒体透露相关情况，原因待解。

2015年10月，华润甩卖沃尔玛股权，南昌青山南路门店35%股份遭1元抛售。本网记者自始至终一直在关注该事件的进展。2016年6月底，记者发现华润甩卖沃尔玛股权并无外人接盘，最终变成沃尔玛独资。

2016年12月中旬，红谷滩新区世茂广场商业综合体负一楼北京华联超市世茂广场店被曝“暂时闭店改造”，后经媒体调查证实该事属实。

迄今，北京华联在南昌布局的多家门店黯然关门。

便利店一家独大变成多路角逐

商超零售大佬遭遇寒冬，并不意味便利零售领域的日子就很好过。

在系马桩从事便利店的老熊深有体会。“10年前，南昌几乎没啥便利店品牌。后来，外来的一家品牌便利店进军洪城，并向我们在社区、街道开零售店的店主‘现身说法’，宣传加盟品牌便利店的各种好处。”

几乎在一夜之间，南昌街头巷尾布局了近300家某品牌便利店。不过，该品牌便利店模式，很快被商界“复制”加“克隆”，近几年，南昌已有10余种不同品牌的便利店近距离“博弈”。

就连零售大佬天虹也在南昌“挤”起便利店零售领域。不过，天虹方面最终却败走。媒体报道显示，因调整便利店业务布局，公司决定注销江西微喔，同时停止江西微喔旗下18家便利店的经营。

“虽然成为品牌便利连锁店加盟商，但我们并没有赚到多少钱，起早摸黑守店也是赚个辛苦钱。”多位受访的品牌便利零售店店主如是说。

在红谷滩新区世贸路，一家品牌便利店面对双子楼商楼，曾豪情万丈。不过，三个月不到却无奈撤走。

新零售时代来袭倒逼行业转型

曾经笑傲江湖的零售大佬缘何陷入困境？在业界看来，这一切都是新零售“惹祸”。

实际上，不仅是传统的零售大佬遭遇困境，就连网上零售也放慢了奔跑脚步。有数据显示，2016年前三季度，全国网上零售额为3.4651万亿元，增速为26.1%。而在2015年前三季度，全国网上零售额为25914亿元，同比增长36.2%。

“纯电商时代很快会结束，未来的十年、二十年将没有电子商务这一说法，只有新零售这一说法，线下的企业必须走到线上去，线上的企业必须走到线下来，线上、线下加上现代物流合在一起，才能真正创造出新的零售形态。物流公司的本质不仅仅是要比谁更快，物流的本质是真正消灭库存，让库存管理得更好，让企业库存降到零，只有实现这个目的，才能体现物流真正的本质。”马云在公开场合说。

5月26日，阿里巴巴宣布从易果生鲜手里购入联华超市18%的股份，成为联华超市第二大股东，百联集团仍然控股，阿里巴巴这一举动谁都知道：为了贯通线上线下的新零售布局。

江西财大一位经济学者直言，作为网上零售大佬马云都在谋求线上线下融合的新零售，这就意味着新零售时代的彻底来临，也倒逼整个零售行业的转型。

南昌首家无人智能便利店试水新零售

面临新零售挑战，江西零售界、便利店领域该如何转型？

“互联网+时代让‘懒人经济’成为一种趋势。在这样一个时代，”新零售“将打造一个全新的商业生态圈，而数字化技术将成为商家生存的砝码。”江西社科院经济研究所一位研究员认为。

日前，上海一家面积10平方米左右，名为“缤果盒子”的新型无人便利店引发了国人关注。记者发现，这种运用新零售模式的无人便利店在南昌也同样找到。

6月20日，在南昌市高新区火炬5路，一家面积仅为25平方米的无人智能便利店也在南昌疯传。

这种便利店如何运营，消费者如何购物？带着疑问，记者联系了运营方江西百大众兴网络公司的相关负责人。对方表示，无人智能便利店主要销售适合居民、学生、办公人群的便利性快消品，24小时营业，顾客可以自主完成整个购物和支付过程，方便快捷。

“便利店采用人脸识别的智能监控技术，对店面及商品安全进行监测，确保安全的购物环境，且目前只接受手机支付。消费者进店之前要进行实名认证，然后扫码进门，挑选产品后自动感应结算，之后自动开门放行。便利店采用太阳能作为电力供应来源，并且配有3平方米的共享空间，方便市民存放和领取包裹。另外，店内配有免费WIFI，免费充电箱等，方便市民生活。”江西百大众兴网络公司的相关负责人介绍称。

商业界人士指出，南昌高新区这种无人智能便利店是南昌首个无人智能便利店，它将科技带入便利店，最大程度上给予市民便利，增加了营业时间，减少店主的营业压力，但能否运营成功，还有待进一步观察。

来源：东方财富网