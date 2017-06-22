大自然床垫携新品强势抢滩首届北京国际家具展

大自然床垫参会产品展示

6月15日，首届北京国际家具展在北京顺义区中国国际展览中心隆重开幕，同时参展的家具企业达400多家，大自然床垫作为中国植物床垫领域的领导品牌，携新品在W2睡眠文化馆参展。大自然床垫拥有自主知识产权发明专利产品，拥有全国领先的睡眠研究中心，建立有院士工作站，技术实力处于世界家居行业领先地位。

首届北京国际家具展由居然之家举办，同时也是首届中国生活节，大自然床垫作为床品领域的龙头企业，参加此次展会，推出了许多新的产品，进一步巩固推动品牌影响力。北京作为国内家居第一市场，举办的家具展会还不是太多，北京国际家具展一定会做得越来越好，展会的品牌溢价效应突出，参加这样的展会对提升大自然床垫品牌影响力方面有很大的好处。大自然床垫北京公司总经理刘锋在谈到大自然床垫参加首届北京国际家具展时指出。

在此次展会中，大自然推出的床具，无论从内部结构还是外观上都比以往提升了许多，特别是色彩上，更贴近九零后年轻人，这是它的主要特点。另外，大自然床垫坚持以天然优质棕纤维和纯天然乳胶为原料，将国际先进的植物纤维成型技术运用到床垫生产中，把由公司独创的“三段式”睡眠理论完美融合到产品中，使得大自然床垫具有优秀的静音效果、优良的透气性、以及绝佳的软硬度。

大自然床垫是家居床垫领域里的国家标准制定单位，技术实力在行业里面处于领先低位，经过27年发展，大自然床垫已获得200多项国家专利，其中发明专利多达36项。相信在床垫行业里面，大自然床垫的技术储备会一直领军下去，另外大自然床垫产品正在实施大自然+战略升级，产品时尚度会不断的提升，跟上年轻一代消费者的审美步伐，满足他们健康睡眠的需求。

来源：中华网