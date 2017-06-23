张可明：退役干部自主创业 让舌尖感受“古董”的魅力

据唐代陆羽的《茶经》记载：“茶之为饮，发乎神农氏”。也就是说，早在四千多年前，中华民族祖先就已经开始将茶作为饮品了。尽管神农氏发明茶饮也许仅仅是一个传说，但是中国人饮茶的历史源远流长却是不争的事实，至少在两千多年前的秦汉时期，茶就已经成了中国人日常生活重要的一部分。

中国茶类品种繁多，基本上可分为六大茶类：绿茶、白茶、黄茶、红茶、黑茶。普洱茶归类为黑茶，是中国十大名茶之一，因产地归属云南普洱市故得名。普洱茶是云南特有的地方名茶，是以大叶种晒青毛茶为原料，经过发酵加工的散茶和紧压茶，其外形粗壮肥大，色泽褐红，内质汤色红浓明亮，香气独特，有减肥、美容、降血糖、降脂、暖胃之功效。日前，投融界专访了云南某茶厂茶叶加工项目的创始人张可明。

结合当地优势，不安现状自主创业

出生于1961年的张可明，是少数族裔拉祜族人，1978年应征入伍，凭着不断努力和进取的精神，担任西双版纳边防支队政治处主任、支队副政委，2006年部队退役自主择业。他告诉投融界记者：“退役后，每个月有一万左右的收入，按理说可以在家休息，但人各有志，看到别人卖小菜开始创业也事业有成，就想做点事情。刚好当时有个朋友创办企业，让自己去帮忙做管理，就进入了这个行业，后来朋友出了事，资金不到位，眼看自己投的资金就要赔下去了，只能想各种办法，用了一年的时间一个人撑了起来，然后做到了现在”。

勐海沱茶厂成立于2007年4月，位于云南省西双版纳傣族自治州勐海县工业园区，是省级重点龙头企业。公司占地面积63亩(办证30.58亩)，自有生产厂房(精制茶生产车间)19686.28平方米。茶厂精选优质云南大叶种生态普洱茶为原料，主要生产加工普洱茶、砖、饼、沱，以及研发生产现代普洱速溶茶晶。

创业至今，10年的时间让张可明对茶有了丰富的经验和深入的了解。他介绍，勐海县是闻名中外的“普洱茶”的故乡和中国产茶最早之地，该地终年雨水充足、土地肥沃、无污染，所产茶叶是纯绿色茶饮。由于气候的温度、湿度非常适合茶叶的加工，全县就有200多个加工厂。他说，制茶和酿酒是一样的，并不仅仅是技术问题，气候等很多因素都会影响口感，就像贵州茅台，合适的地方才能成就精品。

研发新型产品，七项专利技术

中国是茶的故乡，饮茶是中国人的一项传统生活习俗，尤其是藏族人，由于地理气候的原因，酥油茶是生活的必需品，其原料之一就是茶叶。张可明认为，随着人们生活水平的提高，越来越多的人将培养饮茶的习惯和能力，并且未来品牌茶叶市场份额将会提升，茶叶品牌化是未来发展趋势。

项目从勐海、澜沧、临沧、普洱等几个茶叶产区的茶叶合作社收购普洱茶毛料，通过技术加工，然后批发零售销往各个地区。目前，加工产品主要有两大品类：年产200吨的茶晶(速溶茶)以及年产5000吨的紧压茶“砖茶”。

张可明透露，茶晶这个产品是六年前自己委托上海张江高新区博士后研发的，品牌公司已经注册，其原理就像熬排骨一样，把排骨肉质和汤水熬出来以后，把骨头捞掉，然后熬成膏，干燥制成颗粒，要喝的时候只要放水一泡就可以了。“砖茶”则利用修剪废弃茶自然堆干后含有的水分进行压制，整个过程不需要煤和水，打破传统压制方法，节约成本，减少对环境的污染。

茶厂拥有各类杰出的企业管理经营专业人才、茶叶专家，2013年8月22日国家知识产权局认定了企业申请的七项专利，发证书三项，并且茶厂向国家工商注册局先后完成了七个注册商标。根据2016年的资产评估，现有固定资产5000万元，无形资产6000万元，茶叶库存5000万元，合计1.6亿元。

“能喝的古董”，长线经营提高品质

普洱茶品质最根本的特征在于它是“能喝的古董”，具有越陈越香的特点，使其与“茶贵新、酒贵陈”的传统特点背道而驰。普洱茶可以在空气中持续发酵，存放越久茶香越醇，品质越来越佳，百年珍品，价比黄金。

因此，张可明制定了“保证存货、以货促销”的经营模式，他表示，普洱茶最起码要存三年，价格会不断增长，比如如果现在20元的话，那3年后就可以卖到100元，甚至200元，这还是按正常的市场价格来算，不考虑有炒作的因素。

为了项目的进一步发展，张可明计划以股权或债权融资的方式筹集3.2亿元资金，主要用于存货、市场营销和流动资金。据了解，融入资金用于5年规划，由于普洱的特性以及互联网时代去中间化环节，要提高产品品质，占据品牌市场，需要较多的资金保证存货以及经营流动性。

张可明坦言，面对现在的市场，如果不扩大规模、提高产品质量、创新模式，那么就跟不上市场的需求，会慢慢被淘汰掉。他说，项目正式运营之后，保守的估计回报率在24%左右，希望能与诚信、务实、具有长远发展眼光的投资人达成合作！

来源：东方财富网