长亚集团：美联储缩表影响不容忽视

6月15日，美联储宣布加息引起了市场高度关注。外汇流动性提供商长亚集团分析表示，美国打出一套加息+缩表的“组合拳”给中国出了一道难题，实际上缩表比加息的潜在影响更为深远，值得重点关注。

6月15日凌晨2点，美联储宣布加息25个基点，到1.00[%]至1.25[%]。长亚集团认为，由于市场对加息早有预判，在符合市场预期的情况下，我国近期加息压力不会太大，投资者暂时无需过度担忧。

从央行的“淡定”回应来看，长亚集团的这一观点符合市场反应。美联储加息后，我国央行维持公开市场利率不变。长亚集团认为美联储这次加息属于意料之中，实际上对中国金融市场并无太大影响。

值得注意的是，在加息的同时，美联储还明确表示将从今年开始资产负债表的正常化。长亚集团认为，美国缩表计划的影响不容忽视。相比市场预期之中的加息，缩表计划对全球市场的冲击可能更大，对美元流动性将产生回收局面，对此不能掉以轻心。

长亚集团认为，美联储缩表举措比加息更值得关注。长期来看，为更好地应对美国“缩表”，中国应抓紧时间练好“内功”，加强内部经济改革以应对缩表带来的经济波动。

长亚集团是一家全球性金融服务商，隶属于长亚控股集团，为全球经纪商提供外汇流动性服务业务。长亚集团旨在为全球投资者提供一个公开透明的交易环境，促进交易达成以及交易效率的提高。

长亚集团所属的长亚金融控股有限公司是一家国际性金融控股公司，公司结合外汇、证券、资管、置业等多样化的金融服务，多年来持续整合集团资源，凭借全球各地区的服务网点与专业、优秀的服务团队，为客户提供一站够足的全方位金融投资服务。公司成立至今，各项业务持续稳健、快速发展，已在澳大利亚、香港、北京、深圳、杭州设立代表机构或全资子公司。未来我们将在东南亚、欧洲及美洲设立办事处，为全球的上市公司、资产管理机构、银行等金融机构提供一站式金融服务。

未来，随着集团版图的不断扩张，长亚集团将进一步入驻中国市场，为中国投资者提供具有国际领先水平的金融技术服务，促进金融市场的公平运行。

来源：FX168