所谓「全栈产品经理」，永远只是一个梦想

产品经理是很宽泛的行业，其内又可以细分出若干领域。经典的如社交、电商，潮流的如SAAS、B端、C端、大数据，新鲜的还有AI、VR、AR。面对这么多的领域，确实很容易让我们感到惶恐。

什么是领域？

百度百科将“领域”定义为从事一种专门活动或事业的范围，部类或部门。其实简单的来讲，领域就是指一种区域范围，通常可以理解成我们所接触的业务区域范围。比如电商领域，是指主营业务为电商的区域范围，而社交领域，则是指主营业务为社交的区域范围。

区域范围是指大范围里的小板块，行业就是这样一个大范围，让我们困惑的实际上是产品行业、电商领域，或者产品行业、大数据领域。

编程行业本身包含了若干个领域。我们熟知的IOS、Android、大数据、底层架构，其实就是指编程行业里的某个领域。多数的编程人员，会先选择就近的一个领域进入这个行业，工作若干年后，则会尝试增加自己擅长的领域。

比如我的一位研发朋友，擅长android也擅长服务器架构与数据库，现在他正在研究AI系统，当然是编程行业里的AI领域。

我们将产品里所使用到的各种功能理解成一个一个的材料，正是这些材料奠定了这个行业的基础，比如支付功能、分享功能、文章编辑器、图片编辑器、账号系统等等。

此时，领域于我们来讲会更清晰可见：非社交领域的产品经理，对于即时通讯系统、对于消息的到达率、对于表情包系统的认知会极为有限，而非电商领域的产品经理，则对于支付系统、 订单系统，乃至物流系统的认知都会非常薄弱。

遗憾的是，这不代表我们只要学会功能就能进入一个领域，这需要我们认识到什么是市场行业。

什么是市场和行业？

领域并不完全等同于市场行业，尤其是在现在和未来，以前的互联网很纯粹，电商就是电商，社交就是社交，工具就是工具。但现在不一样，越来越多的互联网牵扯到了实体行业，越来越多的实体行业关系着互联网。这也就有了我们的市场行业，比如出行市场、驾培市场、广告市场等等。

常常出现在招聘要求里的熟悉某某市场优先，便是指市场行业。

领域让我们具备把产品实现出来的能力，就像是堆积木，我们掌握的功能就是一个一个零散的积木，不同的功能会有不同的形状，如果我们只有柱形积木，无论如何努力，我们也拼凑不出圆形物品。

而市场行业则会让我们更多的理解对应市场的需求，这需要我们长时间深入某个市场进行分析，这类型人才遇上对应的项目往往会跑的比其他人更快，更远。

不了解餐饮市场，我们很难了解餐饮经营者的顾虑，也很难了解食客的心理需求，尽管我们可以堆砌诸多的功能，但总是找不到那个最关键的点。

实际上，我们判断差距时，是判断双向差距之和，而不是单向的， 不了解市场行业的后果并不只是找不到最关键的点，更有可能做一些与市场相违背的功能，抓住一些伤害市场满足个人的需求。

一款资讯产品，其产品经理并不喜欢阅读资讯，实际上他极少看文章，但他却很喜欢听书，他认为现在是快节奏的时代，人们没有那么多时间去阅读文章，更多的把用户的眼睛释放出来，去抢占耳朵听觉的市场。

当他接手某款小有名气的资讯产品时，提出了“可以听的文章”这一新概念，大家觉得是与众不同的，是一个亮点，为了实现这个亮点，公司所有资源都向这个团队倾斜，耗时三个多月的时间，产品上线了，实现了“可以听的文章”。

最终的结果自然是惨淡的，这完全违背了资讯阅读者的认知，并试图强行改变这个市场的习惯。

熟悉市场与不熟悉市场两者带来的结果是截然不同的，说是生死之别也不为过，在互联网里，3个月的时间能够让一个团队从0到1，也能让一款产品从生到死，要知道20人的互联网团队，3个月的人工耗损接近100万的支出了，这对于小团队、创业团队而言，等同于见证生死的三个月。

产品经理的跨域

随着我们所在的企业和团队的改变，我们可以接触到多个市场行业，当然在这个过程中，必然会沉淀出一套方法论，用以让我们快速的去了解一个新的行业，但是我们的领域的跨度却不会太大。

以我而言，我所处的领域包含社交，工具，对于同样6年经验的PM而言，多多少少都会出现多个领域的研究。

我并不建议水平跨域，比如社交做一年，去做工具，然后工具做一年，又去做电商，这会让我们始终无法深入的去研究市场行业，因为换的太频繁了。

在一个领域里深入研究才能让我们走的更远，这要我们舍弃领域的宽度，去追求领域的深度。

对于任何行业而言，全栈都是一个美丽的谎言，没有人能做到真正的全栈，这需要接近无限的时间才行。

实际上，即便我们拥有永恒的生命，也无法做到全栈，关于这一点，有部电影诠释的非常好，影片名字叫做《这个男人来自地球》。

越到我们职业发展的后期，深度的价值越大，比如10年经验的社交产品经理，15年经验的电商产品人，对市场经验的深度，几乎决定了我们的竞争力。

这表示我们在选择跨领域，以及我们在转域时，要特别的慎重。以下是我给大家的建议。

领域与产品经理的阶段

产品经理的阶段一共有12个阶段，分成了四个大级，每个级别又分为初中高三段。

对于初级产品经理而言，其实并不具备领域的选择权，此时，我们要做的是尽快进入到这个行业，开始积累一些通用的功能认识，也开始学习产品经理的工作方式。

我们的领域不同，但工作方法却有许多是相同的。

真正意义上的选择领域是在初级高段，在我们成为中级产品经理之前，这是我们第一次真正的选择领域。

中级产品经理的工作内容许多都是与需求挂钩的，这需要开始去认识市场行业，也奠定了我们领域的基础。

到了高级产品经理和产品总监的角色时，我们都会有一次或两次选择行业的机会。

我们把产品经理的阶段换算成工作年限，第一年年底会是一次重要的选择，再之后第三年到第五年之间会有两到三次选择机会。第五年之后其实就很难转域了。

关于转域

转域在两种情况下产生。

其一是特别好的机遇，比如创业。

其二则是对现有领域感到不满，对当前领域的发展潜力感到质疑时，我们需要考虑转域。

我相信有许多产品经理并没有意识到第一次选择领域的机会，就过了既定的时间。

我们错将入行理解成了领域的选择，在第一年结束时，习惯性的认为自己已经有了领域，从而错过了选择的机会。

至少现在，可以开始为自己选择一个合适的领域了。

入行和领域选择是截然不同的两个时间点，入行就像是我们在一款游戏里注册了一个新手角色。选择领域，则是我们成长到了一定阶段的转职。

来源：36氪