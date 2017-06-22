第四届“TCL希望工程烛光奖”颁奖典礼将在北京大学拉开帷幕

由深圳市TCL公益基金会、中国青少年发展基金会共同主办的第四届“TCL希望工程烛光奖”颁奖典礼——“光临未来”，将于6月23日下午3点在北京大学百年讲堂举办，出席颁奖典礼的嘉宾有TCL集团董事长李东生、中国青少年发展基金会常务副秘书长杨晓禹、中国青少年发展基金会副秘书长杨春雷、TCL希望工程烛光奖公益形象大使柯蓝、凯叔讲故事创始人王凯等，众多业界代表及嘉宾将亲临现场，共同见证这一荣耀时刻。

据教育部2014年统计，小学在校生为9451.1万人，其中，城市小学在校生为2943.2万人，农村小学在校生为6507.8万人。农村教育占中国教育的绝大部分，是当代中国教育的重点。全国有330万乡村教师，担负着6000多万乡村儿童的基础教育工作，他们是我国基础教育的脊梁，是农村孩子成长的园丁。他们数十年如一日，辛勤耕耘、教书育人，虽面临教学任务繁重、无法接受系统的专业培训、留守儿童管理困难等问题，但乡村教师依旧辛苦付出，为农村贫困地区基础教育事业的发展做出了巨大贡献。

今年，在第四届“TCL希望工程烛光奖”颁奖典礼开始之前，官方通过互联网发起了以“教师的名义”为主题，号召网友分享与老师的故事的系列线上活动。活动吸引了数千位网友在网络上自发分享自己学生时代与老师的感人故事，率先在网络上引爆了网友对教师行业的集体认同感，同时呼吁社会更多地关注乡村教师现状，引发社会广泛共鸣。

自2013年TCL希望工程烛光奖正式启动，5年内投入超过3000万元，用于表彰和鼓励爱岗敬业、严守师道的乡村教师。目前已奖励了1000名优秀乡村教师，资金投入达1500万元，累计提供线上培训达12万小时。获奖乡村教师单个奖项价值1.2万，其中包括每人8000元的现金奖励与价值4000元的线上线下“翻转课堂”模式烛光课堂培训。

TCL希望工程烛光奖的奖项发起至今不断地完善创新，今年烛光奖再次评选出400位优秀乡村教师，颁奖典礼现场将邀请百名获奖乡村教师代表来到北京大学，与全国专家学者、TCL集团代表、媒体朋友、明星大使齐聚一堂，共同分享每一位乡村教师的快乐故事和感人瞬间。为能让更多优秀的乡村教师有机会获得更大的支持，2016年第三届烛光奖的优秀教师评选名额从300名扩至400名;同时推出“烛光微贷”项目， “公益+金融”的创新举措，尝试从金融方面为农村基础教育解决难题，以改善乡村教师的生活，从而保障乡村教育事业的良性发展。今年第四届“TCL希望工程烛光奖”继续保持原有的创新公益举措，获奖教师也将接受“烛光课堂”培训，在烛光课堂培训上继原有“留守儿童辅导及心理干预课程”外，进一步升华帮助老师掌握维护留守儿童心理健康和行为矫正的方式方法;还会邀请专家为乡村教师教授信息技术与教学融合的方法与相关软件的应用，帮助乡村教师利用信息技术引领学生在学习方式和成长方式的变革之路上，激发学生的学习兴趣，让学生乐于学习，最大限度发挥学生的主观能动性。

附录：

(1)TCL希望工程烛光奖

2013年，中国青少年发展基金会与深圳市TCL公益基金会共同设立“TCL希望工程烛光奖”，在全国寻找辛勤耕耘在贫困地区基层教育战线，坚守岗位、默默奉献的优秀乡村教师，充分展示他们的师德风貌和职业梦想，以鼓励更多优秀青年教师扎根乡村基础教育，推动乡村教育事业发展。截止2017年，已经有1400名乡村教师获得该奖项，单个奖项价值1.2万，其中包括每人8000元的现金奖励与价值4000元的线上与线下翻转课堂培训。

(2)中国青少年发展基金会

中国青少年发展基金会(简称“中国青基会”)在1989年发起成立，是全国性公募基金会。中国青基会的使命是：通过资助服务、利益表达和社会倡导，帮助青少年提高能力，改善青少年成长环境。多年来，基于共同使命、共同价值观、共同的道德标准及共同行动，中国青基会与全国37家地方青基会形成全国青基会共同体。

(3)深圳市TCL公益基金会

2012年6月20日，由TCL集团李东生董事长发起，在深圳市民政局的大力支持下，深圳市TCL公益基金会正式注册成立为非公募基金会。基金会价值观在追求公共利益，推动社会进步。基金会的宗旨是为弱势群体创造教育和成长机会，谋求社区福祉及环境可持续发展。基金会的服务领域：基础教育帮扶、重大灾害救助、特殊群体关怀。

来源：中国网