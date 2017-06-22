遇见我的安全 东风雪铁龙C6助力首届交通安全产业论坛

6月21日，2017中国安全产业峰会暨首届交通安全产业论坛(Automotive Safety China 2017)于北京开幕。全球500名业界人士、精英及嘉宾齐聚北京，就ADAS与自动驾驶、商用车安全、保险车联网、车联网安全、电动车安全、被动安全六大议题进行研讨并提出具有前瞻性的解决之道。

东风雪铁龙旗舰车型C6作为大会唯一官方指定用车，为与会贵宾提供卓越尊崇的移动用车服务，让来自全球的汽车安全领域精英享受安全、舒适的驾乘体验和领先的科技装备，全面展示法系旗舰的卓越魅力。

6月21日，2017中国安全产业峰会暨首届交通安全产业论坛在北京开幕。本次安全产业峰会由中国安全产业协会、车载信息服务产业应用联盟及车云网主办，汇聚了100余位政府领导、行业智囊、科研院所与企业界领袖，解读交通安全六大命题，共同探讨未来汽车技术的走向以及创新商业模式跨界协作与融合的轨道。东风雪铁龙旗舰车型C6，荣任大会官方指定用车，其时尚优雅的外观、精致奢华的内饰、智能安全的科技与大会交相辉映，为来自全球的100余位重磅嘉宾保驾护航。

东风雪铁龙C6成为大会唯一官方指定用车

东风雪铁龙旗舰车型C6为来自全球的100余位重磅嘉宾保驾护航

道路交通伤害已经成为危胁人类生命的首要因素，加强研发汽车主被动安全技术，大力提高汽车的安全性能，对于保护人民的生命财产安全、促进国民经济发展、维护社会和谐有着重大的战略意义。首届交通安全产业论坛吸引了众多行业领袖参与，对推动交通安全的技术交流、跨界协同与融合创新具有重要价值。

中外声音，问道技术爆炸时代产业融合命题

全球正在迎来以人工智能为核心的新一场科技浪潮，安全产业正站在变革的风口激荡前行。汽车、交通、保险、信息、电子、通讯、软件等跨行业的融合发展将催生出新的产品和商业模式，必将有效地改善驾驶行为、提升车辆安全性能。新技术和新思维如何深刻驱动汽车产业的变革?新能源、自动驾驶、车联网对汽车安全发展有何深远影响?如何推动跨领域融合，推进相关的标准、技术和产业化应用，建设新型产业生态体系?中外专家学者、政策智囊和企业高层纷纷对此进行了深度分享，提出了独家见解。

全国政协经济委员会副主任、原工信部部长李毅中，工信部安全生产司司长金鑫，国家安监总局规划司副司长张斌川，中国安全产业协会理事长肖健康，中国汽车工程学会理事长付于武，车载信息服务产业应用联盟理事长吴建会等领导参与大会并发表主旨演讲。来自美国高速公路安全管理局(NHTSA)研究副署长Dr.Joseph Kanianthra、联网车辆行业协会(CVTA)总裁Scott McCormick、Fourin世界汽车产业调研公司社长久保铁男(Tetsuo KUBO)等国际嘉宾也分享了各国经验。清华大学、同济大学、北京航空航天大学等数所高校的科研带头人介绍了最新安全技术的产学研推进情况。

全国政协常委、经济委员会副主任、工信部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中致辞

原美国高速公路安全管理局(NHTSA)研究副署长Dr. Joseph Kanianthra致辞

联网车辆行业协会(CVTA)总裁Scott McCormick致辞

与会代表一致认为，主动安全技术是当前及未来一段时间汽车安全发展的重点领域，只有坚持创新驱动，以提升产业技术创新能力为目标，以集成优化创新资源配置为核心，以建立建全政产学研用产业协同机制为手段，以匠人之心为社会和消费者提供安全可靠的产品，才有可能在这一轮经济社会改革当中占领先机，获得竞争优势。

中国汽车工业咨询委员会主任安庆衡接受专访

中国汽车工程学会理事长;中国智能网联汽车产业创新联盟理事长付于武接受专访

C6助力，为行业精英敬献非凡驾乘体验

作为中国汽车行业的领军者，东风雪铁龙旗下高级轿车C6传承雪铁龙品牌近百年高端车血统，整合PSA全球顶级资源，诠释了Citroen Advanced Comfort 雪铁龙领先舒适理念。它不仅肩负着对雪铁龙近百年高端车历史文化的传承和发扬，更承担着将全新品牌形象呈现给中国消费者的重任，为中国消费者带来全新的、独特的、高端的价值体验。

东风雪铁龙C6成为大会唯一官方指定用车

C6搭载了包含360°全景泊车辅助系统;ACC自适应巡航系统;AEBS主动紧急刹车系统;FCW前方碰撞预警功能;FD行人识别功能;DBS动态刹车辅助功能;ASM盲区监测系统;LDW车道偏离预警系统;SLI限速智能识别功能;Smart Bcam智能远近光辅助系统;DAA疲劳驾驶提醒功能的ADAS高级驾驶辅助系统，在智能安全科技方面傲视同级，获得了与会嘉宾的高度赞扬。

在为与会嘉宾提供尊崇服务的同时，C6作为法系旗舰车型的形象亦将在本届论坛绽放华彩。12.3英寸全液晶彩色数字仪表和8英寸车载多媒体娱乐系统，双屏智能互动，为与会嘉宾带来领先的智慧行车体验。

此次大会也是东风雪铁龙与车云网战略合作的Tech-in中国行的首站，Tech-in是由车云网主办的前沿技术系列专业论坛，在接下来的时间里，还会有智能座舱、车联网、底盘技术和智能制造等主题的活动陆续登场。

东风雪铁龙C6助力首届中国交通安全产业峰会

相信这场跨汽车生产企业、零配件供应商、媒体的联合体验行动，一定可以触动消费者多维的感官，将C6的舒适、时尚和科技从感性、理性等层面完美表达，为用户带来耳目一新的全方位体验，共同遇见专属于你的预见。

来源：中国网