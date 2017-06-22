万达股债”双杀“，万达院线紧急停牌

2017年06月22日 16:26 编辑： 经理人网

今日（6 月 22 日）上午，大连万达系列证券突然同步暴跌。其中万达电影（002739）大跌 9.87%、逼近跌停，市值缩水超 60 亿元。此外，15 万达 01、15 万达 02、16 万达 01 等债券均下跌约 2%。 近期，坊间出现关于 ” 浦发银行、工行资管、建行上海等机构均要求其管理人清仓大连万达相关债券 ” 的传言，今天流出的 ” 工行版本 ” 成为 ” 最后一根稻草 “。 午间，大连万达发布《严正声明》：今日网上有人恶意炒作建行等银行下发通知抛售万达债券一事，经了解建行等行从末下发此类通知，网上炒作属于谣言。万达集团特此郑重声明，万达集团经营一切良好，希望大家不信谣、不传谣。” 下午开盘时分，万达院线发布《临时停牌公告》： 有评论称 ” 万达商业合并口径债券存量 870 亿，贷款存量约 1000 亿，信托存量约 500 亿，四家大行授信未有收缩迹象，理论上来说大行要有大动作首先应该从表内贷款开始下手。” 按理说万达已至 ” 大而不能倒 ” 境地：直接间接贷款数以千亿计，还有同样量级的应付账款和资本承担，一旦崩盘引发的链锁反应不亚于 ” 房利美和房地美 “。 尽管如此，根据我们的人生经验，对谣言应当高度重视。 来源：虎嗅网