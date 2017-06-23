王石离开万科背后：他不为人知的二三事

王石就是这样一个企业家，另类、不按照套路出牌，挺逗。

早在几年前，一位接近王石的媒体人就如此评论道。如今王石依然秉持这样的性子，在是否留任万科企业(02202)董事会这件事上，给了外界一个措手不及。

当中国恒大(03333)在6月初将所持万科A股卖给深圳地铁，力挺深圳地铁坐上万科第一大股东之位后，外界看来，万科股权之争已经落幕，并且王石也不会放弃继续留万科董事会的努力。

然而，在6月21日上午一大早，王石就在自己的朋友圈宣布，决定退出万科，将接力棒交给郁亮。

此番王石又不按套路出牌，挺逗！

智通财经注意到，一直以来，王石都备受尊敬，但是宝万之争却陷王石于备受争议的境地。如今王石主动让贤，坊间不再盛传对这英雄人物谢幕的悲情叙说，更多的是敬佩与祝福。

作为一个充满理想主义的企业家，王石有点文青，在建立万科之时，他也在创立万科的企业文化，另外，王石不但爱运动，还热衷于公益和环保事业。

关于王石，还有很多不为人知的二三事。

1、与郁亮情同父子

虽然外界传言郁亮是王石招进公司的，但是据郁亮表示，当时万科很小，所有人都是王石一个人一个人招进来的。

十几年过后，两者的关系发生了巨大的变化。在外界看来，王石与郁亮的关系十分微妙，有些人认为二者管理企业的理念有分歧，不过一位熟悉王石和郁亮的人士向智通财经表示，王石今年66岁，郁亮52岁，两人如同兄弟关系，但更是情同父子。

早在2015年宝万之争成为业界焦点之时，王石在当年为郁亮庆生，专门写了一句话给郁亮：风雨见彩虹。

而在2016年宝万之争白热化，宝能系要清洗万科董事局时，王石曾表示自己可以出局，但是郁亮一定要留在董事局。并且，王石即使背负骂名，也要和“野蛮人”抗争到底，就是希望能够保留和坚持万科的企业文化。万科就是王石的孩子，而对于自己一手栽培起来的郁亮，王石待其也充满父爱。

王石对郁亮的这种父子之爱从其在6月21日发布的微信朋友圈动态也能看出来。“未来，万科将步入一个崭新的发展阶段。今天我把接力棒交给郁亮带领下的团队，我相信这是最好的时候。他们更年轻，但已充分成熟。我对他们完全放心，也充满期待。”王石这短短几行字，道尽对“子承父业”的期待。

2、57岁还说自己青涩

汶川地震“捐款门”曾陷王石于争议之中。

2008年，在为四川汶川地震灾区捐款200万元之后，王石表示，“万科捐出200万是合适的”，并规定“普通员工限捐10元，不要让慈善成为负担”。后迫于舆压力，王石就公司“捐款门”事件公开道歉。

一位当时采访王石的记者告诉智通财经，在采访结束后，王石向其表示：“我还很青涩”。彼时，作为一个已经57岁高龄的人，还说自己青涩，在这位记者看来，这是王石善于反省自己的谦虚表现。

3、有4个秘书每天加班到深夜

在公众的印象中，王石爱登山，做红烧肉，出席活动，看似休闲时间比较多，其实不然。

一位接近王石的人士向智通财经透露，王石一共有4个秘书，这些秘书经常都要加班到深夜。

因为王石每天都有大量的工作和活动要处理，而且王石的要求又非常高，所以秘书们的工作强度非常大。

4、对《万科周刊》的疼爱

王石喜欢读书，是个文青，为一批女文青崇拜，这是圈内都知道的事情。早在2016年中，宝能系大举进犯万科，“蹂躏”万科之时，就有人站出来说：王石落难，这是女文青的噩梦，屌丝们的春天。

而在企业中，能寄托王石这种人文情怀的莫过于万科的企业内刊《万科周刊》。王石也因此，对《万科周刊》疼爱有加。

作为万科文化的重要载体，在此前剑拔弩张的宝万之争中，《万科周刊》也未缺席。在这期间，该刊曾发表多篇文章表明万科立场，业界也是从这些字里行间揣摩万科的意图。

《万科周刊》于1992年创刊，是国内业界第一本企业内刊。

据较早入职《万科周刊》的一位高管回忆，当初创刊之时，王石就给《万科周刊》定下了基调：不仅要关注企业，更要以人文情怀关注天下事。

虽然王石管理万科锋芒毕露，有自己的铁腕政策，但是和《万科周刊》的员工一起，王石却一点架子也没有。

据该高管介绍，王石非常关心《万科周刊》的日常工作，只要他不出差，都会在百忙中抽空参加《万科周刊》的例会，参与选题讨论。有的时候，王石会高谈阔论，发表自己对时事的看法，即便这些题最后不会被选用，写进《万科周刊》。

另外，王石喜欢跟《万科周刊》的人一起“混”。有时候开完选题例会，王石在电梯旁遇到周刊的员工时，都会主动问：“你们要去哪里吃饭？我跟你们一起去吃。”

5、默默出钱支持NGO活动

在许多人看来，王石是这样一个人：始终保持清醒，不虚伪、不做作、不入俗。你骂我，我听着；你夸我，我也听着。但是他不会轻易改变自己的主张，按照规则行事。

王石热衷公益和环保事业，支持NGO活动。早在2015年10月23日上午，就有一幕这样的情景：“会长的参选年龄不能超过70岁，如果这次选不上，下次就很难了，请大家充分考虑我的年龄，投我一票。”

这是彼时64岁的会长候选人、万科董事会主席王石在当日的深圳市社会组织总会换届选举时，发表竞选演讲说的话。最终，王石以77%的得票率成功当选深圳社会组织总会会长。

一位业内人士向智通财经表示，受王石影响，万科也经常支持很多NGO活动，有时候就是默默出钱，不冠名。

来源：东方财富网