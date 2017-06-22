第八届清洁能源部长级会议顺利闭幕 国内LED照明企业大放异彩！

OFweek半导体照明网讯 2017年6月6日-8日，第八届清洁能源部长级会议(CEM8)和第二届“创新使命”部长级会议(MI2)在北京国家会议中心顺利闭幕。本次会议是政府与企业深度互动的大型活动，各国领导人、能源决策者以及商业领袖深度参与其中，是当之无愧的清洁能源领域全球峰会。

三思代表为参观人士讲解智慧路灯系统

在峰会同期举办的清洁能源创新技术展上，国内LED照明企业光芒无限，展示了国际顶级的清洁能源创新技术、产品，看点十足。其中，知名LED企业代表上海三思携城市清洁能源集成解决方案亮相，向世界各界展示了三思在清洁能源技术创新成果和产品。

三思自主研发的智慧路灯解决方案集成LED节能照明技术、清洁能源汽车充电设备、城市智能监测设备等节能、高效、创新技术于一体，为全球城市能源转型提供了新思路，成为展会一大亮点，并受到央视新闻重点报道。

三思智慧路灯系统受央视新闻重点报道

除了技术展会之外，本次峰会还通过创新剧场、主题边会、炉边谈话等形式，缤纷立体呈现清洁能源领域新成果、新目标。创新剧场邀请了比尔·盖茨、马云、马克·扎克伯格等能源联盟的商业投资人现场观摩，成为本届大会一大亮点。主题边会涉及电动汽车、清洁能源经济转型、节能照明、能源效率和清洁能源投资等主题。

三思城市清洁能源集成解决方案

围绕节能照明，全球能源决策者、照明领域专家、国内外知名照明企业如上海三思、飞利浦等共同参与“全球照明挑战论坛”话题讨论，并作出相应承诺。上海三思承诺未来三年销售并安装130万/套高能效高品质LED路灯，为全球节能减排事务做出贡献。

本次峰会是清洁能源领域举行的重要高层论坛。作为本次会议的东道主，中国国家副总理张高丽指出，中国愿意同世界各国加强清洁能源宽领域、多层次的全产业的合作，以互联网+智慧能源方式，构筑连接中国与世界的清洁能源合作的广大平台。

来源：CCTV证券网