短视频进入“小”时代：00、10后的霸屏

对于大部分00后视频作者而言，从短视频上引流到微信等社交平台，通过朋友圈等完成导流和商品交易，是最常见的商业模式。

李湘全家获高额代言费短视频爆发以来，媒体和业界讨论最多的是papi酱、办公室小野等爆款节目，但是在这其中，有一批账号虽然没有进入媒体关注的视线内，但是人气和受欢迎程度并不低。这就是2000后甚至2010后的新兴小网红。

YouTube上最火的5岁男孩Ryan、美拍上4岁半的小山竹、爱吃饭的小蛮等00、10后网红，他们正在异军突起，短视频正在进入“小”时代。

那些短视频的小网红们

移动短视频社交应用诞生在美国。2011年4月，美国公司Viddy正式发布了移动短视频社交应用产品，被称为短视频版的Instagram。国内短视频社交应用随即开始跟进，2013年8月新浪微博推出的秒拍。近些年，以快手、美拍为例的短视频平台迅速崛起，大批年轻用户和创作者开始涌入视频平台。视频已经成为年轻人的生活方式。00、10后在视频里唱歌、跳舞、表演、吃饭、化妆，他们通过视频记录自己的生活。

随着手机的普及和拍摄门槛的降低，伴随着移动互联网成长的00、10后一代，也几乎是和短视频一起成长。短视频创作用户的平均年龄越来越小。据APP最右的内部数据，最右上的00后原创视频占了30%以上。这些00后、10后成为短视频界的又一创作力量，短视频里的年轻创作者越来越多。如今的短视频时长多为15-30秒，这对大部分用户而言，制作一个视频作品并不难。在许多短视频平台看来，短时间视频更加符合碎片化娱乐的需求，也更容易让受众保持持续兴奋的状态。

在YouTube上，一个5岁的小男孩Ryan创立了自己的频道“瑞安玩具测评”（Ryan ToysReview）。Ryan是视频的主角，他负责在大人们的帮助下测评各种好玩的玩具，有时候还会做一些科学实验。这些内容吸引了一大批粉丝，注册两年来，频道订阅量已达到770万，视频最高播放量达7亿。根据socialblade的估算数据，该频道年收入在350万美元到5500万美元之间。



Ryan ToysReview单次播放量达7亿

在美拍上，4岁半的小山竹拥有145万名粉丝，已经成为美拍上的“小网红”。在小山竹2岁时，山竹妈妈就开始在美拍上分享女儿的一些日常视频。视频发布后，小孩可爱的形象吸引了一批粉丝的喜爱与关注，美拍上的小视频点赞基本过万。

2016年，小山竹多次受到电视台的邀约，登上CCTV网络春晚、欢乐中国人等节目，被更多观众熟知。除了小山竹外，美拍上还有小蛮、小布丁等多个小网红。其中小蛮被称“最小网红”，光是直播吃饭就吸粉40多万，多个小视频的点赞数超过10万。



小蛮的美拍主页

在深圳创业做母婴项目BabyHi创始人PAUL介绍，他的侄女Ann刚刚三岁，因Ann的妈妈拍了一些视频和照片放在Facebook上而走红，很多视频有数几十万人点击，高的有近1万分享和点赞。因视频里的呆萌形象，Ann开始被广告商发掘。

近一年来，Ann已经接拍如巧虎、面包超人等多个儿童知名品牌的广告。但由于广告代言门槛较高，也并不是每个人都有这样的机会。

由于门槛低、操作简单，哪怕没有拍摄基础，爸爸妈妈们都可以用美拍等软件进行拍摄，同时还能加入一些特效。美拍等视频平台有滤镜、剪辑等功能，降了用户制作的难度，满足了用户低成本创作的需求。平台的加入也驱动了用户的创作热情。在很多平台看来，年轻意味着未来。00、10后参与引起了平台的关注，美拍做过“00后唱歌大赛”的话题活动，吸引了不少00、10后用户投稿。活动具有趣味性和话题性，带动了其他用户的围观和参与。

00、10后们都在拍些什么？

00、10后视频的创作方式主要有两种。一种是00、10后自己拍摄视频；另一种则是由父母操作，这一种主要是适用于年龄较小的孩子。

00后自己拍摄的视频以搞怪内容为主。以美拍00后UP主“黑珍珠逗你玩”为例，作者一人分饰多角，用夸张的手法对学校生活、社会日常进行吐槽。

在视频界，搞怪的内容很常见，网络恶搞甚至成为当代青年亚文化的重要表征。青少年无厘头的趣味性恶搞，既是年轻人的天性，也是一种对于无聊的主流文化的颠覆。抖音等平台正是看中了年轻人恶搞、趣味性创作的需求，推出的创意特效等功能，在年轻用户群上不断拓展。

而由父母操刀的视频，日常生活化是主要的内容风格。美拍小山竹的视频几乎全由山竹妈妈拍摄。视频里多为小山竹的才艺展示、卖萌搞笑等，多为生活日常的展示。视频下的网友评论风格也多以轻松为主，对孩子的夸奖或是向父母询问育儿经验。

一个有趣的现象是，包括短视频在内的各个网络社交、视频、媒体平台内，无论不同利益不同阶层不同见解的群体之间存在多大的分歧，关于萌娃、小孩等话题的讨论几乎是洋溢着欢乐和谐的气息。对于很多看美食视频都会撕起来的中国部分网民来说，宝宝类视频可能是最安全的领域。随着现代生活压力的增加，人们更倾向于接收轻松愉快无需思考的内容，这已经成为了成年观众减压的出口之一。

但同时，在视频平台也有不少猎奇甚至有悖于人伦道德的内容。一些父母为了吸引点击和流量，让不到只有几岁的孩子通过暴饮暴食，不断吃肥肠、猪头等油腻肥硕的食物来积累人气。完全不顾孩子过于肥胖的体型和尚未发育成熟的身体健康，但居高不下的点赞数和未来可期待的商业变现，是父母拿孩子健康来冒险的动力之一。



快手上的小孩子视频

在00后拍摄制作视频内容的同时，网络语言和环境也在影响和改造着低龄创作者们。“双击评论666”，这是快手上低龄创作者最经常的口头禅。“666”是对UP主的一种赞赏。当天的点赞量直接关系到视频能否登上热门。4岁半的小山竹也会在视频里用一些网络流行语，但这一行为遭受了一些非议。一些网友指出，孩子说话方式太成人化，不够天真。但山竹妈妈坦言，一些话并不是刻意教孩子说的，是孩子从网络上的模仿。

尼可.波兹曼在《童年的消逝》一书中指出，电子媒介对社会的影响是巨大的，它改变了人的思维方式和行为方式，也模糊了儿童和成人的界限，使儿童“成人化”。可以看出，现今的短视频平台也正在影响着00、10后的思维和行为方式。

00、10后为什么加入短视频？

00、10后的父母大多数是70或80后，他们是国内最早接触到移动互联网的一代人。而他们的孩子，是移动互联网时代真正的原住民，对互联网的熟悉程度甚至已经超过父母辈。00、10后就是随着移动互联网成长的一代。不少人从呀呀学语开始就接触互联网，对Ipad、Iphone等移动端产品像自己的器官一样熟悉。而父母时常用手机拍摄孩子的日常，这也让00、10后对镜头有着熟悉感，这些都为日后的视频创作打下了基础。

随着00、10后逐渐成长，他们开始寻找独立的存在感，希望获得别人的关注，也有社交的需求。短视频平台恰好成为他们与外界交流的直接渠道。他们成为网络上的UP主，获得来自不同地区的网友的点赞和评论。快手小网红琦琦因为打台球的视频走红，而网友的评论正是她坚持训练的动力之一。

至于父母辈，早期更多是出于晒娃的心理。快手小网红琦琦的父亲谈到，别人通过视频关注到自家孩子的成长，自己会感到到满足和自豪。近年来，随着人们对网络社交的熟悉度增加，家长愿意在社交网络晒出孩子。

不能否认的是，出名和未来商业化的可能性同时在刺激着部分家长和创作者。明星李湘通过女儿获得高额代言费等暴富案例，或多或少刺激着这些父母。通过视频平台走红，孩子可能获得代言、电商等商业合作的机会，对于一些低收入家庭而言，孩子的走红可能会成为改变整个家庭的契机。



李湘全家获高额代言费

对于大部分00后视频作者而言，从短视频上引流到微信等社交平台，通过朋友圈等完成导流和商品交易，是最常见的商业模式。尽管快手、美拍等曾明确反对平台作者过度商业化，但这也阻挡不了部分UP主的商业步伐。UP主们利用谐音字、私信等方式在平台上发布联系方式，再借助微信等社交平台，推广其微商、代购等业务。在一些UP主的朋友圈里，能看到不少由00后代言的产品照片。

00后甚至10后会成为产品最好的背书。以美拍UP主BabyZoe&Louis为例，小布丁妈妈的身份使得其母婴产品的销路大大增加。凭借对UP主的信任，不少粉丝从视频平台转到淘宝店，并购买UP主的奶粉、维生素等产品。

窦文涛说，他做了20多年的主持人，从未像现在感受这么强烈，所有人都在关注和向年轻人学习。年轻人正在主导着网络的发展，包括短视频。接下来会有越来越多年轻的、低龄的创造者加入进来，也许下一次出现在榜首的不再是papi酱和办公室小野，而是一个小宝宝。

来源：界面网