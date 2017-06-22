顺德打造产业转型 联合京东等各主流平台建“顺德品牌馆”

今日下午，“中国品牌创新发展论坛暨顺德家全球发布会”召开。在顺德区政府的指导下，大自然家居、顺德家具品牌联盟、顺德青年企业家协会、美的集团、科创集团、德冠集团、永亮集团、问道电商、碧桂园、万和等100多个顺德知名品牌企业及企业家，将联合打造“顺德家平台”，共同推进顺德区域性品牌的建设，让顺德制造成为优质的代名词。

动作：

联合京东等打造顺德品牌馆

主办方介绍，这是继国务院关于同意每年将5月10日设立为“中国品牌日”以来，首次基于国家品牌战略落地的品牌盛会。

自2017年起，每年5月10日被定为“中国品牌日”，目的是为大力宣传知名自主品牌，讲好中国品牌故事，提高自主品牌影响力和认知度。作为南粤产业重地，顺德拥有丰富的产业、文化、品牌等资源，现今，顺德总部经济、工业设计、电子商务等现代服务业同样发展迅猛。因此，此次顺德众多企业、企业家集体响应“中国品牌日”号召，在区政府的指导下，盛邀国内知名电商导师李结林先生任CEO，联合打造了“顺德家平台”。

“顺德家”平台初创伊始，就有很强的互联网基因，在其未来的发展规划中，“顺德家平台”将会联合京东、天猫、海尔顺逛、微盟萌店等主流互联网平台打造“顺德品牌馆”，推广“顺德品牌”，集体孵化“顺德品牌”，全面推进“顺德产业+互联网”的战略发展大计。

在发布会上，顺德区经科局与京东集团、微盟萌店、海尔顺逛等分别签订了战略合作协议，并委托“顺德家”进行运营，通过在这些主流电商平台上建设顺德品牌馆，集体打造“顺德品牌”名片。

源头追溯保证顺德出品品质

未来，“顺德家”平台和顺德品牌馆将量身打造针对顺德美食、家具、家电、花卉、塑料、家装、服装、旅游等产业的互联网模式，链接消费者、产业、电商平台、社交媒体，共享品牌价值、消费者价值、供应链价值，同步打通政府电子政务体系，成为顺德产业转型互联网的超级入口，打造顺德产业互联网之家。

根据“顺德家”平台提出的目标，顺德品牌馆计划5年内带动不少于500家本地企业(尤其是重点产品制造型及品牌型企业)上线互联网，开展基于京东等互联网平台为核心的全网平台的品牌孵化、塑造及营销，实现新增品牌销售额20亿以上，培养3000人以上互联网应用型人才。

据介绍，未来“顺德家”平台和顺德品牌馆将采取原产地营销的新模式，首先，通过按照订单进行加工的“以销定产”方式生产，同时通过原产地直供，确保源头品质和价格优势。另外，通过在区域内制定统一的品质标准，并与全国商品可追溯信息查验平台的合作，实现“顺德双品标准”，进一步保证顺德产品的品质。

访谈：

让顺德制造和标准成为优质代名词

顺德区副区长招霞红表示，顺德如今要做的是由顺德制造向顺德智造、顺德创造转变，而顺德家的成立，恰好迎合了这一转变的需求。希望平台能够凝聚顺德各大优质品牌，把“顺德品牌”以优质产品的整体形象，共同推向市场。

顺德知名企业、大自然家居董事长佘学彬表示，顺德有很多企业很多产品，人们多知道这些企业和产品，但往往不知道其产自顺德。此次“顺德家”平台凝聚顺德企业和品牌集体推广，将有利于打响“顺德品牌”的概念，让顺德制造和顺德标准成为品质的代名词。期待顺德品牌在顺德家平台上实现互联互通，共同实现顺德的发展飞跃。

知名报人、经济专家、被称为“中国品牌之父”的艾丰老先生在论坛上进行了重磅演讲《顺德品牌走向世界》。他反复强调，随着时代的变化、市场的发展，企业要记住这样一句话“以前是产品品牌，如今强调的是平台品牌。”

来源：中国网