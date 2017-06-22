王石谢幕，迎来万科“亮时代”？

导语：万科股权大局已定，这位一手创办万科的灵魂人物却选择谢幕而去。王石将接力棒交到以郁亮为核心的团队手上，这真的是像媒体所说的功成身退？企业权力格局的变换，将让万科步入一个怎样崭新的发展阶段？恐怕还需要时间的验证。

一

王石谢幕

6月21日一早，万科现任董事会主席王石在朋友圈发文宣布主动让贤，并将接力棒交给郁亮：“万科公告了新一届董事会成员候选名单。我在酝酿董事会换届时，已决定不再作为万科董事被提名。”并配上一张自己攀登珠峰时郁亮前去探望的合影。

万科亦公告称，已收到深圳地铁关于万科下一届董事会名单，提议增加董事会换届临时提案，拟提名郁亮、林茂德、肖民、陈贤军、孙盛典、王文金、张旭为第十八届董事会非独立董事候选人，提名康典、刘姝威、吴嘉宁、李强为第十八届董事会独立董事候选人，提名解冻、郑英为万科第九届监事会非职工代表监事候选人。万科本届董事会已通过这一决议。

2017年6月30日，万科将召开年度股东大会。董事会换届，是这次股东大会中的重要议案。不过，除了董事会的提名名单外，人们更关心的，应该就是王石在万科这家公司接下来三年将扮演的角色。

如今答案也显而易见——不会是董事长了。

但是，王石的带领下的万科成为中国最大的房地产公司之一，对他来说，也没有遗憾了吧。

二

万科的“王石时代”

王石生于1951年1月，公开资料显示，1978年，其在兰州铁道学院毕业后，先后供职于广州铁路局、广东省外经贸委。王石的第一桶金是靠做饲料中介商，通过倒卖玉米得来的。

1984年，33岁的王石下海创办企业，在深圳创办了万科的前身——“现代科教仪器展销中心”，经营办公设备、视频器材的进口销售业务。1988年，通过股份化改组，公司更名为“深圳万科企业股份有限公司”，并正式进入房地产产业。

1991年，万科的业务已包括进出口、零售、房地产、投资、饮料、影视、广告、印刷、电气工程等各大类。

到了1994年，万科开始放弃多元化业务，决定走专业化道路，在专业化当中选择了做房地产。1997年万科就成为了中国最大的房地产企业。

对于王石而言，万科，就是他灌注汗水一手培育起来的“心血”。

其实，这次王石的谢幕并不是他第一次放手。

1999年，王石将万科总经理的位置交由郁亮，其后担任公司董事长一职退居幕后。

王石在个人传记《大道当然》中曾提及：辞去总经理职务那年，我48岁。在辞去总经理最初那段时间，我是不大适应的，尝到了各种失落感，难受极了。

不过在王石看来，“一个人，无论有怎样神通广大的能力和用之不竭的精力，总有一天要离开，这是谁都不能违背的自然规律。万科不能是王石在的时候红红火火，王石不在的时候就走下坡路，如果是这种情况，这家企业是不成熟的。我不希望等到我做不下去了、眼睛看不到了才离开；越早放手，对我和万科就越有利。只有当我不在，公司仍然运转得很好，才更能显示出我的成功。”

80年代，王石放弃股权当职业经理人曾是业内的佳话。

企业发展，总要经历一些选择和取舍。万科的发展史上就有这么一个非常重要的经历。1991年，王石凭着对中国经济尤其是城市化进程的敏锐嗅觉，带领万科进行了一次伟大的战略转型，开启了万科房地产事业长达二十多年的“黄金时代”。

1.第一个十年（1984-1994），混沌期。

84年万科从经营办公设备起家，87年兴办工业，88年进入房地产，90年初步形成商贸、文化、房地产、文化传播四大经营机构，到91年确定综合商社的发展模式，截止到1991年底，万科的业务已经包括进出口、零售、房地产、投资、饮料、影视、广告、印刷、电气工程等各大类。

但这一阶段的万科，企业经营缺乏长期规划和战略视野，企业既没有市场占有率也没行业规模，更没有品牌知名度。

2.第二个十年（1994-2004），转型期。

产业聚焦。逐渐退出非住宅产业，划定了主导产业的边界。

区域聚焦。从13个城市削减到深、沪、京、津四个主要城市，避免资源被分散，保证竞争强度。

产品聚焦。减少产品品种，明确了以城市中档住宅为主。

资金的集中。从1994年起，万科把在全国30多家企业持有的股份，开始分别转让，将资金回收用于主业。

这个十年，王石带领万科进入转型期，企业不断聚焦，推动企业实现了从多元化经营向专业化开发的战略转型。万科把最多时从涉足的18个行业，减至1个，走上了专业化发展房地产的道路。

有人说，王石的专业化战略，让万科丧失了商业地产崛起的机会，但王石反对多元化的决心似乎从不动摇。

如果说王石带领下的万科在战略上的定位和定力，让万科赶上了房地产行业爆发的历史性机会，那么万科在现代企业制度上的创新，让万科抓住了这个机会，成就了自我。

1988年进行股份制改革时，若按原计划王石本可以获得4100万股本中的40%，但他却在最后一刻放弃了。

他放弃了企业控制权，选择了相信职业经理人在管理和经营方面的价值，同时也完成了中国企业的成年礼：企业经营权和所有权的真正分离。而他的职业经理人制度确实也成就了万科，也为中国房地产行业培养了大量的人才。

如今，郁亮治理下的万科，房地产行业进入深入调整的长周期，行业的黄金时代结束，万科也来到的第四个十年的战略新阶段，在 “三好住宅”+“城市配套服务商”的战略规划下，万科又会有什么表现，让我们拭目以待。

三

万科新时代

其实，在去年的股东大会上，王石就表示，他是万科文化的守望者，只要万科文化能延续，个人荣辱去留都不重要。如果郁亮能代替他成为董事长，他可以辞职。从王石的多次表态中是不是可以推断，此番功成身退，都在王石的计划之中。

对于王石的去留，王石自己也曾直言，“公司我是创立者之一，我的去留不重要，只要文化能延续下去。”

至于万科的命运，和所有的公司一样，都有它的命数，它终究不是“王石的万科”，即便下一个接棒者是郁亮，它也不是“郁亮的万科”。那万科到底何去何从？

宝万之争已经告一段落，在新的董事会提名名单中，见不到宝能集团的席位，这也是一个让人有些震惊的结果。

无论宝能集团，还是一度不断增持万科股份的中国恒大，都陷入了空前的沉默。而接连接受华润集团与中国恒大转让的持有的万科A股份的深圳地铁，却一跃成为超越宝能集团的万科第一大股东。此次提名的董事会名单中，也出现了深圳地铁集团董事长林茂德的名字，这是不是也意味着，深圳地铁的管理层将进入万科董事会呢？

总之，在新一届董事会换届后，万科就要告别王石时代了。

三十而立的万科面对新时代和新考验，它会怎么走？时间会告诉我们的。

作者：堇兮