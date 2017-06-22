金砖控股携手上海东方医院为舟山市民义诊送温暖

近日,“助力健康中国，关注弱势群体”,金砖控股集团联合上海东方医院在舟山开展义诊活动,义诊当天,舟山群众不用排队挂号，就可以享受到一流医疗专家的咨询诊断。

“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”自古以来，关爱社会弱势群即为中华民族的传统美德，金砖控股集团是一家有社会责任感的企业，在成立之初就不断践行公益，传递爱心，并希望以自己的力量影响更多人关注社会弱势群体。

上海东方医院肝胆胰科主任张辉教授为舟山群众义诊

东方医院肝胆胰外科陈波副教授为舟山市民义诊

上海东方医院肝胆胰外科王旭菁医师为舟山群众义诊

上海东方医院肝胆胰外科丁友成教授为舟山群众义诊

此次义诊活动得到了上海东方医院的大力支持，在医疗力量极度紧张的情况下，上海东方医院派出肝胆胰科主任张辉教授带队的陈波、王旭菁、丁友成等医学专家成员赶到现场，冒着酷暑为当地群众义诊。在本次专家义诊过程中，舟山市民不仅能够在家门口免费听诊、测血压、疾病疑难杂症咨询。更难能可贵的是，还可以得到相关专家的详尽诊断。真正做到了看病不难，看病免费。为此，上海东方医院肝胆胰外科主任张辉教授表示：带领年青医务人员“走出去”，与周边地区的医疗机构及专家进行人文学术交流，经验分享等合作，与国家卫计委提出做好“一带一路”卫生合作建设的宏伟标目相向而行，通过与周边城市医疗项目的合作逐步建立与周边地区的常见和突发急性、慢性疑难杂病信息沟通机制，为沿线城市提供医疗支持，通过义诊与合作相结合的模式，共同推动实现沿海市民的健康福祉。

助力健康中国，关注弱势群体，是金砖控股集团长期践行的一个公益项目。记者了解到，金砖控股集团举办的此次义诊活动并非一次性的，而是有着自己长远的计划。金砖控股集团执行董事林长茂表示：义诊不在于眼前为人们带去一份关于疾病防或治的方案，更重要的是积累一手的病源资料，从中发现并追踪一些特困病例，资助其治疗，从根源改善患者的生活。

东方医院专家组简介

张辉：同济大学附属上海市东方医院肝胆胰外科教授、主任医师。

专业特长：肝胆胰系统良恶性肿瘤的综合诊疗。尤其对“胰腺良恶性肿瘤”、“肝内外胆管系统结石”、“门脉高压症”、“肝良恶性肿瘤”等疾病的外科治疗、化学治疗、分子免疫治疗、综合等方面具备丰富的临床诊断经验。现任中华医学会上海市胰腺专业委员会副主任委员、国际肝胆胰协会胰腺肿瘤专业委员会委员。主持参予国家级2项，省部级项目2项，发表SCI及核心期刊医学论文40余篇。

陈波:副主任医师,硕士生导师,上海东方医院肝胆胰科副主任。上海交大医学院外科学博士，留学德国海德堡大学。

专业特长：肝胆胰外科疾病、腹腔镜、胆道镜的诊治，尤其对“保胆手术、微创胆道手术、腹腔镜断流术、腹腔镜胰腺体尾切除术、保脾”等，具备丰富的临床诊断经验。主持或参与多项省市级课题，发表SCI、中华级论文10余篇。

丁友成：主任医师，副教授，研究生导师，从事腹部外科近30年，擅长胆道、胰腺疾病和胃癌的外科诊治，指导和培养研究生十多名，主持和参与各类科研课题十多项，发表SCI收录和国内核心期刊论文近30篇，参编专著6部。

王旭菁：同济大学附属上海市东方医院肝胆胰外科讲师、主治医师。

专业特长：普外科常见病及疑难杂症诊治。尤其对“复杂的胆道结石”、“肝脏肿瘤”、“重症胰腺炎”、等疾病，具备丰富的临床诊断经验。参加多次国际救援任务。