怎样提升创新力？创新力的五大黄金定律

中国经济的未来，不能再依靠向全世界出口廉价产品，也不能依靠结构性的刺激因素，而必须依靠科学和创新思想所构建的新一代产品和服务体系。

在全球化和信息化的大好时机下，如果能同步提升企业的创新能力，中国经济发展将持续屹立于全球前列。

创新型企业能够提供改变世界、让世界更美好的产品和服务体系，比一般企业具有更大的市场价值和国际竞争力，多数情况下其存活期也要远远大于那些保守僵化的组织。中国企业在逐步获得市场意识和制造能力之后，重要的努力方向之一，就是不断提升其创新力。

提升企业创新力需要明确的方向和持续的坚持，企业要做好以下五大黄金定律。

黄金律一：将创新植入战略

IBM首席执行官塞缪尔•帕米萨诺（Samuel Palmisano）说，如果你想在这个环境中兴旺发达，就必须在技术、战略以及商业模式上不断创新。

提升企业创新力的第一步，正是将创新植入企业的战略框架，加强战略管理与创新管理的融合。

当前，中国企业创新面临诸多挑战，但更多的是新的战略机遇：移动互联商业、城镇化建设、资源能源的开发、基础设施建设、人口健康、信息或知识经济、经济全球化等。

成功的企业家应进一步发挥独特的想象力与冒险精神，充分利用这些新机遇，积极开展企业战略研究，不断开发长远的、超越顾客需求的产品。和服务。提高企业创新能力的根本点，是企业家的超前思考和企业的战略决策能力

中集集团不断进行创新，通过完善网络布局，以及业务模式创新，不断提升集团在集装箱制造产业的竞争力，然后逐步发展全球机场的登机桥供应，再提升全球化营运水平，进而成为全球领先的专用车供应商和装备制造商，乃至全球海洋油气勘采装备提供商。

中集通过不断创新，适时启动适合中集的、有生命的、有能力整合的新业务，真正将创新植入了企业战略框架。

腾讯从QQ聊天软件开始，持续不断把邮箱、游戏、微信等新业务纳入战略框架，成就了今日的腾讯帝国。

黄金律二：重新设计组织体系

成功的创新不再是牛顿式的线性模式，而进一步演化为量子般的网络整体性。为保障创新顺利开展，企业需要设计有利于创新的组织体系。

在内部，企业需要将多元化思想最大化，关注组织内部的联系与交流，并开放组织的边界，在全球范围整合资源并迅速创新，构建组织的网络化能力。

因为创新的实质就是“创造性的碰撞”。突破性创新都是由不太相关联的想法和领域相互作用而产生的。使公司内部形成一个相互联系、交流和相互作用的氛围（场），对公司创新力的形成是至关重要的。

独断的乔布斯对于公司内部合作交流文化的打造不遗余力。很多公司都力求减少会议，苹果相反，每周都有高管会、营销战略会和很多产品评论会，而且乔布斯不喜欢正式讲话和PPT，坚持让所有参会者一起讨论问题，利用各方优势，听取不同部门的观点。

为了促进员工之间非正式的交流和碰撞，乔布斯甚至想在苹果办公大楼中一层只设置一套洗手间——因为洗手间少，不同部门员工在洗手间碰面的概率就会大大提高。后因怀孕女员工的抗议而作罢，因为该女员工从工位走到洗手间要15分钟。

在企业外部资源方面，企业需要进行开放式创新，动态地确认自己的领先供应商及领先顾客，并与之建立战略性的、真诚的信任与合作关系，包括建立与各类科研教学机构、政府以及非赢利性组织的广泛而密切的关系。

国际上许多著名企业，采取开放式创新模式成功地实现创新，取得持续的竞争优势。

宝洁公司通过“联发C&D”（联系与开发）这一全新的创新模式，与世界各地的组织合作，向全球搜寻技术创新来源，实现35%的创新想法来自与公司外部的连接。从“非此地发明”的抵制态度，转变成“骄傲地在别处发现”的充满热情的态度，成功地推动了持续的创新，使经历170年风霜的老牌公司保持创新活力。

黄金律三：注入充足资源

企业需要提升研发定位，构建创新基础平台，增强企业研发与创新机构建设，提升研发人员层次，增大研发人员规模，有条件的企业应设置科学家这一岗位。只有将企业研发的定位不断提升，才能吸引全球的高端研发人才到中国企业发展，才能催生内生的创新成果。

同时，进一步加强企业战略与咨询部门的建设，加强科技研发与战略研究、市场研究的协同，增强企业技术创新与战略创新、商业模式及服务创新结合的力度，以新的模式、新的机制开展企业研发与创新机构的运营。

企业还需扩大对创新的投入。高水平研发人才的引进与培养是产生自主创新的关键，同时企业应进一步强调员工创造力的开发。研发投入是创新产生的必要条件，充分的研发投入不仅能产生高水平的新产品、新工艺、新服务，而且也是吸引和稳定高水平研发员工的关键，是激励全体员工产生创意的保障。

黄金律四：重塑制度与文化

企业创新又绝非资金、设备和人才的堆积。成功的创新企业同时具有有利于创新的文化氛围，特别是努力倡导鼓励冒险的价值观。要让创新发生，必须鼓励员工去打破现状，并去尝试更好的解决方法，这种现状可能是产品、服务、管理方式等等。

一个富于创新的企业，它的产品、服务、管理模式、内部结构等一定不是长期静态的，这些因素需要不停地被打破和重构，以适应新的客户需求和内外部环境。

因此，首先，企业家应努力培育员工的创新勇气，持续鼓励员工的积极思维能力，不断铲除员工的恐惧感，以不断产生重大的具有深远影响的创意。

其次要容忍失败。创新是一种高风险行为，其结果面临失败的可能性非常大。创新的执行者失败后，也将面临着巨大的压力，也正是这种压力，会使很多员工不愿意开始一项创新行为，从而无形中扼杀了很多创新的可能性。

所以，一个有创新精神的企业，必须容忍创新的失败，甚至奖励失败，只要企业认为这项创新的失败是合理的。如果能够做到这一点，就会消除创新发起者和执行者的后顾之忧。甚至，企业应帮助员工建立“永不失败的成功系统”。

营造活泼、舒适和富于想象力的工作环境和氛围，可以提升组织成员工作效率和创造力，甚至于激发灵感，带来顿悟。好的工作情绪也有助于激发创造性思维，推进创新实现。

相关的研究表明，“快乐使人成功”，公司内部积极的人际关系会大大促进企业的绩效，也会提升企业的创新能力。公司应该鼓励员工高效率的休息和高效率的工作。 谷歌、苹果、ZARA等公司已经建立了使员工快乐的工作环境，被称为“性感的公司”，其管理模式已经从现代走向后现代。

黄金律五：增强创新管理能力

创新需要管理。创新存在高风险。哈佛商学院的克莱顿•克里斯坦森 （Clayton Christensen）写道：“不论那些天赋超群的人如何努力，许多制造新产品的尝试，最终都失败了。”因此，创新管理的关键就是大胆提出伟大的创意，同时又精心控制创新的测试过程，使创新失败的概率最小化。

印度的威普罗 (Wipro) 公司坚持把创新变成可预测的、可持续的商业行为。Wipro在全力为创新创造条件的同时，也大力督导创新向正确的方向发展：及时地拜访客户、对客户需求进行调研，可以使企业不断地获得来自客户的最新信息，并激发企业针对这些实际的需求去进行创新，从而做到创意新颖、有的放矢。

此外，Wipro又有明确的制度、规范和定义，对于创新的每一个阶段都有良好的控制。对于任何一个项目，Wipro对于“目标”“过程”以及每一阶段的验收标准，都有着良好的控制与监督。

来源：界面网